В Анталье не только фантастическое море и прекрасные пляжи, но и множество интересных локаций, которые разнообразят ваш отдых в Турции. Я познакомлю вас с чудесами подводного мира в одном из крупнейших аквариумных комплексов. Проведу по древним улочкам и расскажу о местной истории. А ещё мы прокатимся на яхте вдоль побережья и сделаем фото на фоне водопада.

Описание водной прогулки

Океанариум Антальи — один из самых больших в мире. Здесь более 40 тематических аквариумов с обитателями всех океанов — их здесь около 15000, включая акул, скатов и мурен. Вы проедете по самому длинному в мире стеклянному тоннелю и увидите в морских глубинах затонувшие корабли и самолёты (декоративные, конечно) в натуральную величину.

Прогулка по Калеичи — Старому городу Антальи. Это место стало пересечением эпох и культур последних 2000 лет. Мы погуляем по улочкам, наполненным античными и средневековыми памятниками. Будем рассматривать дома в римском, византийском, сельджукском и османском стилях. Увидим:

Ворота римского императора Адриана

Панорамную площадку в парке «Караалиоглу»

Панорамную площадку «Мермерли»

Минарет Йивли

Мечеть Шехзаде Коркут

Часовую башню и башню Хыдырлык

Этнографический музей

Старый порт

Затем отправимся на морскую прогулку — с панорамными видами на скалы и город. Вы отдохнёте, позагораете, подышите морским воздухом и сделаете фотографии с борта комфортабельной яхты.

Завершим экскурсию у водопада Нижний Дюден — редкого природного явления, где река обрывается прямо в море с 40-метровой высоты. Отличное место, чтобы закончить день с вау-эффектом.

