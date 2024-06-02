1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«Райская и Пиратская бухты, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
7 часов
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Начало: Ваш отель
«Есть ещё истории и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Увидите максимально близко знаменитую пещеру Пиратов, поплаваете в море, насладитесь спокойствием вдали от городской суеты и расслабитесь на роскошной яхте со всеми удобствами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В назначенное время вас заберут из отеля и доставят в порт Кемера, где уже будет ждать стилизованный пиратский корабль»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
«Анимационная команда корабля представит вам веселое шоу с конкурсами, выступлениями, пенной дискотекой, музыкой из Титаника, Пиратов Карибского моря и не только»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia2 июня 2024Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
- ААнна23 ноября 2023Экскурсия по действительно необычным местам Анталии. Проводила гид Фатьма, очень внимательная, доброжелательная, с очень хорошим русским языком, и благодаря таким
- ССофья9 октября 2023Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
- RRoza28 августа 2022Прогулка удалась. Детям понравилось. Единственный минус- можно было напитки подешевле продовать. На борту очень дорого,в 3-4 раза дороже было
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пираты»
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