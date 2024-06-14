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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends в Анталии The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$95 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 19:30
2 июля в 19:30
$15 за человека
Групповая
2 часа
Лагуна Приключений: The Land of Legends в Анталии
Начало: Ваш отель
«Это только малая часть удивительных развлечений, которые ждут вас в аквапарке The Land of Legends»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$88 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlisa14 июня 2024Всем рекомендую посетить, возможность окунуться в сказку, в 100 раз интереснее, чем в Диснейлэнде. времени достаточно, чтоб посмотреть шоу и посетить магазины.
- ССергей12 июня 2024Все отлично! Трансфер вовремя и комфортный! Спасибо!
- ЕЕзепова5 мая 2024Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.
- ССветлана15 августа 2023Это самый бюджетный вариант посетить парк с трансфером. В агентствах на улице и у отельных гидов дороже. Платили в автобусе,осень удобно.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «The land of legends»
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