Сделайте каждый момент вашего отдыха в Анталии особенным, присоединившись к невероятно расслабляющему, но в то же время захватывающему туру на пиратском корабле! Этот однодневный тур предоставляет вам возможность поплавать в одних из самых красивых и нетронутых уголков региона.
Наш пиратский корабль «Гонстер» — отличное решение для людей всех возрастов, так как он сочетает в себе веселье, приключение и отдых.
Описание водной прогулкиПрограмма тура 🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Наш тур начинается утром. Для вашего удобства комфортабельный автомобиль заберет вас из вашего отеля в Кемере и доставит в порт. Далее вы будете плыть на впечатляющем пиратском корабле! Этот многоуровневый корабль имеет невероятный пиратский дизайн и полностью оборудован для того, чтобы сделать ваше путешествие приятным и радостным. Среди прочего, на пиратском корабле есть удобные лаунж-зоны, бары, пенная вечеринка, роспись лиц для детей и современная звуковая система. Фазелис В ходе экскурсии вы сделаете остановку в живописной бухте Фазелис. Фазелис — это античный город, расположенный у подножия Таврских гор. Он был основан в VII веке до нашей эры и стал важным поселением с богатой историей. Райский залив Далее мы остановимся в Райском заливе, известном своей кристально чистой водой изумрудного цвета. Вода здесь настолько прозрачная, что вы сможете увидеть морское дно и полюбоваться подводной жизнью. Лунная бухта Следующей остановкой будет Лунная бухта, получившая свое название благодаря форме, напоминающей полумесяц. Здесь вас приятно удивит белоснежный песчаный пляж, по которому можно прогуляться босиком, а также потрясающая лазурная вода Средиземного моря. Эти пейзажи по-настоящему завораживают. Пенная вечеринка В завершение вашего морского путешествия команда корабля устроит веселую пенную вечеринку с зажигательной музыкой. Вы сможете потанцевать среди мыльных пузырей и зарядиться позитивом и хорошим настроением. Такое завершение круиза останется в вашей памяти надолго! Важная информация:
- Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле Mc.
- Donald's / Mark.
- Antalya AVM).
- Наши зоны трансфера: Коньяалты, Анталья, Кунду, Лара, Белек, Богазкент и Кемер.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Фаселис
- Райский залив
- Лунная бухта
Что включено
- Русскоязычный экипаж лодки
- Трансфер из отеля / в отель
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Пенная вечеринка
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Главный вход в отель. Место встречи с отелями в районе Калейчи (Kaleiçi MC Donalds)
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альберт
7 окт 2025
Спасибо за предоставленный отдых. Все было супер!!! Цена качество соответсуют!
В
Валерий
5 окт 2025
Программы ни какой,с трансфером чуть договорился. вместо шести часов только 5. понравился только обед.
Ч
Черемичина
23 авг 2025
Е
Елена
31 июл 2025
С
СВЕТЛАНА
16 июн 2025
Это чудесный и позитивных тур!!! Молодцы,все у них супер,и остановку и купание и пенная дискотека и обед!!!! МОЛОДЦЫ!Музыка русская супер!!!
Б
БАЛАНЮК
16 июн 2025
A
Aminat
20 мая 2025
I
Igors
22 апр 2025
Входит в следующие категории Антальи
