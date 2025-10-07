Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала