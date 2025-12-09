Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Анталье
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 5 часов
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится На микроавтобусе
$800 за экскурсию

Описание экскурсии Приглашаем вас совершить путешествие от времен расцвета Римской империи до Турецкой республики! Вы пройдете по старинным улочкам и увидите древние ворота, башни, мечети, дома и медресе. Мы поможем вам погрузиться в атмосферу античности, познакомим с культурой и традициями турецкого народа. Что вас ожидает: Калеичи — «другая Анталья». Калеичи район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Мы расскажем, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведем вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажем остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности. «Визитные карточки» города: Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города в морском порту Калеичи Марина. Кроме того, мы покажем знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажем связанные с ними истории. В завершение мы отвезем вас к 50-метровому каскадному водопаду Нижний Дюден, впадающему в Средиземное море. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 5 часов Дополнительные расходы: - Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов - питание оплачивается отдельно, можем зайти в кафе либо вы можете взять ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 640$ С выездом из Белека - 700$ С выездом из Кемера - 685$ С выездом из Сиде - 800$

