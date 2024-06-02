Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 7 экскурсий в категории «Пираты» в Анталье, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«Райская и Пиратская бухты, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
17 отзывов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Индивидуальная
7 часов
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Начало: Ваш отель
«Есть ещё истории и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Увидите максимально близко знаменитую пещеру Пиратов, поплаваете в море, насладитесь спокойствием вдали от городской суеты и расслабитесь на роскошной яхте со всеми удобствами»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Групповая
12 часов
Экскурсия и вечеринка на пиратском корабле
Отправиться в путешествие по райским бухтам с командой аниматоров-пиратов (в группе)
Начало: У вашего отеля
«В назначенное время вас заберут из отеля и доставят в порт Кемера, где уже будет ждать стилизованный пиратский корабль»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Морская прогулка на пиратском корабле
Групповая
8 часов
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
«Анимационная команда корабля представит вам веселое шоу с конкурсами, выступлениями, пенной дискотекой, музыкой из Титаника, Пиратов Карибского моря и не только»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • А
    Анна
    23 ноября 2023
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Экскурсия по действительно необычным местам Анталии. Проводила гид Фатьма, очень внимательная, доброжелательная, с очень хорошим русским языком, и благодаря таким
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    гидам разные культуры становятся ближе. Понравилось все. Очаровывающее сочетание соснового леса, моря, древнего города и горящей земли. Анталия не только пляжи, но и многотысячелетняя история, представление о которой можно почерпнуть на данной экскурсии

  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
    Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
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    чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб и убегают крабы - идеально для снорклинга! Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли. Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!

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  • R
    Roza
    28 августа 2022
    Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
    Прогулка удалась. Детям понравилось. Единственный минус- можно было напитки подешевле продовать. На борту очень дорого,в 3-4 раза дороже было

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пираты»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Пираты" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 499. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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