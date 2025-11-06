Остров Сулуада, известный как турецкие Мальдивы, поражает своей нетронутой природой и бирюзовыми водами. Прогулка на яхте начинается с трансфера из вашего отеля в порт Адрасан. Во время круиза вдоль побережья
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Кристально чистые воды для купания
- ⛰️ Живописные виды на горы Тавр
- 🍽️ Вкусный обед на яхте
- 🏖️ Пляжи для загара и отдыха
- 🚤 Комфортный трансфер из отеля
Что можно увидеть
- Пещера любви
- Западный пляж Сулуады
- Восточное побережье Сулуады
Описание водной прогулки
Трансфер от вашего отеля, прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту
Вас встретит экипаж и проведёт инструктаж по безопасности.
Выход в море — панорамный круиз вдоль побережья
Начинается путешествие по лазурным водам Средиземного моря с захватывающими видами на горы Тавр и побережье.
Первая остановка для купания — западный пляж Сулуады
Купание в кристально чистой воде, свободное время для загара и фотографий.
Вторая остановка — Пещера любви
Возможность поплавать с маской и трубкой и насладиться природной красотой.
Обед на яхте — барбекю
Свежеприготовленные рыба, курица или вегетарианское меню с традиционными турецкими закусками и салатами.
Третья остановка — восточное побережье Сулуады
Безопасные мелководья для семей с детьми, возможность расслабиться на пляже и понежиться на солнце.
Возвращение в порт Адрасан
Обратный путь с любованием Средиземным морем.
Трансфер в отели
Завершение экскурсии с яркими воспоминаниями о дне в раю.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, водная прогулка, обед
- Дополнительные расходы: напитки на борту — по желанию (только наличными)
- Если в группе будет менее 5 человек, мы предоставим вам аудиогид. Если больше 5 человек, с вами будет русскоязычный гид
- Водная прогулка занимает 5 часов
Про трансфер
- Встретим вас у отеля в этих локациях: Анталья, Белек, Лара, Кунду, Кемер. Трансфер возможен только из отелей, расположенных вдоль побережья
- Едем на автомобилях Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter, Crafter, Mercedes Travego или аналогичных по комфортабельности
- Время в дороге — от 1 до 3 часов в обе стороны. Время может меняться из-за расположения вашего отеля, погодных и дорожных условий
- По желанию вы можете присоединиться, приехав в порт самостоятельно
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 846 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нурия
6 ноя 2025
Экскурсия прекрасна! Трансфер вовремя на комфортабельном автобусе. Быстрая посадка на корабли, 2 остановки на красивейших пляжах с бирюзовой водой прозрачнейшей. Вкуснейший обед. С Дорадо пожаренной, макаронами и самой сосной сладкой
Екатерина
6 ноя 2025
Питание хорошее, третья остановка была не на пляже, а в море, но тоже хорошо. Из заявленного, было больше 5 человек(человек 100+), но экскурсию никто не провел и наушников не дали. Громко музыка была слишком. Дважды просили убавлять. В остальном, отлично. Позагорали, покупались. С погодой повезло для ноября.
I
ILYA
5 ноя 2025
Отличное мероприятие на целый день.
О
Ольга
5 ноя 2025
Экскурсия была великолепна! Четко, вовремя забрал трансфер, предупредив звонком заранее. Всегда отвечали на все вопросы. Комфортный трансфер, четкий тайминг, доброжелательность) Потрясающие виды острова, вкусная еда, приветливый персонал. Все прошло на 100/10! очень рекомендую!
Elena
20 окт 2025
Замечательная морская прогулка с тремя остановками для купания,вкусный обед и чаепитие,вежливая команда и отличный водитель автобуса. Все отлично. Бронирование и информация были своевременные и понятные. Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим сайтом в следующий раз
К
Ксения
8 окт 2025
Все отлично. Нам очень понравилось😍
А
Анастасия
6 сен 2025
Отличная экскурсия, все что описано в программе, все соответствовало реальности.
Галина
1 авг 2025
Поездка на 4+
Могло быть лучше, намного.
Автобус без кондиционера, он был, но не работал. Ехать почти 2ч, поэтому так себе. Команда никакая, только объявления, матрасы на палубе лежали так, что люди
В
Виталий
20 июл 2025
Сам тур в общем супер!
Важно знать, что не понятно на какую яхту попадете, их отправляется куча, менеджер сам распределяет людей по яхтам)
У нас была отличная “ENGIN KAPTAN” - ТОП и капитан и команда и еда.
Самый главный минус тура - трансфер, кондиционер почти не работал, на перевалах вообще вырубали. Жара +35. Но вам может попасться и лучше машина, видимо рулетка))
Сергей
9 июл 2025
Трансфер из Анталии, три остановки для купания, две из них на острове сулуада, обед на выбор курица или рыба, на полдник чай…
Пиво 300 лир, фото в рамке 10-15 евро… но это по желанию…
Всё понравилось!
