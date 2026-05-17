Чтобы спокойно, безопасно и с комфортно добраться из аэропорта Анталии в Кемер, удобнее всего заказать трансфер.
Опытный профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и отвезёт до нужного адреса. Это самый простой способ начать свой отдых без лишних волнений и с удовольствием.
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер проходит на Mercedes Vito или Volkswagen Transporter.
- При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию для именной таблички.
По запросу установим детское кресло или бустер.
За рулём будет один из опытных водителей нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 70 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
