Ismet проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Анталии. Вы увидите знаменитый храм Святого Николая, где сохранились уникальные настенные фрески и мраморный саркофаг. В древнем городе Мира вас ждут впечатляющие скальные гробницы и древнегреческий театр. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, позволяя взглянуть на жизнь и культуру древних цивилизаций. Организационные детали учтены для вашего удобства, включая информацию о входных билетах и дополнительных расходах

Описание экскурсии

Демре и храм Святого Николая

В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите настенные фрески и росписи 11-12 веков, оцените вымощенный разноцветной мозаикой пол и увидите мраморный саркофаг, где изначально хранились мощи Святого. Я расскажу о земной жизни Николая Чудотворца и поделюсь историями и легендами о чудесах, происходивших здесь после его смерти.

Скальные гробницы Миры

Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.

Организационные детали