Из Антальи - на гору Янарташ

Прогуляться по античному городу, искупаться в пиратской бухте и увидеть природный вечный огонь

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Я приглашаю вас в однодневное путешествие по местам, воспетым еще Гомером много веков назад.

Сначала мы насладимся поездкой вдоль ароматных оливковых рощ и доберемся до руин древнего города Олимпос.

Затем окажемся на одном из самых красивых пляжей Турции, где вволю поплаваем (возможно, в компании симпатичных рыбок). А в завершение поднимемся на мистическую гору Янарташ — и познакомимся с легендой о злобной Химере.
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
Из Антальи - на гору Янарташ
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Описание

Что вас ожидает

Античный город Олимпос: загадки древности

Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться.
Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.

Пляж Олимпос

Конечно, нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.

Мифические костры горы Янарташ

Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане Audi, гид заберет вас от места проживания и привезет обратно
  • По желанию, по пути можно пообедать в ресторане с местной едой, подскажем хорошее место
  • Если хотите покупаться на пляже Олимпос, не забудьте взять с собой купальные принадлежности
  • Входной билет в Олимпос — 70 лир/чел.
  • Входной билет на гору Янарташ — 50 лир/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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