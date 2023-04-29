Сап — очень лёгкая в управлении надувная доска с веслом, позволяющая в неспешном ритме наслаждаться красотой окружающего мира. За трехчасовую прогулку вы увидите горы, леса, пещеры, сделаете остановку на безлюдном пляже и выпьете ароматный местный чай. Сопровождать вас будет профессиональный инструктор: надёжный, весёлый и дружелюбный.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Турецкие пейзажи с нового ракурса

Мы начнём наше приключение с краткого инструктажа и знакомства с основами сапбординга. Затем отправимся в путь: в окружении живописных скал дойдём на сапах до секретного пляжа, на который можно попасть только по морю, и устроим на нём привал. Выпьем ароматный чай и заглянем в древние пещеры. После этого прокатимся до секретной мини-бухты, наслаждаясь видами на горы и леса, и вернёмся обратно.

Организационные детали