Прогулка на яхте в Анталье — прекрасное развлечение для всей семьи. Это возможность поплавать в открытом море и позагорать, увидеть живописные бухты и достопримечательности. А также весело провести время на пенной дискотеке с командой аниматоров. И всё это — на настоящем пиратском корабле!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В назначенное время вас заберут из отеля и доставят в порт Кемера, где уже будет ждать стилизованный пиратский корабль. Во время морской прогулки вы увидите:

Древнеликийский город Фазелис в одноимённой бухте. За отдельную плату можно заказать по нему экскурсию: вас заберут на берег на моторных лодках.

Бухту Клеопатры, которая поразит идеальным сочетанием бирюзовой воды и золотого песка.

Порт и бухту Кемера — национальный заповедник с разнообразным составом флоры и фауны. Здесь вы откроете красоту Турции с новой стороны!

Во время путешествия вас ждёт развлекательная программа с конкурсами, пенной дискотекой и шоу-номерами с музыкой из «Титаника» и «Пиратов Карибского моря». А в перерыве между активностями — вкусный обед на борту. Для тех, кто захочет отдохнуть от громкой музыки, будет открыта верхняя палуба с шезлонгами.

Организационные детали