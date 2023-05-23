Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Антальи.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Антальи.
Описание экскурсииЭкскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
- 09:30/16:30 — Сбор гостей;
- 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
- 10:00/17:00 — Инструктаж;
- 10:10/17:10 — Начало сафари;
- 11:20/18:20 — Конец сафари;
- 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу. Организационные детали: Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Комфортабельные квадроциклы
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сафари на квадроциклах в Анталии - это волшебное путешествие! Я ощутила себя героиней приключенческого фильма, преодолевая бездорожье и наслаждаясь прекрасными видами. Организация экскурсии была на высшем уровне, и гид, Сергей, сделал все возможное, чтобы каждый из нас получил максимум удовольствия. Я обязательно приеду еще раз!
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О
Сафари на квадроциклах в Анталии - это просто незабываемо! Адреналин, скорость и красивейшие пейзажи слились в одно удивительное приключение. Хочу выразить огромную благодарность команде организаторов, особенно Анне, за их профессионализм и заботу о каждом участнике экскурсии. Обязательно порекомендую друзьям!
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С
Очень рекомендую сафари на квадроциклах в Анталии! Это потрясающее приключение, которое заставляет сердце биться чаще. Ветер в волосах, горные дороги и великолепные пейзажи создают незабываемую атмосферу свободы. Большое спасибо команде организаторов за их профессионализм и заботу о каждом участнике.
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Т
Никогда не думал, что сафари на квадроциклах может быть таким захватывающим! Скорость, препятствия и красивейшие горные дороги Анталии создают неповторимую атмосферу приключения. Отдельное спасибо гиду Евгению, который познакомил нас с уникальными местами и помогал во всем. Обязательно вернусь!
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Д
Сафари на квадроциклах в Анталии - это настоящая взрывная смесь экстрима и впечатлений! Мы с друзьями выбрали эту экскурсию и не пожалели ни на секунду. Отличная организация, профессиональные гиды и потрясающая природа Турции. Это было незабываемо! Рекомендую всем, кто ищет ярких эмоций!
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С
Я просто влюбилась в сафари на квадроциклах в Анталии! Это незабываемое приключение, которое я рекомендую всем. Красивейшие горные дороги, свежий воздух и великолепные виды создают неповторимую атмосферу свободы и приключения. Большое спасибо команде организаторов за их профессионализм!
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