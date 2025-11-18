Экскурсия по Анталье: первое знакомство с жемчужиной Средиземноморья

Откройте для себя Анталью с нашей увлекательной экскурсией, идеально подходящей для новичков! Погрузитесь в атмосферу города, наслаждаясь его живописными пляжами, историческими улочками и великолепным Дюденским водопадом.
В конце тура у вас будет время для самостоятельного изучения, и я с радостью подскажу, где найти лучшие сувениры!
Описание экскурсии
Незабываемая экскурсия по Анталье: пляжи, история и водопады Экскурсия по Анталии идеально подходит для тех, кто впервые посещает этот регион. Город очаровывает своими пляжами, лазурным морем, современными курортами и богатой историей, уходящей вглубь веков. Присоединившись к нашей экскурсии, вы познакомитесь с главными достопримечательностями туристической столицы Турции и получите незабываемые впечатления. За один день вы откроете для себя многогранность Анталии: прогуляетесь по старинным улочкам исторического центра, погрузитесь в историю города и полюбуетесь живописным Дюденским водопадом. В завершение экскурсии у вас останется свободное время для самостоятельного изучения города, и я с радостью подскажу, какие места стоит посетить и где найти лучшие сувениры. Важная информация:
Время отправления гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Для уточнения времени встречи свяжитесь с нами заранее.
Если вы проживаете в Старом городе (Калеичи), место встречи – Mc
Donald's у ворот Адриана.
- Соблюдайте указанное время сбора. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
- В случае закрытия канатной дороги из-за погодных условий стоимость билета будет возвращена. Гид также оставляет за собой право вносить изменения в программу при необходимости.
- Дети от 0 до 4 лет участвуют бесплатно (обед не включен). Если требуется отдельное место для ребенка в автобусе, его стоимость составляет 5 евро.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калеичи (Старый город)
- Рифленый минарет
- Часовая башня
- Ворота Адриана
- Гавань
- Водопад Дюден
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Автобус с кондиционером
- Посещение водопада
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Поездка на канатной дороге
- Прогулка на яхте (12 $)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
