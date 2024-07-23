Мои заказы

Развлекательная прогулка на пиратском корабле

Анимированная экскурсия из Кемера: пиратский корабль и морские бухты
Давайте вместе отправимся в порт, где нас будет ждать стилизованный пиратский корабль.

Вы оцените с воды шикарные панорамы побережья, позагораете на палубе, искупаетесь в освежающих морских водах, а неутомимые аниматоры будут развлекать вас на протяжении всей поездки: детей ждут веселые игры, а взрослых — пенная вечеринка.
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Хотите по-настоящему окунуться в захватывающие морские приключения? Корабль в пиратском стиле ждет всех желающих. В этой развлекательной поездке каждый найдет себе занятие по душе: наслаждаться видами побережья Антальи, веселиться с аниматорами под выступления диджеев и развлекаться на пенной вечеринке. Ваша первая остановка будет у живописного водопада Дюден. Наслаждайтесь видами, делайте фото, также можно будет освежиться в воде. На палубе также есть места для отдыха, где можно расслабиться, откуда открывается великолепный вид на окрестности и возможность позагорать. Затем аниматоры предложат вам увлекательные конкурсы и игры. Позже начнется пенная вечеринка под зажигательную музыку.

Каждый день 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дюденские водопады
  • Побережье Антальи
Что включено
  • Обед
  • Трансфер
  • Анимации
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Фото с аниматорами
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Г
Галина
23 июл 2024
Отвратительная поездка на ужасном корабле с названием Монстр. Услугу оказала компания Sally Tour."Огромное спасибо" менеджеру Анастасии, которая за 40 долларов мне организовала такую поездку с полной антисанитарией и отвратительным обедом,
читать дальше

с водой и напитками платными. При чем никто мне не озвучил эту проблему. Окружающие меня туристы платили за мини круиз от 10 до 20 Ти долларов. За мои 40 долларов меня так должны были гулять, чтобы я год об этом помнила. Если бы видели туалет, раздевалку корабля, у которого лавки ободранные и отваливаются… были бы в шоке. И не ведитесь на рассказы о пенной вечеринке… мыться потом будете только в море. . вот такая печальная поездка у меня была сегодня… зацепиться за что-то хорошее не получается. .

