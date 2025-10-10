Мои заказы

Жемчужины Антальи: Старый город, океанариум и прогулка на яхте

Познакомиться с древней историей города, обитателями моря и полюбоваться водопадом с воды
В Анталье не только фантастическое море и прекрасные пляжи, но и множество интересных локаций, которые разнообразят ваш отдых в Турции. Я познакомлю вас с чудесами подводного мира в одном из крупнейших аквариумных комплексов. Проведу по древним улочкам и расскажу о местной истории. А ещё мы прокатимся на яхте вдоль побережья и сделаем фото на фоне водопада.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Океанариум Антальи — один из самых больших в мире. Здесь более 40 тематических аквариумов с обитателями всех океанов — их здесь около 15000, включая акул, скатов и мурен. Вы проедете по самому длинному в мире стеклянному тоннелю и увидите в морских глубинах затонувшие корабли и самолёты (декоративные, конечно) в натуральную величину.

Прогулка по Калеичи — Старому городу Антальи. Это место стало пересечением эпох и культур последних 2000 лет. Мы погуляем по улочкам, наполненным античными и средневековыми памятниками. Будем рассматривать дома в римском, византийском, сельджукском и османском стилях. Увидим:

  • Ворота римского императора Адриана
  • Панорамную площадку в парке «Караалиоглу»
  • Панорамную площадку «Мермерли»
  • Минарет Йивли
  • Мечеть Шехзаде Коркут
  • Часовую башню и башню Хыдырлык
  • Этнографический музей
  • Старый порт

Затем отправимся на морскую прогулку — с панорамными видами на скалы и город. Вы отдохнёте, позагораете, подышите морским воздухом и сделаете фотографии с борта комфортабельной яхты.

Завершим экскурсию у водопада Нижний Дюден — редкого природного явления, где река обрывается прямо в море с 40-метровой высоты. Отличное место, чтобы закончить день с вау-эффектом.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть — пешком
  • Дополнительно оплачиваются билеты в океанариум: взрослые — $40, дети 3–12 лет — $30
  • Прогулка на яхте без купания продолжается 45 минут, билеты не входят в стоимость: взрослые — $10, дети 6–12 лет— $5
  • Еда и напитки (по желанию) не включены
  • Я могу забрать вас из Кемера, Белека или Сиде и отвезти обратно за доплату $30

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шевки
Шевки — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! Меня зовут Шевки, я являюсь лицензированным гидом-историком с 18-летним опытом. Организую и провожу индивидуальные экскурсии и рад приветствовать вас в своих турах. Анталия привлекательна не только
читать дальше

теплыми морями, великолепными пляжами и красивыми горами, но и большим количеством архитектурных памятников древних цивилизаций. С радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу и региону со всеми желающими и сделать ваш отдых впечатляющим и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Аглям
10 окт 2025
Хотим оставить восторженный отзыв об индивидуальной экскурсии по Анталии.
Шевки был очень пунктуален и ждал нас в назначенное время у отеля.
Приятно удивило, что он прекрасно говорит по-русски, и общение было легким.
Нас
читать дальше

встретил чистый и очень комфортный автомобиль, что важно для поездок.
Наш гид предложил прекрасный маршрут: мы прогулялись по очаровательному Старому городу.
Затем мы увидели мощный водопад и получили удовольствие от прогулки на яхте.
Шевки блестяще знает историю и с радостью отвечал на все наши вопросы.
Он также рассказал много интересного об особенностях жизни в Турции.
Маршрут пешей прогулки был выбран интересный и совсем не утомительный.
Это было особенно ценно, так как мы путешествовали с ребенком 9 лет.
В завершение мы посетили аквариум, и благодаря гиду мы были там практически одни.
Мы получили море удовольствия и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Шевки.

