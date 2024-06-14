A Alisa The Land of Legends Night Show из Анталии Всем рекомендую посетить, возможность окунуться в сказку, в 100 раз интереснее, чем в Диснейлэнде. времени достаточно, чтоб посмотреть шоу и посетить магазины.

С Сергей The Land of Legends Night Show из Анталии Все отлично! Трансфер вовремя и комфортный! Спасибо!

Е Езепова The Land Of Legends в Анталии Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.