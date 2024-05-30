Религиозные экскурсии по святым местам Антальи

Найдено 26 экскурсий в категории «Святые места» в Анталье, цены от €38, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
«Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Искеле Джами — самая маленькая мечеть города, под которой бьёт источник пресной воды»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
«Мечеть Искеле — вас удивит ее необычная конструкция: здание мечети опирается на 4 колонны, а между ними бьет природный источник»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
«А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
«Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник»
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
30 отзывов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«О религии и мечетях — понятно и увлекательно»
141 за всё до 4 чел.
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Групповая
22 часа
1 отзыв
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
«Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Из Антальи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
«Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и Ликийские гробницы
Начало: Ваш отель
«В разные периоды (начиная с VI века и до XIX века) церковь была перестроена 4 (четыре) раза – появились фрески, напольная мозаика, дворик, монастырь, купол и колокольня»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Посетите древнюю мечеть Минарет Йивли и насладитесь архитектурой сельджукской эпохи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
«В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 3 чел.
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
38 за человека
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Мечеть Йивли Минарет в районе Калекапы в центре Антальи — один из символов города с впечатляющей архитектурой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
    читать дальше

    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
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    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
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    Нам важен был гид именно с глубоким знанием истории места и событий. Угур именно таким и оказался. Пунктуальный, прекрасно владеющий русским языком и предметом повествования, заботящийся о комфорте своих гостей. Организовал остановку на обед в колоритном местном ресторанчике. Мы очень довольны поездкой и обязательно посотрудничаем с гидом еще.

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
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    собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  2. Анталья за один день на авто - all inclusive
  3. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  4. Старый город Антальи
  5. Старая Анталья - путешествие в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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