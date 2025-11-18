Экскурсия по Анталье: первое знакомство с жемчужиной Средиземноморья

Незабываемая экскурсия по Анталье: пляжи, история и водопады Экскурсия по Анталии идеально подходит для тех, кто впервые посещает этот регион. Город очаровывает своими пляжами, лазурным морем, современными курортами и богатой историей, уходящей вглубь веков. Присоединившись к нашей экскурсии, вы познакомитесь с главными достопримечательностями туристической столицы Турции и получите незабываемые впечатления. За один день вы откроете для себя многогранность Анталии: прогуляетесь по старинным улочкам исторического центра, погрузитесь в историю города и полюбуетесь живописным Дюденским водопадом. В завершение экскурсии у вас останется свободное время для самостоятельного изучения города, и я с радостью подскажу, какие места стоит посетить и где найти лучшие сувениры. Важная информация:

Время отправления гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, ожидайте перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Для уточнения времени встречи свяжитесь с нами заранее.

Если вы проживаете в Старом городе (Калеичи), место встречи – Mc

Donald's у ворот Адриана.