Ismet проводит ещё 2 экскурсии

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Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира

Рассмотреть античный театр и высеченные в скалах гробницы, а также узнать о жизни Николая Чудотворца

Ismet
Ismet – Гид из Антальи
Приглашаю совершить путешествие во времени и представить, как выглядело нынешнее Анталийское побережье много веков назад.

Вы исследуете руины когда-то процветающего ликийского города Мира, посетите храм Святого Николая, увидите скальный некрополь и древнегреческий театр.

А я раскрою, как и чем жили здесь раньше люди.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €275 за экскурсию

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Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира

Что вас ожидает

Демре и храм Святого Николая
В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите настенные фрески и росписи 11-12 веков, оцените вымощенный разноцветной мозаикой пол и увидите мраморный саркофаг, где изначально хранились мощи Святого. Я расскажу о земной жизни Николая Чудотворца и поделюсь историями и легендами о чудесах, происходивших здесь после его смерти.

Скальные гробницы Миры
Много веков назад Мира была столицей ⭐️ Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: храм Святого Николая — 50 лир, ликийские гробницы в Мире — 45 лир
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ismet
Ismet
Здравствуйте, меня зовут Исмет. Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в самом центре города. Закончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учебы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и моя личная история — моя жена родом из Белоруссии, у нас двое детей. С радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о ее культуре и традициях!
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Ismet проводит ещё 2 экскурсии

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