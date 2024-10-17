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воде, фотографировались, наблюдали вау водопад. Организация - отличная, сначала была подробная инструкция и обучение плаванию на сапах, давали воду и кофе, полотенца в конце, отправили нам хорошие фото и видео после экскурсии. Гиды говорят на английском, нам все было понятно. Начало экскурсии было в шикарном отеле, после мы погуляли по его территории, сделали фото)