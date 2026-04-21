Трансфер из аэропорта Антальи в отели или обратно

Комфортно, быстро, надёжно
Это ваш индивидуальный трансфер между аэропортом и отелями Антальи.

Встретим в нужное время, поможем с багажом и на комфортабельном автомобиле доставим туда, куда вам нужно.
5
5 отзывов
Описание трансфер

Детали трансфера

При бронировании укажите:

  • номер рейса
  • время прибытия
  • адрес отеля
  • ваше имя

Встретим вас с именной табличкой. Дополнительная плата при задержке рейса не взимается.

Едем на Mercedes Vito или Volkswagen Transporter. В салоне — Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло по запросу без доплаты

Ещё детали:

  • Указанная цена распространяется на районы: аэропорт, центр города, Коньяалты и Кунду
  • Время в пути — ~1 ч, оно может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • По желанию и за дополнительную плату — встреча с цветами и шампанским
  • Трансфер можно организовать для большего количества человек — до 10. Детали и цены уточняйте в переписке
  • С вами будет один из опытных водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арда
Арда — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 29 туристов
Я живу в Анталье и работаю как организатор трансферов. Хорошее знание региона позволяет мне выстраивать маршруты точно, организованно и вовремя. Я предоставляю индивидуальные трансферы между аэропортом Антальи, отелями и указанными адресами
с акцентом на комфорт, безопасность и пунктуальность. Для меня и моей команды важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и уверенно на протяжении всей поездки. Наша цель — обеспечить комфортное начало отдыха в Анталье.

Отзывы и рейтинг

В
Ходили в поход по ликийской тропе и заказывали трансфер. Было три локации, где необходимо было встретить и организовать перемещение - последнее в аэропорт Анталии.

Максимально пунктуальный водитель на очень комфортном авто.
Хорошо и аккуратно водит, владеет самым базовым уровнем английского + на высоте языком жестов))
По итогу проблем с коммуникацией не возникло, да и собственно говорить особо было не о чем - встретили и довезли на 10 из 10.

Могу рекомендовать!

Н
Спасибо вам большое за трансфер из аэропорта Антальи в отель г. Сиде. Сразу чувствуется забота и комфорт для клиента. Водитель встретил в аэропорту с табличкой, помог с чемоданом, был очень вежлив и аккуратен. Машина комфортная, все приятно удивило. . как и кресло с массажем, так и приятная атмосфера в салоне. Буду вас советовать, процветания вам и вашим доброжелательным делам.
Арда
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, нам действительно очень приятно.
Рады, что вам было комфортно и всё прошло хорошо.
Мы всегда стараемся создавать не просто поездку, а комфорт и приятные впечатления с первых минут встречи.
Будем рады снова видеть вас и помочь с трансфером.
Т
Заказала, трансфер из аэропорта Анталии до отеля в Кунду. Исполнитель во время отвечал на вопросы в переписке. Водитель встретил с табличкой, так что не пришлось его ждать и искать. Был вежлив. До отеля доставил быстро, без происшествий. В салоне авто все чисто, есть бесплатная вода. Считаю данное предложение, прекрасным вариантом для осуществления трансфера.
Арда
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что вы остались довольны нашим сервисом. Будем рады снова вас обслужить. Всегда к вашим услугам в Анталии. Желаем вам приятного отдыха!
М
организатор подошел ответственно, трансфер прошел быстро и качественно, водитель - приятный, улыбчивый мужчина встретил с табличкой, докатил чемодан до авто, усадил, дал воды, аккуратно довез до отеля, в машине чисто, есть wi fi. уверенно могу рекомендовать эту команду.
Арда
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что вы остались довольны нашим сервисом.
Будем рады снова видеть вас и всегда готовы помочь с вашими поездками. 😊
Е
Самолет прилетел раньше, на 40 минут раньше, и все равно нас встретили, спасибо, удобно, комфортно.
Арда
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! 🙏
Нам очень приятно, что вы остались довольны нашим сервисом.
Мы всегда отслеживаем рейсы, поэтому даже при раннем прилёте встречаем гостей вовремя 😊

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.