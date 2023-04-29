Прокатиться с опытным инструктором по живописному маршруту с бухтами, пещерой и секретным пляжем
Сап — очень лёгкая в управлении надувная доска с веслом, позволяющая в неспешном ритме наслаждаться красотой окружающего мира.
За трехчасовую прогулку вы увидите горы, леса, пещеры, сделаете остановку на безлюдном пляже и выпьете ароматный местный чай. Сопровождать вас будет профессиональный инструктор: надёжный, весёлый и дружелюбный.
За трехчасовую прогулку вы увидите горы, леса, пещеры, сделаете остановку на безлюдном пляже и выпьете ароматный местный чай. Сопровождать вас будет профессиональный инструктор: надёжный, весёлый и дружелюбный.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Турецкие пейзажи с нового ракурса
Мы начнём наше приключение с краткого инструктажа и знакомства с основами сапбординга. Затем отправимся в путь: в окружении живописных скал дойдём на сапах до секретного пляжа, на который можно попасть только по морю, и устроим на нём привал. Выпьем ароматный чай и заглянем в древние пещеры. После этого прокатимся до секретной мини-бухты, наслаждаясь видами на горы и леса, и вернёмся обратно.
Организационные детали
- Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бюйюк Чалтыджак. Вам нужно добраться до него самостоятельно на такси — примерно 10-15 минут езды от Антальи.
- Вас буду сопровождать я или другой опытный инструктор
- Эта прогулка подойдёт всем: от новичков до опытных сапбордистов. Главное — быть в хорошей физической форме и уметь плавать.
- Оборудование (доска, весло и жилет) включено в стоимость
- По запросу мы можем отправить вам фото нашего совместного приключения (без доплаты)
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пляже Бюйюк Чалтыджак
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Анталии
Я Александра, живу в Анталье уже 12 лет и знаю самые удивительные и секретные места нашего региона. Я представляю команду энтузиастов сапбординга. Мы не только опытные инструкторы, но и знатоки истории и культуры Турции. Наша страсть — делиться интересными фактами и приключенческим духом с гостями со всего мира. Присоединяйтесь к нам — мы обещаем, что ваш отдых будет незабываемым!
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