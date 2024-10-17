Аренда и сплавы на сап-бордах в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Анталье, цены от €36, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сап-прогулка в Анталье
SUP-прогулки
18 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в Анталье
Откройте новые горизонты на водной прогулке в Анталье. Уникальный маршрут для любителей активного отдыха
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
«Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бюйюк Чалтыджак»
Расписание: ежедневно в 09:00
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
65 за человека
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
SUP-прогулки
скидка
20%
2 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Исследовать скалистое побережье, полюбоваться водопадом и увидеть город с воды
Начало: Около отеля Akra Barut
«В стоимость включены услуги гида-инструктора и снаряжение — сап, весло, спасательный жилет»
Расписание: ежедневно в 07:30
4536 за человека
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
На машине
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
4 часа
Водная прогулка
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Искупаться в прозрачной воде и послушать птичий оркестр
«Здесь можно плавать на САПе или каноэ, купаться, наслаждаться видами и делать яркие фотографии»
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
124 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    17 октября 2024
    Сап-прогулка в самом сердце Антальи
    Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете, купались в теплой утренней
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    воде, фотографировались, наблюдали вау водопад. Организация - отличная, сначала была подробная инструкция и обучение плаванию на сапах, давали воду и кофе, полотенца в конце, отправили нам хорошие фото и видео после экскурсии. Гиды говорят на английском, нам все было понятно. Начало экскурсии было в шикарном отеле, после мы погуляли по его территории, сделали фото)

    Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассветеГород с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете
  • О
    Ольга
    14 октября 2024
    Сап-прогулка в самом сердце Антальи
    Всем привет, Это мой первый опыт катания на SUP и я очень довольна! Был не большой страх, но благодаря Оркуну (гид) все прошло идеально. Он профессионал и мастер своего дела! Очень приятный и легкий в общении! Маршрут отличный. 2 часа удовольствия! Однозначно могу порекомендовать!
    Всем приветВсем приветВсем привет
  • Л
    Лаура
    31 октября 2023
    Сап-прогулка в Анталье
    The sup ride was a success. The instructor explained everything very well and helped a lot, was very attentive and patient. In addition, Orkun took cool photos. Strictly recommended
  • А
    Андрей
    13 октября 2023
    Сап-прогулка в Анталье
    Все было по плану. Но нужно понимать что сап это больше релакс чем веселье)))
  • А
    Александра
    12 октября 2023
    Сап-прогулка в Анталье
    Полный восторг! Отличная команда, место, а инструктор был также нашим фотографом и даже тренировку провел))

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «SUP-прогулки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сап-прогулка в Анталье
  2. Сап-прогулка в самом сердце Антальи
  3. Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в октябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 124 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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