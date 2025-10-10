Начните день с морской свежести и азартной рыбалки у берегов Анталии: ранний выезд, уютная яхта, виды побережья и настоящий улов подарят вам идеальное сочетание отдыха и приключения.
Описание водной прогулкиРанняя встреча и выезд на море Ваше морское приключение начинается рано утром — идеальное время, чтобы насладиться тишиной и свежестью средиземноморского побережья. Ранний выезд из отеля позволяет попасть на борт до первого солнца, чтобы застать самые удачные часы для рыбалки. Рыбалка и наслаждение морским простором Вы окажетесь в окружении простора и красоты, пока яхта уходит от берега в лазурные воды. Вдохните прохладный морской воздух, почувствуйте на себе живительную бурю солёных брызг и наслаждайтесь видами турецкого побережья. Здесь нет спешки — только комфорт, спокойствие и возможность поймать свой первый трофей на настоящей морской рыбалке. Отдых для души на яхте Пока снасти в воде, вы сможете по-настоящему расслабиться: загорать, слушать шум волн, любоваться сменой красок моря и природы вокруг. Рыбалка сочетается с отдыхом и позволяет получить настоящее удовольствие и яркие эмоции от общения с морем.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Анталии
- Живописные морские просторы Средиземного моря
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Рыболовные снасти и наживка
- Завтрак
- Около 5 часов рыбалки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
10 окт 2025
Было очень здорово, сначала вас на лодке вывозят в открытое море, дают удочки, наживку, показывают как ловить рыбу, помогают распутать или заменить снасти. Ловили морского окуня и рыбу фугу. После
А
Антон
27 сен 2025
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
€750 за всё до 4 чел.
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
€46
€70 за всё до 7 чел.
-
10%
Водная прогулка
Морское путешествие к острову Сулуада из Анталии
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
14 ноя в 07:30
$171
$190 за человека