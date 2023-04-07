Получите массу острых ощущений с комбо-туром насыщенного дня в Анталии.
Отправляйтесь в Тазы каньон, где вы сможете заняться рафтингом, покататься на квадроциклах или багги и освоить зиплайн. Начните приключение с поездки по парку и посетите самые популярные места в Тазы каньоне.
Отправляйтесь в Тазы каньон, где вы сможете заняться рафтингом, покататься на квадроциклах или багги и освоить зиплайн. Начните приключение с поездки по парку и посетите самые популярные места в Тазы каньоне.
Описание экскурсии
Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.
Что вас ждет
В течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порахния над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой. Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам. Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня. Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго. Важная информация:
- Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
- Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло
- Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Идеальный тур для любителей приключений! Тазы каньон поразил своей красотой, рафтинг оказался настоящим испытанием силы и дружбы. Зиплайн предложил нам незабываемые эмоции, а катание на багги заставило нас почувствовать себя настоящими гонщиками. Спасибо организаторам за незабываемые впечатления!
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С
Фантастическая экскурсия! Тазы каньон оказался настолько красивым, что мы не могли оторвать глаз от его пейзажей. Рафтинг принес нам массу впечатлений, а зиплайн был настоящим испытанием для наших нервов. Багги-сафари добавило приключений и разнообразия. Просто восхитительно!
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S
Отличный тур! Великолепные виды Тазы каньона заставили нас задержаться дольше. Рафтинг был полон эмоций, и зиплайн предложил удивительные ощущения свободы. Багги - это просто взрыв энергии! Наша группа весело провела время, и это было идеальное сочетание приключений.
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О
Незабываемая экскурсия! Тазы каньон представил нам потрясающие пейзажи, а рафтинг был просто захватывающим! Зиплайн был настолько волнующим, что мы почувствовали себя птицами в небе. А катание на багги привнесло в нашу поездку долю адреналина. Обязательно повторим!
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Э
Эта экскурсия превзошла все наши ожидания! Тазы каньон поразил своей красотой, а рафтинг оказался настоящим испытанием для нашей команды. Зиплайн был удивительным опытом, а катание на багги просто завораживало. Спасибо организаторам за такие яркие впечатления!
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И
Отличная экскурсия! Мы получили незабываемые впечатления от посещения Тазы каньона, а затем ощутили адреналин во время рафтинга. Зиплайн был просто потрясающим! А ещё мы проехали на багги, и это было супер весело! Рекомендую всем, кто любит приключения!
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