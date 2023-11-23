🏖️ Купание на одном из самых красивых пляжей Турции
🐢 Возможность увидеть морских черепах и рыбок
🔥 Подъем на мистическую гору Янарташ с вечными огнями
🚗 Комфортабельный транспорт и удобный маршрут
Что можно увидеть
Город Олимпос
Римские термы
Некрополь
Пляж Олимпос
Гора Янарташ
Древний Фаселис
Амфитеатр
Гимназия
Римские бани
Описание экскурсии
Мы посетим один из городов на ваш выбор.
Античный город Олимпос: загадки древности
Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться. Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.
Пляж Олимпос
Конечно, нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.
Древний Фаселис: история и природа
Альтернативное начало нашей поездки — Фаселис, античный город, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлётах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю.
Мифические костры горы Янарташ
Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане, гид заберет вас от места проживания и привезет обратно
В программу входит посещение одного из городов, Олимпоса или Фаселиса на ваш выбор
По желанию, по пути можно пообедать в ресторане с местной едой, подскажем хорошее место
Если хотите покупаться на пляже Олимпос, не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Входной билет в Олимпос — 70 лир/чел.
Входной билет в Фаселис — 360 лир/чел.
Входной билет на гору Янарташ — 45 лир/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия по действительно необычным местам Анталии. Проводила гид Фатьма, очень внимательная, доброжелательная, с очень хорошим русским языком, и благодаря таким гидам разные культуры становятся ближе. Понравилось все. Очаровывающее сочетание соснового леса, моря, древнего города и горящей земли. Анталия не только пляжи, но и многотысячелетняя история, представление о которой можно почерпнуть на данной экскурсии
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Natalia
Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
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