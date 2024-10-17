3 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в Анталье
Откройте новые горизонты на водной прогулке в Анталье. Уникальный маршрут для любителей активного отдыха
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
«Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бюйюк Чалтыджак»
Расписание: ежедневно в 09:00
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€65 за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Исследовать скалистое побережье, полюбоваться водопадом и увидеть город с воды
Начало: Около отеля Akra Barut
«В стоимость включены услуги гида-инструктора и снаряжение — сап, весло, спасательный жилет»
Расписание: ежедневно в 07:30
45€36 за человека
4 часа
Водная прогулка
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Искупаться в прозрачной воде и послушать птичий оркестр
«Здесь можно плавать на САПе или каноэ, купаться, наслаждаться видами и делать яркие фотографии»
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
€124 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория17 октября 2024Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете, купались в теплой утренней
- ООльга14 октября 2024Всем привет, Это мой первый опыт катания на SUP и я очень довольна! Был не большой страх, но благодаря Оркуну (гид) все прошло идеально. Он профессионал и мастер своего дела! Очень приятный и легкий в общении! Маршрут отличный. 2 часа удовольствия! Однозначно могу порекомендовать!
- ЛЛаура31 октября 2023The sup ride was a success. The instructor explained everything very well and helped a lot, was very attentive and patient. In addition, Orkun took cool photos. Strictly recommended
- ААндрей13 октября 2023Все было по плану. Но нужно понимать что сап это больше релакс чем веселье)))
- ААлександра12 октября 2023Полный восторг! Отличная команда, место, а инструктор был также нашим фотографом и даже тренировку провел))
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «SUP-прогулки»
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