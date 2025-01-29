Вас ждёт насыщенный день! Вы увидите античный Перге и познакомитесь с историей его расцвета и падения. Погуляете по улочкам Калеичи и побываете сразу в нескольких эпохах. Покатаетесь по Средиземному морю на кораблике. И полюбуетесь величественным Дюденским водопадом, который прячется практически в центре Антальи.

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Описание экскурсии

Древний Перге

В античном городе вы окунётесь в богатую историю и культуру древнего мира. Увидите великолепные памятники архитектуры — римские бани, амфитеатр, главные городские ворота, агору и стадион. И почувствуете атмосферу тех времён.

Калеичи

Старый город — это пересечение эпох и культур. А прогулка по нему похожа на путешествие во времени — от Древнего Рима и Османской империи до молодой Турецкой Республики. Пройдём лабиринтами узких улочек и отыщем старый порт, Ворота Адриана, мечеть Йивли, башню Хыдырлык и многое другое.

Морская прогулка

Из порта Калеичи мы отправимся покорять средиземноморские просторы! Пройдём вдоль побережья и насладимся завораживающими видами на морскую гладь, город и обрывистые скалы.

Водопад Дюден

Вы полюбуетесь самым высоким в мире водопадом, впадающим прямо в море — шумные потоки воды несутся вниз с высоты 40 метров. А ещё оцените лазурные оттенки воды и сделаете отличные фотографии со смотровой площадки.

Организационные детали