«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии

Хотите оказаться в раю

4.6
59 отзывов
Хотите оказаться в раю? Для этого не надо далеко уезжать.

Недалеко от Анталии находится остров Сулу-Ада.

Местные его прозвали Турецкими Мальдивами.

Как вы только туда попадете, вы сразу поймете почему.

Белоснежный песок, кристально чистая вода… Вы здесь пробудете целый день — наслаждайтесь природой, купайтесь в чистом море и загорайте на белоснежном пляже.
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии

Что вы увидите 🤩

  • Белоснежные пляжи Острова Сулу Ада
  • Чистейшие и прозрачнейшие воды Острова Сулу Ада, где можно рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м.
  • Источник родниковой воды на Острове Сулу Ада, который издавна давал морякам чистую питьевую воду
  • Знаменитую Бухту в заливе Хадживат
  • Один из самых популярных пляжей побережья — Адрасан
Райский остров
Сулу Ада, что в переводе означает «Водный остров», назван так из-за присутствия на острове источника чистейшей родниковой воды. Единственным способом добраться до этого прекрасного места является путешествие на лодке. Это очень красивый район с прозрачной водой, отличным морем и девственной природой. На острове есть два пляжа длиной 50 и 150 метров. Один называется «Suluada Kumsal», находится на южной стороне, растянулся на 150 м. Основная часть берега на нём песчаная, лишь около скал имеются большие камни. Второй пляж треугольной формы со светлым песком и мелким гравием расположен в северо-западной части острова. Вокруг пляжа много валунов и больших скалистых обломков.
Сам по себе остров небольшой в ширину 100-350 м и длинной — 1, 3 км. Сулу Ада представляет собою гору с обрывающимися в море скальными склонами ярко-оранжевого цвета. Он необитаем, имеет вулканическое происхождение. Морская вода вокруг острова настолько прозрачна, что позволяет рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м. Очень красива скальная часть берега. Прогулочные лодки везут отдыхающих сквозь проходы между каменными отвесными стенами. Здесь невероятно эффектные виды для фото и видеосъёмок.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Расстояние от Центра Анталии до пляжа Адрасан — 90 км

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый (12+)
$40
Дети (07-11 лет)
$25
Дети (00-06 лет)
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего персонала на яхте
  • Обед (рыба Морской окунь или Лещ, спагетти, салат 2 вида)
  • Угощения чаем и фруктами
  • Маска для подводного ныряния
  • Прогулка на яхте по морю.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Алкогольные напитки
  • Безалкогольные напитки: кола, фанта, спрайт, вода
  • Персональный обед детям 00-06 лет (по желанию) — 5 USD
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь
  • головной убор
  • солнцезащитные очки и крем. Принадлежности для купания: купальник / плавки
  • тапочки
  • полотенце
  • видео/фотокамеру и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

07:00 – 08:00 трансфер в регионе

TurkeyTours
TurkeyTours
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