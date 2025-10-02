Мои заказы

Морское путешествие к острову Сулуада из Анталии

Откройте для себя настоящий рай на земле — остров Сулуада с белым песком и лазурной водой, как на Мальдивах! Вас ждёт морское путешествие с тремя купальными остановками в чистейших бухтах. Поплавайте, позагорайте, насладитесь природой и вкусным обедом на борту. Присоединяйтесь — подарите себе день полного расслабления и красоты!
5
1 оценка
Описание водной прогулки

Бирюзовое чудо Эгейского моря Отправьтесь с нами в морское путешествие к одному из самых живописных уголков Турции — к острову Сулуада, который называют «турецкими Мальдивами». Наш маршрут проходит через защищённые бухты с девственной природой — здесь живут морские черепахи каретта-каретта, и поэтому этим местам удалось сохранить первозданную красоту. Иногда эти удивительные создания появляются у поверхности воды — возможно, вам повезёт увидеть их воочию. Мы сделаем три купальных остановки — каждая из них в своей уникальной бухте с кристально чистой водой. Главная изюминка — остров Сулуада, с белым песком и бирюзовым морем, словно сошедшим с открытки. Здесь можно понежиться на солнце, поплавать, сделать красивые фото или просто насладиться уединением среди природы. После первой остановки вас будет ждать вкусный обед на борту: простое, но сытное и домашнее турецкое меню. А затем — ещё порция морского блаженства! Вечером, наполнившись впечатлениями и свежестью моря, мы вернёмся обратно в порт Адрасан и отправимся в отели. Важная информация:
  • Возьмите солнцезащитный крем, шляпу, купальник, полотенце, питьевую воду.
  • Перед бронированием уточните у нас доступность острова (в некоторые сезоны может быть ограничено посещение).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляжи острова Сулуада
  • Источник родниковой воды
  • Бухта в заливе Хадживат
  • Пляж Адрасан
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Обед, чай и фрукты
  • Прогулка на яхте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите солнцезащитный крем, шляпу, купальник, полотенце, питьевую воду
  • Перед бронированием уточните у нас доступность острова (в некоторые сезоны может быть ограничено посещение)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Александр
2 окт 2025

