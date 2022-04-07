Об экскурсии

Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту! Если вы ищете место, где сможете получить незабываемые воспоминания, освежиться в темно-синих водах и поделиться лучшими моментами со своей семьей, то наш тур как раз для вас. Кроме того, вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт. А также поучаствовать в соревнованиях на яхте, осмотреть изысканные достопримечательности и вдоволь наплаваться.

Маршрут прогулки на яхте

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Ведь во время тура вы увидите самые красивые и чистые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. А также великолепные бухты:

Фаселис Древний ликийский город и его залив,

залив Клеопатры,

Кемерская гавань и залив,

Райский залив.

Древний городе Фаселис

По географическому положению — это важный портовый город. У него три гавани: одна на севере полуострова, другая на северо-востоке и третья на юго-западном побережье. Описания судов на гаванях, агорах и городских монетах подчеркивают идентичность Фаселиса как торгового порта. Его иногда называют городом Ликии, а иногда — регионом Памфилии. Фактически он находится между границами обоих регионов.

Порт Кемера и пляжи

Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов. Залив Клеопатры привлекает внимание своим бирюзовым морем и золотисто-желтым песком. А Кемерский залив является частью уникального национального заповедника, всемирно известного своей богатой природой и фантастическим разнообразием флоры и фауны.

Берега Кемера заряжают позитивной энергией и являются отличным местом для великолепных фотографий! Все, что вы увидите здесь, будет лучше, чем то что вы видели до этого.

Важная информация

Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.

Возьмите с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания.