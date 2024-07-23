Давайте вместе отправимся в порт, где нас будет ждать стилизованный пиратский корабль.
Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья, позагораете на палубе, искупаетесь в освежающих морских водах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.
Описание экскурсииХотите по-настоящему окунуться в захватывающие морские приключения? Корабль в пиратском стиле ждет всех желающих. В этой развлекательной поездке каждый найдет себе занятие по душе: наслаждаться видами побережья Антальи, веселиться с аниматорами под выступления диджеев и развлекаться на пенной вечеринке. Ваша первая остановка будет у живописного водопада Дюден. Наслаждайтесь видами, делайте фото, также можно будет освежиться в воде. На палубе также есть места для отдыха, где можно расслабиться, откуда открывается великолепный вид на окрестности и возможность позагорать. Затем аниматоры предложат вам увлекательные конкурсы и игры. Позже начнется пенная вечеринка под зажигательную музыку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюденские водопады
- Побережье Антальи
Что включено
- Обед
- Трансфер
- Анимации
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото с аниматорами
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Г
Галина
23 июл 2024
Отвратительная поездка на ужасном корабле с названием Монстр. Услугу оказала компания Sally Tour."Огромное спасибо" менеджеру Анастасии, которая за 40 долларов мне организовала такую поездку с полной антисанитарией и отвратительным обедом,
