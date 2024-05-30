Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Антальи

Найдено 15 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Анталье, цены от €38, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
30 отзывов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Групповая
22 часа
1 отзыв
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
«Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
«от Анталии в небольшом городке Демре находятся две основные достопримечательности, символы туристической Анталии — церковь Святого Николая Чудотворца (XI века) и Ликийские скальные гробницы в Мире (V век до н»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
«На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Осмотрим Минарет Кесик — здание, успевшее побывать античным храмом, христианской базиликой и мечетью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
«В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 3 чел.
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
38 за человека
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Храм Писидийской митрополии Константинопольской православной церкви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
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    Нам важен был гид именно с глубоким знанием истории места и событий. Угур именно таким и оказался. Пунктуальный, прекрасно владеющий русским языком и предметом повествования, заботящийся о комфорте своих гостей. Организовал остановку на обед в колоритном местном ресторанчике. Мы очень довольны поездкой и обязательно посотрудничаем с гидом еще.

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
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    собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
    Потрясающая экскурсия! Всем рекомендую!
  • А
    Александр
    16 марта 2024
    Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
    Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
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    прекрасным русским языком, внимательный, весёлый, остроумный. Хорошо знает историю!!! Молодцы, ещё раз спасибо! Одно очень нудно, сбор и развоз людей по гостиницам, но без этого никак (Туда из Антальи с остановками на завтрак, обед, туалет 10 часов, обратно 9,5.

  • V
    Vladislav
    8 октября 2023
    Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
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    везти людей за поделками из камня, этого не понять, чистый развод. Никто даже на них не посмотрел! Не мешайте духовное с мелочным.

  • I
    Irina
    25 июня 2023
    Авиа-экскурсия на Северный Кипр
    Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Очень довольна. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
  3. Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  4. Влюбиться в Старый город Антальи
  5. Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
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  2. Калеичи
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  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
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