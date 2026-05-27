Переключитесь с активного ритма Антальи на тишину природы! Мы поедем в лес, где среди сосен и горных пейзажей вы прокатитесь на квадроциклах — и совместите активность с созерцанием красоты вокруг. Поездка точно получится классной, даже если это ваш первый опыт.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в вашем районе Антальи и привезём к точке старта заезда.
- Вы получите защитные каски и пройдёте инструктаж.
- Проедете по лесным и грунтовым дорогам, наслаждаясь умеренной скоростью и чудесными пейзажами.
- На протяжении поездки с вами будут опытные инструкторы.
Организационные детали
- Допускаются взрослые и дети от 7 лет. Дети едут на одном квадроцикле со взрослым.
- Катаемся недалеко от района Коньялты.
- Оденьтесь удобно и возьмите с собой арафатку.
- С вами будут водители и инструкторы из нашей команды.
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем районе Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира. Мы не просто водим по достопримечательностям — мы
