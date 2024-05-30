1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
«Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Искеле Джами — самая маленькая мечеть города, под которой бьёт источник пресной воды»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
«Мечеть Искеле — вас удивит ее необычная конструкция: здание мечети опирается на 4 колонны, а между ними бьет природный источник»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
«А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
«Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник»
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
€157 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«О религии и мечетях — понятно и увлекательно»
€141 за всё до 4 чел.
Групповая
22 часа
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
«Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
«Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
«В разные периоды (начиная с VI века и до XIX века) церковь была перестроена 4 (четыре) раза – появились фрески, напольная мозаика, дворик, монастырь, купол и колокольня»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Посетите древнюю мечеть Минарет Йивли и насладитесь архитектурой сельджукской эпохи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
«В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
€38 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Мечеть Йивли Минарет в районе Калекапы в центре Антальи — один из символов города с впечатляющей архитектурой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ААнна20 мая 2024На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ООксана13 мая 2024В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Святые места»
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