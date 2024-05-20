1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 мая 2024На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
- ААнастасия14 июня 2023Замечательная экскурсия. Советую. Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии. Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
- ИИнга17 февраля 2023Угур - блестящий профессионал! Ничего лишнего в информации, подстройка под гостя и его предпочтения, легкое общение, все четко и вовремя. Рекомендую!
- аалексндр23 января 2023Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
- ММария1 декабря 2022Отличная поездка, приятно провели время. Всю дорогу Угур рассказывал интересные факты и отвечал на наши любопытные вопросы. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть интересные места на Юге Турции
- ММарина9 октября 2022Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Соборы и храмы»
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