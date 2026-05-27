Мои заказы

Катание на квадроциклах недалеко от Антальи

По лесным тропам вдали от шума города
Переключитесь с активного ритма Антальи на тишину природы! Мы поедем в лес, где среди сосен и горных пейзажей вы прокатитесь на квадроциклах — и совместите активность с созерцанием красоты вокруг. Поездка точно получится классной, даже если это ваш первый опыт.
Катание на квадроциклах недалеко от Антальи
Катание на квадроциклах недалеко от Антальи
Катание на квадроциклах недалеко от Антальи

Описание экскурсии

  • Мы встретим вас в вашем районе Антальи и привезём к точке старта заезда.
  • Вы получите защитные каски и пройдёте инструктаж.
  • Проедете по лесным и грунтовым дорогам, наслаждаясь умеренной скоростью и чудесными пейзажами.
  • На протяжении поездки с вами будут опытные инструкторы.

Организационные детали

  • Допускаются взрослые и дети от 7 лет. Дети едут на одном квадроцикле со взрослым.
  • Катаемся недалеко от района Коньялты.
  • Оденьтесь удобно и возьмите с собой арафатку.
  • С вами будут водители и инструкторы из нашей команды.

ежедневно в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем районе Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира. Мы не просто водим по достопримечательностям — мы
читать дальшеуменьшить

погружаем в атмосферу. Наши экскурсии построены так, чтобы за один день вы не только увидели главные символы города, но и прочувствовали его ритм, запахи, шум улиц, тайные уголки и настоящую турецкую доброту. Наша команда — это профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Каждый маршрут выверен, каждый рассказ — живой, с искрой. И главное — с нами всегда тепло, безопасно и по-настоящему интересно.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Катание на квадроциклах недалеко от Антальи»

Приключение на квадроциклах - в Анталье
На квадроциклах
3 часа
1 отзыв
Групповая
Приключение на квадроциклах - в Анталье
Прокатиться по лесам, холмам и деревням региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€42 за человека
Нетривиальная Анталья
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетривиальная Анталья
Секретные тропы, апельсиновые сады и лучшие смотровые города
Начало: От вашего отеля в центре Антальи
Сегодня в 11:30
30 мая в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
На квадроциклах
1.5 часа
14 отзывов
Групповая
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
$46 за человека
Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
3.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)
Динамичное приключение ждёт вас в Белеке! Квадроциклы, живописные тропы и захватывающие пейзажи подарят незабываемые эмоции и адреналин
Начало: Ваше место проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€36 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€50 за человека