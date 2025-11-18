Вечерний шоу-тур «Land of Legends» — одно из самых популярных представлений в Турции.
Вас ждет насыщенная программа, где талантливая анимационная команда представляет захватывающие номера. Яркие костюмы, световые эффекты и музыкальное сопровождение создают магическую атмосферу.
Вечерний шоу-тур «Land of Legends» в Турции — одно из самых популярных представлений. Он начинается с живого светового шоу, которое сопровождается невероятными выступлениями акробатов. Вы получите незабываемые впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя яркие световые шоу, акробатику и выступления талантливейших певцов, танцоров и музыкантов мира. Присоединяйтесь к туру вместе с семьей и друзьями — в парке найдется развлечение для каждого. Супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упустите возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с «Land of Legends Night Show». Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
- Вход на шоу является бесплатным.
- Важно учитывать, что содержание программы полностью определяется организаторами Land of Legends Kingdom Hotel. Мы не влияем на расписание, состав выступающих и возможные изменения в шоу.
Понедельник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 19:30 Время трансфера может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Свободное время в тематическом парке
- Трансфер от / до отеля
- Вход в тематический парк
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Понедельник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 19:30 Время трансфера может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
