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чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб и убегают крабы - идеально для снорклинга! Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли. Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!