Прогулка на яхте в Анталье — прекрасное развлечение для всей семьи.
Это возможность поплавать в открытом море и позагорать, увидеть живописные бухты и достопримечательности. А также весело провести время на пенной дискотеке с командой аниматоров. И всё это — на настоящем пиратском корабле!
Это возможность поплавать в открытом море и позагорать, увидеть живописные бухты и достопримечательности. А также весело провести время на пенной дискотеке с командой аниматоров. И всё это — на настоящем пиратском корабле!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В назначенное время вас заберут из отеля и доставят в порт Кемера, где уже будет ждать стилизованный пиратский корабль. Во время морской прогулки вы увидите:
- Древнеликийский город Фазелис в одноимённой бухте. За отдельную плату можно заказать по нему экскурсию: вас заберут на берег на моторных лодках.
- Бухту Клеопатры, которая поразит идеальным сочетанием бирюзовой воды и золотого песка.
- Порт и бухту Кемера — национальный заповедник с разнообразным составом флоры и фауны. Здесь вы откроете красоту Турции с новой стороны!
Во время путешествия вас ждёт развлекательная программа с конкурсами, пенной дискотекой и шоу-номерами с музыкой из «Титаника» и «Пиратов Карибского моря». А в перерыве между активностями — вкусный обед на борту. Для тех, кто захочет отдохнуть от громкой музыки, будет открыта верхняя палуба с шезлонгами.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Volkswagen Crafter из вашего отеля и обратно, прогулка и анимация на яхте, страховка, услуги русскоговорящего гида, обед
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки на корабле и входной билет в древний город Фазелис — €10/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 7 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 230 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
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