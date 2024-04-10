1 чел.
По популярности
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5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
Насладиться пейзажами, позагорать на чистейшем пляже и увидеть необычное природное явление
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 апреля 2024Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
- ￼￼Sergei13 октября 2023Интересная экскурсия! Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
- ЕЕлена17 августа 2023Всё отлично
- ССветлана28 мая 2023Спасибо, понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Фазелис»
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