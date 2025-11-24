Прогулка верхом по окрестностям Антальи — это мягкий, бережный формат активного отдыха, подходящий и новичкам, и тем, кто уже пробовал ездить в седле. Шагом или рысью вы проследуете по лесным тропам, зелёным зонам и песчаным участкам у моря.
Этот опыт поможет по-настоящему расслабиться и провести время с лошадьми в атмосфере доверия и спокойствия.
Описание экскурсии
- В назначенное время вас заберут от отеля на комфортабельном VIP-автомобиле и доставят на ранчо.
- Перед началом инструкторы объяснят правила безопасности и дадут всю необходимую информацию.
- Каждому выдадут шлем.
- Максимальная продолжительность конной прогулки — около 1 часа 15 минут.
- Маршрут вы выберете на месте: лесная тропа, зелёная зона, участки с мягким песком у моря.
- Вы поедете в спокойном темпе, колонной, рядом с инструктором.
- Опыт верховой езды не требуется — вы справитесь, даже если впервые видите повод и седло.
Организационные детали
- Перед бронированием сообщите, где именно вы проживаете. Так мы сможем спланировать трансфер на ранчо и обратно.
- С вами будет один из опытных инструкторов по верховой езде.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ранчо в пригороде Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов и прогулок в родном городе. Ждём вас!
