Описание водной прогулки Ранняя встреча и выезд на море Ваше морское приключение начинается рано утром — идеальное время, чтобы насладиться тишиной и свежестью средиземноморского побережья. Ранний выезд из отеля позволяет попасть на борт до первого солнца, чтобы застать самые удачные часы для рыбалки. Рыбалка и наслаждение морским простором Вы окажетесь в окружении простора и красоты, пока яхта уходит от берега в лазурные воды. Вдохните прохладный морской воздух, почувствуйте на себе живительную бурю солёных брызг и наслаждайтесь видами турецкого побережья. Здесь нет спешки — только комфорт, спокойствие и возможность поймать свой первый трофей на настоящей морской рыбалке. Отдых для души на яхте Пока снасти в воде, вы сможете по-настоящему расслабиться: загорать, слушать шум волн, любоваться сменой красок моря и природы вокруг. Рыбалка сочетается с отдыхом и позволяет получить настоящее удовольствие и яркие эмоции от общения с морем.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Побережье Анталии

Живописные морские просторы Средиземного моря Что включено Трансфер от вашего отеля и обратно

Рыболовные снасти и наживка

Завтрак

Около 5 часов рыбалки Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Около вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.