Сап-прогулка в Анталье

Прокатиться с опытным инструктором по живописному маршруту с бухтами, пещерой и секретным пляжем

Описание
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Ответы на вопросы
Сап — очень лёгкая в управлении надувная доска с веслом, позволяющая в неспешном ритме наслаждаться красотой окружающего мира.

За трехчасовую прогулку вы увидите горы, леса, пещеры, сделаете остановку на безлюдном пляже и выпьете ароматный местный чай. Сопровождать вас будет профессиональный инструктор: надёжный, весёлый и дружелюбный.
Сап-прогулка в Анталье
Сап-прогулка в Анталье
Сап-прогулка в Анталье
Сап-прогулка в Анталье
Сап-прогулка в Анталье
Сап-прогулка в Анталье
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Турецкие пейзажи с нового ракурса

Мы начнём наше приключение с краткого инструктажа и знакомства с основами сапбординга. Затем отправимся в путь: в окружении живописных скал дойдём на сапах до секретного пляжа, на который можно попасть только по морю, и устроим на нём привал. Выпьем ароматный чай и заглянем в древние пещеры. После этого прокатимся до секретной мини-бухты, наслаждаясь видами на горы и леса, и вернёмся обратно.

Организационные детали

  • Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бюйюк Чалтыджак. Вам нужно добраться до него самостоятельно на такси — примерно 10-15 минут езды от Антальи.
  • Вас буду сопровождать я или другой опытный инструктор
  • Эта прогулка подойдёт всем: от новичков до опытных сапбордистов. Главное — быть в хорошей физической форме и уметь плавать.
  • Оборудование (доска, весло и жилет) включено в стоимость
  • По запросу мы можем отправить вам фото нашего совместного приключения (без доплаты)

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже Бюйюк Чалтыджак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Летние
Выездные
Пещеры
Водные развлечения

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