Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи

Остров Сулуада

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада.

Чистейшая прозрачная бирюзовая вода с видимостью до 25 метров и белоснежные песчано-галечные пляжи сделали остров “Турецкими Мальдивами”. Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах!

Остров Сулуада необитаем и находится рядом с бухтой Адрасан в регионе Олимпос и напоминает скалу с бухтами, гротами и пляжами. Во время морской прогулки мы сделаем остановки для отдыха и купания в самых популярных бухтах – Райской, Мальдивской и Аксеки с озером в пещере.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер. Услуги сопровождающего гида. Прогулка на яхте. Обед. Фрукты и чай
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
На яхте

Похожие туры из Анталии

Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
24 отзыва
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
от вашего места проживания
Завтра
22 апр
26 апр
29 апр
5237 за человека
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
16 отзывов
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в холле вашего отеля
20 апр
21 апр
22 апр
23 апр
35 за человека
Неизвестная Анталья - побег из отеля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Неизвестная Анталья - побег из отеля
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
57 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ