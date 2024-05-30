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собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.