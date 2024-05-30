1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Групповая
22 часа
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
«Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
«от Анталии в небольшом городке Демре находятся две основные достопримечательности, символы туристической Анталии — церковь Святого Николая Чудотворца (XI века) и Ликийские скальные гробницы в Мире (V век до н»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
«На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Осмотрим Минарет Кесик — здание, успевшее побывать античным храмом, христианской базиликой и мечетью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
«В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
€38 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Храм Писидийской митрополии Константинопольской православной церкви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ААнна20 мая 2024На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ООксана13 мая 2024В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
- ННаталья11 мая 2024Потрясающая экскурсия! Всем рекомендую!
- ААлександр16 марта 2024Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
- VVladislav8 октября 2023Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
- IIrina25 июня 2023Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Очень довольна. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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