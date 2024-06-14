Тематический парк The Land Of Legends

Найдено 3 экскурсии в категории «The land of legends» в Анталье, цены от $15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
The Land Of Legends в Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends в Анталии The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$95 за человека
The Land of Legends Night Show из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
29 отзывов
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 19:30
2 июля в 19:30
$15 за человека
Лагуна Приключений: The Land of Legends в Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Лагуна Приключений: The Land of Legends в Анталии
Начало: Ваш отель
«Это только малая часть удивительных развлечений, которые ждут вас в аквапарке The Land of Legends»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$88 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alisa
    14 июня 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Всем рекомендую посетить, возможность окунуться в сказку, в 100 раз интереснее, чем в Диснейлэнде. времени достаточно, чтоб посмотреть шоу и посетить магазины.
  • С
    Сергей
    12 июня 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Все отлично! Трансфер вовремя и комфортный! Спасибо!
  • Е
    Езепова
    5 мая 2024
    The Land Of Legends в Анталии
    Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.
  • С
    Светлана
    15 августа 2023
    The Land Of Legends в Анталии
    Это самый бюджетный вариант посетить парк с трансфером. В агентствах на улице и у отельных гидов дороже. Платили в автобусе,осень удобно.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «The land of legends»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "The land of legends" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 95. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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