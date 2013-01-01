Ismet проводит ещё 2 экскурсии

Демре и храм Святого Николая В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите настенные фрески и росписи 11-12 веков, оцените вымощенный разноцветной мозаикой пол и увидите мраморный саркофаг, где изначально хранились мощи Святого. Я расскажу о земной жизни Николая Чудотворца и поделюсь историями и легендами о чудесах, происходивших здесь после его смерти.
Скальные гробницы Миры Много веков назад Мира была столицей ⭐️ Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: храм Святого Николая — 50 лир, ликийские гробницы в Мире — 45 лир
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Исмет. Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в самом центре города. Закончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учебы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и моя личная история — моя жена родом из Белоруссии, у нас двое детей. С радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о ее культуре и традициях!