Экскурсии в Фазелис из Кемера

Найдено 4 экскурсии в категории «Фазелис» в Анталье, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
Насладиться пейзажами, позагорать на чистейшем пляже и увидеть необычное природное явление
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 апреля 2024
    Древний город Фазелис и гора Тахталы
    Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
    читать дальше

    все заранее в переписке, подробно ответил на все наши вопросы и был очень вежлив и учтив. Он приехал заранее к нашему отелю. Машина была очень комфортабельная, и поездка прошла отлично. Туран потрясающий гид. Он рассказывал об истории и традициях региона. Все было очень доступно, интересно, логически связано между собой и познавательно. Мы очень хотим приехать еще в Кемер, и воспользуемся услугами Турана.

  • ￼Sergei
    13 октября 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Интересная экскурсия! Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
    Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!
  • Е
    Елена
    17 августа 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Всё отлично
  • С
    Светлана
    28 мая 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Спасибо, понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Фазелис»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Древний город Фазелис и гора Тахталы
  2. Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
  3. Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
  4. Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Фазелис" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Фазелис», 8 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам