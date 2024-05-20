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Нам важен был гид именно с глубоким знанием истории места и событий. Угур именно таким и оказался. Пунктуальный, прекрасно владеющий русским языком и предметом повествования, заботящийся о комфорте своих гостей. Организовал остановку на обед в колоритном местном ресторанчике. Мы очень довольны поездкой и обязательно посотрудничаем с гидом еще.