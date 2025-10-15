Ismet проводит ещё 2 экскурсии

В Демре вы посетите знаменитый на весь мир храм Святого Николая. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите настенные фрески и росписи 11-12 веков, оцените вымощенный разноцветной мозаикой пол и увидите мраморный саркофаг, где изначально хранились мощи Святого. Я расскажу о земной жизни Николая Чудотворца и поделюсь историями и легендами о чудесах, происходивших здесь после его смерти.
Скальные гробницы Миры
Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17€, ликийские гробницы в Мире — 15€
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. читать дальшеуменьшить
После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме.
Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей.
Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
Церковь Святого Николая меня впечатлила и поразила своей духовной силой. Древний некрополь и греко-римский театр читать дальшеуменьшить
открыли нам страницы истории, которые невозможно забыть. Каждая минута экскурсии была наполнена интересными фактами и захватывающими историями.
Наш гид превзошёл все ожидания! Имея три высших образования, он продемонстрировал исключительную эрудицию и профессионализм. Его глубокие знания в области христианства и истории региона позволили нам полностью погрузиться в атмосферу тех времён. Особенно ценно, что он смог доступно и понятно объяснить сложные исторические и религиозные концепции.
Отдельно хочу отметить его безупречное владение русским языком и умение создавать особую атмосферу во время рассказа. Благодаря его таланту рассказчика, мы словно перенеслись назад во времени, ощутив дух древности и значимость этих мест.
Хочу также подчеркнуть его пунктуальность и ответственное отношение к организации поездки. Гид оказался не только прекрасным рассказчиком, но и аккуратным водителем, который обеспечил комфортную и безопасную транспортировку. По дороге мы останавливались на небольшие перерывы попить кофе и перекусить в местах с прекрасным видами.
Без сомнения, я буду рекомендовать этого гида всем своим друзьям и знакомым. Его профессионализм, компетентность, пунктуальность и умение увлечь слушателей делают каждую экскурсию незабываемой. Если вы планируете посетить эти удивительные места, настоятельно рекомендую воспользоваться его услугами — вы не пожалеете!
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А
Анастасия
Замечательная экскурсия. Советую. Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии.
Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
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Л
Лилия
Сегодня мы решили посетить древний город Мира и Церковь Святителя Николая Чудотворца в Демре-Мира. Накануне мы обратились к Исмету. Ровно к назначенному времени подъехал комфортабельный автомобиль, и, познакомившись с водителем читать дальшеуменьшить
и гидом в одном лице, мы отправились в путешествие. Наша экскурсия длилась более 7 часов, и на протяжении всего времени Исмет рассказывал нам интереснейшие исторические факты и легенды. Его багаж знаний об истории родного края и всей страны огромен.
Помимо основной тематики экскурсии, он оказался очень интересным собеседником на различные жизненные и культурные темы. Исмет — высокопрофессиональный гид, не только глубоко знающий историю страны, но и умеющий увлекательно её рассказывать. Он прекрасный водитель: аккуратный и законопослушный. Также он отлично владеет русским и английским языками. Его отличают интеллигентность и порядочность. Если бы таких гидов было больше, знания туристов о Турции значительно расширились бы, и хотелось бы снова и снова открывать новые маршруты.
Спасибо вам, Исмет, за прекрасно проведённый день и полученную интересную информацию. Ждём новых встреч с вами!
Лиля и Тамара
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А
Анна
Экскурсия очень понравилась: комфортно, познавательно, увлекательно. Исмет - замечательный экскурсовод: хорошо знает историю и обычаи страны, душевный человек, с тонким чувством юмора. Интересно было и взрослому, и подростку 13 лет. Сразу же читать дальшеуменьшить
договорились и об экскурсии по старому городу Антальи, - тоже очень понравилось. Это - совсем другое ощущение Турции, чем ездить на массовые автобусные экскурсии (где, к тому же, половину времени вас, как обычно, будут возить по лавкам и магазинам). Смело могу рекомендовать и экскурсию в Демре - Мира, и Исмета как гида.
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М
Марина
Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.
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алексндр
Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
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