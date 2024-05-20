Храмы и соборы Антальи с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Анталье, цены от €234, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
    читать дальше

    Нам важен был гид именно с глубоким знанием истории места и событий. Угур именно таким и оказался. Пунктуальный, прекрасно владеющий русским языком и предметом повествования, заботящийся о комфорте своих гостей. Организовал остановку на обед в колоритном местном ресторанчике. Мы очень довольны поездкой и обязательно посотрудничаем с гидом еще.

  • А
    Анастасия
    14 июня 2023
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Замечательная экскурсия. Советую. Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии. Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
  • И
    Инга
    17 февраля 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    Угур - блестящий профессионал! Ничего лишнего в информации, подстройка под гостя и его предпочтения, легкое общение, все четко и вовремя. Рекомендую!
  • а
    алексндр
    23 января 2023
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
  • М
    Мария
    1 декабря 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    Отличная поездка, приятно провели время. Всю дорогу Угур рассказывал интересные факты и отвечал на наши любопытные вопросы. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть интересные места на Юге Турции
  • М
    Марина
    9 октября 2022
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
  2. Античный город Мира и храм Святого Николая
  3. Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 234 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Антальи. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам