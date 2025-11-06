Нурия читать дальше дыней! Затем чай. потом подплывали близко к пещере. И последняя остановка ближе к берегу для купания с корабля. Маски надо иметь свои. И возврат в отель четко.

Большое спасибо за прекрасную организацию, красивые места и шикарный обед! Друзьям всем буду рекомендовать Экскурсия прекрасна! Трансфер вовремя на комфортабельном автобусе. Быстрая посадка на корабли, 2 остановки на красивейших пляжах с бирюзовой водой прозрачнейшей. Вкуснейший обед. С Дорадо пожаренной, макаронами и самой сосной сладкой

Екатерина Питание хорошее, третья остановка была не на пляже, а в море, но тоже хорошо. Из заявленного, было больше 5 человек(человек 100+), но экскурсию никто не провел и наушников не дали. Громко музыка была слишком. Дважды просили убавлять. В остальном, отлично. Позагорали, покупались. С погодой повезло для ноября.

I ILYA Отличное мероприятие на целый день.

О Ольга Экскурсия была великолепна! Четко, вовремя забрал трансфер, предупредив звонком заранее. Всегда отвечали на все вопросы. Комфортный трансфер, четкий тайминг, доброжелательность) Потрясающие виды острова, вкусная еда, приветливый персонал. Все прошло на 100/10! очень рекомендую!

Elena Замечательная морская прогулка с тремя остановками для купания,вкусный обед и чаепитие,вежливая команда и отличный водитель автобуса. Все отлично. Бронирование и информация были своевременные и понятные. Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим сайтом в следующий раз

К Ксения Все отлично. Нам очень понравилось😍

А Анастасия Отличная экскурсия, все что описано в программе, все соответствовало реальности.

Галина

Могло быть лучше, намного.

Автобус без кондиционера, он был, но не работал. Ехать почти 2ч, поэтому так себе. Команда никакая, только объявления, матрасы на палубе лежали так, что люди читать дальше ходили по головам друг у друга, ну а обед это просто название.

Макароны, рыба и капуста. Мягко говоря на любителя. В эту же тарелку клали арбуз и хлеб.

Самый большой минус, что забирают только из отелей, люди из аппаратов это как второй сорт, 2 дня переписки, и в итоге пришлось идти до ближайшего отеля пешком. Но море прекрасно. Поездка на 4+

В Виталий Сам тур в общем супер!



Важно знать, что не понятно на какую яхту попадете, их отправляется куча, менеджер сам распределяет людей по яхтам)

У нас была отличная “ENGIN KAPTAN” - ТОП и капитан и команда и еда.



Самый главный минус тура - трансфер, кондиционер почти не работал, на перевалах вообще вырубали. Жара +35. Но вам может попасться и лучше машина, видимо рулетка))