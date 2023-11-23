Вас ждет незабываемое путешествие в мир древности и мифов.Сначала вы посетите Олимпос, где морские разбойники нашли свое убежище среди укромных бухт и неприступных скал.Затем насладитесь красотой одного из самых живописных

пляжей Турции, где вас могут встретить любопытные рыбки. И, наконец, взойдете на мистическую гору Янарташ, где, согласно легенде, обитала злобная Химера. Это путешествие не только позволит вам коснуться древних мифов, но и подарит впечатления от великолепных пейзажей и теплого моря

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим один из городов на ваш выбор.

Античный город Олимпос: загадки древности

Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться.

Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.

Пляж Олимпос

Конечно, нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.

Древний Фаселис: история и природа

Альтернативное начало нашей поездки — Фаселис, античный город, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлётах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю.

Мифические костры горы Янарташ

Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?

Организационные детали