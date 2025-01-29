Чудеса Антальи

Увидеть древний город Перге, пройти по улочкам Калеичи и прокатиться по Средиземному морю
Вас ждёт насыщенный день! Вы увидите античный Перге и познакомитесь с историей его расцвета и падения. Погуляете по улочкам Калеичи и побываете сразу в нескольких эпохах. Покатаетесь по Средиземному морю на кораблике. И полюбуетесь величественным Дюденским водопадом, который прячется практически в центре Антальи.
Чудеса Антальи
Чудеса Антальи
Чудеса Антальи
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Древний Перге

В античном городе вы окунётесь в богатую историю и культуру древнего мира. Увидите великолепные памятники архитектуры — римские бани, амфитеатр, главные городские ворота, агору и стадион. И почувствуете атмосферу тех времён.

Калеичи

Старый город — это пересечение эпох и культур. А прогулка по нему похожа на путешествие во времени — от Древнего Рима и Османской империи до молодой Турецкой Республики. Пройдём лабиринтами узких улочек и отыщем старый порт, Ворота Адриана, мечеть Йивли, башню Хыдырлык и многое другое.

Морская прогулка

Из порта Калеичи мы отправимся покорять средиземноморские просторы! Пройдём вдоль побережья и насладимся завораживающими видами на морскую гладь, город и обрывистые скалы.

Водопад Дюден

Вы полюбуетесь самым высоким в мире водопадом, впадающим прямо в море — шумные потоки воды несутся вниз с высоты 40 метров. А ещё оцените лазурные оттенки воды и сделаете отличные фотографии со смотровой площадки.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле Kia Sportage, часть — пешком
  • Входные билеты в Перге — $12 за человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Прогулка на яхте (45 минут) — $10 за человека

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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