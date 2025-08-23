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Каш и лазурный Капуташ из Антальи - с гидом, яхтой и обедом

Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Побережье в районе Каша сочетает уют, роскошь и природную красоту.

Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
4
4 отзыва
Каш и лазурный Капуташ из Антальи - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Антальи - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Антальи - с гидом, яхтой и обедом

Описание экскурсии

6:00–7:00 — трансфер. Заберём вас из мест проживания в Анталии. Время выезда зависит от конкретного адреса
Техническая остановка. Небольшой перерыв в дороге — около 15 минут
12:00 — панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут
Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён
Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой.
Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания.
15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание

17:00–17:30 — отправление в Анталию

20:30–21:00 — прибытие в места проживания

Вы узнаете:

  • почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов
  • зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых
  • как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность
  • почему деревянные яхты стали символом побережья
  • как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам
  • какие приметы до сих пор соблюдают капитаны
  • как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • От центра Анталии до Каш — 185 км (около 5 часов с остановками)
  • Транспорт зависит от количества путешественников. Трансфер от и до места проживания в регионе Анталья в районах: Kundu, Güzeloba, Lara, центр, Konyaaltı Внимание: Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald’s), Hurma (даем место встречи в районе Metro). Трансфера нет в районе Kepez (место встречи — на трассе D400 — объездной дороге)
  • Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте
  • Включён один шопинг-заезд
  • С вами будет один из гидов-историков нашей команды

Что входит в стоимость

  • Трансфер от/до места проживания в районе Анталия
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Страховой полис на время экскурсии
  • Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)
  • На яхте: вода, чай, печенье, сезонные фрукты
  • Вход на пляж Капуташ

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Личные расходы, напитки
  • Завтрак (можете взять с собой ланч-бокс из отеля)
  • Лежаки и матрасы на пляже Капуташ (по €3 каждый)

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€67
От 4 до 7 лет€51
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания/месте встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12554 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Н
Экскурсия отличная. Гид профессиональный. Красота. Подходит для взрослых и детей 7+.
Экскурсия отличная. Гид профессиональный. Красота. Подходит для взрослых и детей 7+.
Экскурсия отличная. Гид профессиональный. Красота. Подходит для взрослых и детей 7+.
Экскурсия отличная. Гид профессиональный. Красота. Подходит для взрослых и детей 7+.
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L
В первую очередь я хочу поблагодарить нашего экскурсовода Джим. Я много путешествую но таких как он очень мало к сожалению, он любит свою профессию, интересно расказываэт, его хотелось слушать бесконечно,
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маршрут отличный, всю дорогу смотрели на красивые виды. Город Каш очень красивый, отдых на яхте очень понравился, потом еще заехали на пляж. Все было очень замечательно. Впечатления останусь на всегда. Благодарю. Очень надеюсь снова попасть на экскурсию с этим гидом. Рекомендую

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О
Экскурсия очень понравилась. Давно хотели попасть в Каш. Для быстрого осмотра центра (а это и была цель) и фото времени в городке достаточно. Для неспешных прогулок - нужно чуть больше. Прогулка на яхте тоже понравилось, поныряли в море, еда была вкусная. И, конечно, пляж Капуташ - отличный. Успели поплавать, позагорать. По организации - все четко, трансфер приехал без задержек.
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Мария
Я много путешествую и много раз пользовалась экскурсиями через Tripster, но, к сожалению, это был мой худший опыт за все время.

Сразу отмечу: формально пункты программы были выполнены. Мы действительно побывали
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в Каше, покатались на яхте и посетили пляж Капуташ. Однако реальное соотношение времени в дороге и времени на самих локациях делает эту экскурсию совершенно бессмысленной и крайне утомительной.

Мы выехали около 7 утра из района Лиман (при этом нас забрали последними из Анталии), а на месте оказались только около 13:00. То есть дорога заняла примерно 6 часов вместо заявленных 3–4. При этом проблема была не в пробках — их не было. Проблема была исключительно в организации трансфера.

Вместо прямого трансфера Анталия — Каш была организована смена автобуса в Кемере. Но вместо того чтобы просто пересесть и поехать дальше, мы:
— около 30 минут ждали автобус, — а затем еще как минимум 2 часа ездили по самому Кемеру и собирали туристов по отелям.

Что особенно странно — на обратном пути оказалось, что можно просто поменять автобус и сразу поехать в Анталию без многочасового заезда в Кемер. Возникает логичный вопрос: почему утром нельзя было организовать трансфер так же?

Кроме этого, по пути была дополнительная остановка в магазине камней и украшений, которой не было в программе. Очевидно, это была коммерческая остановка ради процентов с продаж. На сам заезд и остановку ушло минимум 40 минут — времени, которое потом забрали у основных локаций.

Из-за сильного опоздания программа фактически была сокращена:
— прогулка на яхте длилась около 1 часа 20 минут вместо заявленных 1 ч 45 мин, — свободное время в Каше — около 45 минут вместо часа, — пляж Капуташ — около 1 часа 20 минут вместо 1,5 часов.

Причем на Капуташ мы приехали только около 16:15, когда для конца мая там уже поздновато и солнце начинает уходить.

В итоге:
— выезд в 7 утра, — возвращение около 22:00, — почти 15 часов всей поездки, — и менее 4 часов суммарно на самих локациях.

Особенно неприятно то, что я заранее несколько раз предупреждала организаторов, что нахожусь на последнем триместре беременности и путешествую с маленьким ребенком. Для нас было особенно важно, чтобы трансфер был комфортным и хорошо организованным — фактически именно за это и платишь в подобных экскурсиях.

В результате из-за такой поездки весь следующий день у меня болело буквально всё — спина, ноги, тело после почти 15 часов в дороге. А ребенок вместо приятных воспоминаний о море и прогулке вспоминает в основном собственные истерики от усталости и бесконечной дороги. Для семей с детьми и особенно для беременных женщин такой формат поездки точно не подходит, и об этом стоило предупреждать заранее.

Когда еще в 11 утра стало очевидно, что поездка сильно отстает от расписания, я связалась с менеджером. Анна, к сожалению, вообще не ответила, а в WhatsApp мне написали:

«Здравствуйте)
Предлагаю судить по окончанию экскурсии)
Выбирая путешествие в праздники в Турции, на любую локацию Вы попадете с задержкой к сожалению.»

Такой ответ показывает полное отсутствие желания признавать проблемы в организации. Еще раз подчеркну: дело было не в праздничных пробках, а в самой логистике поездки и ненужных остановках.

Будущим путешественникам я бы рекомендовала рассмотреть другие варианты:

— Поехать в Каш самостоятельно на автобусе. Это, как ни странно, будет менее утомительно и в итоге дешевле.
— Выбрать морскую экскурсию из Адрасана — там прямой трансфер, лучше организована сама прогулка и действительно можно отдохнуть. Конечно же, не с этой фирмы.
— Взять машину и поехать по бухтам Финике. Они не хуже Капуташа, при этом чище, спокойнее и без толп туристов.

Очень жаль потраченного времени, потому что сам регион невероятно красивый. Но организация экскурсии полностью испортила впечатление.

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