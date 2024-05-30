Посетив Демре, Миру и остров Кекова, вы откроете для себя неповторимую красоту и историческое наследие Анталийского побережья.
Экскурсия начинается с посещения церкви Святого Николая в Демре, где вы увидите старинные фрески
Экскурсия начинается с посещения церкви Святого Николая в Демре, где вы увидите старинные фрески
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение исторических мест
- ⛪ Церковь Святого Николая
- 🏛️ Античный амфитеатр
- 🏞️ Прогулка на яхте
- 🏝️ Остров Кекова
- 🍽️ Обед в ресторане
Что можно увидеть
- Церковь Святого Николая
- Античный город Мира
- Руины затонувшего города
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Церковь Святого Николая в Демре. Вы посетите церковь 4 века, где несколько столетий хранились мощи Святого Николая — затем их перевезли в итальянский город Бари. Полюбуетесь старинными фресками и услышите интересные факты о Николае Чудотворце.
Античный город Мира. Вы увидите классический римский амфитеатр и высеченные в скале ликийские гробницы. Мы расскажем, по каким правилам они возводились.
Прогулка на яхте к острову Кекова. Вы полюбуетесь живописными пейзажами и рассмотрите руины затонувшего города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включены: комфортабельный автобус, прогулка на яхте, обед в ресторане (напитки оплачиваются дополнительно)
- Входные билеты не включены в стоимость: церковь Святого Николая — 588 TL, античный город Мира — 300 TL. Цены устанавливаются государственными органами и могут меняться без предупреждения.
- Время в пути из Антальи — около 2,5 часов в одну сторону
в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 7 лет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 мая 2024
Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
О
Оксана
13 мая 2024
В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все.
2. Берите с собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень
1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все.
2. Берите с собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень
O
Oleg
6 мая 2024
Экскурсовод русскоязычный, однако, мягко говоря, совсем не мастер рассказывать… Предыдущая экскурсия от Снежана была великолепная, а эта и с рассказчиком не повезло и сам маршрут и тур организованы просто скучно
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с неприятными моментами в этой экскурсии. Приняли решение поменять ресторан, с гидом провели беседу. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Мы сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с неприятными моментами в этой экскурсии. Приняли решение поменять ресторан, с гидом провели беседу. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Mila
29 апр 2024
В целом экскурсия ок. Локации интересные, времени на осмотр достаточно, автобусы комфортные, обед вкусный. Но. Если есть возможность, езжайте в Демре самостоятельно. Ниже поясню почему.
Дело в том, что людей на
Дело в том, что людей на
Н
Назира
21 апр 2024
Экскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедали только ближе к трем часам! До этого нам продавали напитки и еду в три раза дороже. В древнем городе Мира мы были всего пол часа! Это сделать три фотки и уйти обратно к автобусу:(не успеваешь насладиться местом
А
Александра
11 апр 2024
Очень интересные истории, античность прекрасна во всех своих проявлениях и как культуролог была рада познакомиться воочию, услышать, увидеть древние города и остров Кекова, спасибо
Н
Николь
9 апр 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Древние города Демре и Мира запомнятся мне надолго, своеобразные, исключительные, со своей историей, стоит посетить, особенно если интересует античность. А затем была прекрасная поездка на яхте к не менее интересному острову Кекова. Забирают из отеля, что тоже большой для меня плюс.
Е
Елена
8 апр 2024
Очень интересная экскурсия, организация чёткая, все вовремя, заезжают в отель. Рекомендую!
А
Арсений
3 апр 2024
Очень классная экскурсия. Русскоговорящий гид. На яхте прогулка воооооооообще шикардос просто, потом еще и вкусный обед, я удивлен. Прекрасные древние города, я узнал много нового, живописно, не остался равнодушным, можно даже повторить. Спасибо большое.
К
Ксения
25 мар 2024
Интересная информация, гиды знают свое дело, больше всего заинтересовала церковь Святого Николая в Демре, все-таки там долгое время хранились мощи святого Николая Чудотворца,особенное место с сильной энергетикой, там стоит побывать, фрески замечательные, спасибо.
Н
Наталья
22 мар 2024
Интересная историческая информация, познавательная. Удобно добрались с хорошим водителем автобуса, вкусно покушали. Экскурсия организованная, с соблюдением тайм-кода. Церковь и город Мира оплачивается отдельно. Прогулка на яхте понравилась.
А
Анна
18 мар 2024
очень интересная история, обожаю такие рассказы про античность. церковь святого николая завораживающе, старинные фрески и саркофаг (долго разглядывала), очень интересно про то, как эту церковь нашли. старинные города прекрасны, аутентичны. спасибо большое за то, что окунули меня в историю
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