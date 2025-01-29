Описание экскурсии
Древний Перге
В античном городе вы окунётесь в богатую историю и культуру древнего мира. Увидите великолепные памятники архитектуры — римские бани, амфитеатр, главные городские ворота, агору и стадион. И почувствуете атмосферу тех времён.
Калеичи
Старый город — это пересечение эпох и культур. А прогулка по нему похожа на путешествие во времени — от Древнего Рима и Османской империи до молодой Турецкой Республики. Пройдём лабиринтами узких улочек и отыщем старый порт, Ворота Адриана, мечеть Йивли, башню Хыдырлык и многое другое.
Морская прогулка
Из порта Калеичи мы отправимся покорять средиземноморские просторы! Пройдём вдоль побережья и насладимся завораживающими видами на морскую гладь, город и обрывистые скалы.
Водопад Дюден
Вы полюбуетесь самым высоким в мире водопадом, впадающим прямо в море — шумные потоки воды несутся вниз с высоты 40 метров. А ещё оцените лазурные оттенки воды и сделаете отличные фотографии со смотровой площадки.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Kia Sportage, часть — пешком
- Входные билеты в Перге — $12 за человека, дети до 8 лет бесплатно
- Прогулка на яхте (45 минут) — $10 за человека