Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи

Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Посетив Демре, Миру и остров Кекова, вы откроете для себя неповторимую красоту и историческое наследие Анталийского побережья.

Экскурсия начинается с посещения церкви Святого Николая в Демре, где вы увидите старинные фрески
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и узнаете интересные факты о жизни святого.

Далее маршрут пролегает через античный город Мира с его величественными амфитеатрами и ликийскими гробницами.

Завершением экскурсии станет прогулка на яхте к острову Кекова, где вы сможете полюбоваться руинами затонувшего города. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь увлекательным путешествием в историю

4.58
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Посещение исторических мест
  2. ⛪ Церковь Святого Николая
  3. 🏛️ Античный амфитеатр
  4. 🏞️ Прогулка на яхте
  5. 🏝️ Остров Кекова
  6. 🍽️ Обед в ресторане

Что можно увидеть

  • Церковь Святого Николая
  • Античный город Мира
  • Руины затонувшего города
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Святого Николая в Демре. Вы посетите церковь 4 века, где несколько столетий хранились мощи Святого Николая — затем их перевезли в итальянский город Бари. Полюбуетесь старинными фресками и услышите интересные факты о Николае Чудотворце.

Античный город Мира. Вы увидите классический римский амфитеатр и высеченные в скале ликийские гробницы. Мы расскажем, по каким правилам они возводились.

Прогулка на яхте к острову Кекова. Вы полюбуетесь живописными пейзажами и рассмотрите руины затонувшего города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный автобус, прогулка на яхте, обед в ресторане (напитки оплачиваются дополнительно)
  • Входные билеты не включены в стоимость: церковь Святого Николая — 588 TL, античный город Мира — 300 TL. Цены устанавливаются государственными органами и могут меняться без предупреждения.
  • Время в пути из Антальи — около 2,5 часов в одну сторону

в среду, пятницу и воскресенье в 04:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 7 лет€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
30 мая 2024
Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
О
13 мая 2024
В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все.
2. Берите с собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень
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мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать.
3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
O
6 мая 2024
Экскурсовод русскоязычный, однако, мягко говоря, совсем не мастер рассказывать… Предыдущая экскурсия от Снежана была великолепная, а эта и с рассказчиком не повезло и сам маршрут и тур организованы просто скучно
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и никак. На завтрак завезли непонятно куда, где продают мыло, футболки и пирожки - понятно, что организаторы имеют со столовых что то, но по дороге было масса мест нормальных где позавтракать. В Демре - самое интересное место были немного - зато место где продают иконы и церковь Николая заняли времени больше чем многим хотелось бы… Если бы был обед в демре, с красивым видом - может экскурсия и была бы нормальной, а обед в итоге был в какой то дешманской столовой с грязнейшими туалетами. В общем организаторам стоило бы уважительное относиться к туристом, понимать интересы … Даже странно что у Снежаны предыдущая экскурсия шикарная, а в Демру такая не продуманная! Обед делайте именно в Демре… И в городке Апельсинов стоило бы минут на 30 остановиться было бы интереснее чем час или больше тратить на разглядывание очень небольшой церкви Николая.

Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Мы сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с неприятными моментами в этой экскурсии. Приняли решение поменять ресторан, с гидом провели беседу. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Mila
29 апр 2024
В целом экскурсия ок. Локации интересные, времени на осмотр достаточно, автобусы комфортные, обед вкусный. Но. Если есть возможность, езжайте в Демре самостоятельно. Ниже поясню почему.

Дело в том, что людей на
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такую экскурсию собирают ещё в Аланье, поэтому тайминг жёсткий. К Анталье водитель добирается в 5:30, а то и раньше, и в это время собирает местных путешественников.

В описании этой экскурсии время отправления было 6:00. Рано, но что поделать. За сутки мне написал водитель и сказал, что заберёт на полчаса раньше - в 5:30. И не от отеля, а от Макдоналдса в 15 минутах от места, где мы остановились. Якобы по узким улицам квартала Калеичи его автобус не проедет. Видели в Калеичи такие автобусы, проезжали без проблем, но спорить с водителем не стали. Перспектива поспать на 45 минут меньше не обрадовала, но опять-таки - что поделать.

Последней каплей было то, что водитель позвонил в 5:20 и начал торопить с посадкой. Я сказала, что приду через десять минут - к 5:30 как мы и договаривались. Но водитель повторял, что у меня есть только пять минут. В итоге мы пришли через десять. Нас дождались, всё в порядке, но осадок остался.

Если бы туристов не начинали собирать ещё в Аланье и выезд изначально был бы из Антальи, начать экскурсию можно было бы в 9:00. Тогда вышеописанные претензии были бы не критичны. А тут выезжаем на полчаса раньше, из отеля не заберём, да ещё и пошевеливайся. Неприятно. Естественно, мы были невыспавшиеся, злые и без настроения. Вот поэтому советую по возможности брать машину в аренду и ехать самим. Потому что локации правда интересные, но организация такой экскурсии жутко неудобная.

Н
21 апр 2024
Экскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедали только ближе к трем часам! До этого нам продавали напитки и еду в три раза дороже. В древнем городе Мира мы были всего пол часа! Это сделать три фотки и уйти обратно к автобусу:(не успеваешь насладиться местом
Экскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедалиЭкскурсия прошла по довольно интересным местам. Но время посещения было составлено таким образом, что мы пообедали
А
11 апр 2024
Очень интересные истории, античность прекрасна во всех своих проявлениях и как культуролог была рада познакомиться воочию, услышать, увидеть древние города и остров Кекова, спасибо
Н
9 апр 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Древние города Демре и Мира запомнятся мне надолго, своеобразные, исключительные, со своей историей, стоит посетить, особенно если интересует античность. А затем была прекрасная поездка на яхте к не менее интересному острову Кекова. Забирают из отеля, что тоже большой для меня плюс.
Е
8 апр 2024
Очень интересная экскурсия, организация чёткая, все вовремя, заезжают в отель. Рекомендую!
А
3 апр 2024
Очень классная экскурсия. Русскоговорящий гид. На яхте прогулка воооооооообще шикардос просто, потом еще и вкусный обед, я удивлен. Прекрасные древние города, я узнал много нового, живописно, не остался равнодушным, можно даже повторить. Спасибо большое.
К
25 мар 2024
Интересная информация, гиды знают свое дело, больше всего заинтересовала церковь Святого Николая в Демре, все-таки там долгое время хранились мощи святого Николая Чудотворца,особенное место с сильной энергетикой, там стоит побывать, фрески замечательные, спасибо.
Н
22 мар 2024
Интересная историческая информация, познавательная. Удобно добрались с хорошим водителем автобуса, вкусно покушали. Экскурсия организованная, с соблюдением тайм-кода. Церковь и город Мира оплачивается отдельно. Прогулка на яхте понравилась.
А
18 мар 2024
очень интересная история, обожаю такие рассказы про античность. церковь святого николая завораживающе, старинные фрески и саркофаг (долго разглядывала), очень интересно про то, как эту церковь нашли. старинные города прекрасны, аутентичны. спасибо большое за то, что окунули меня в историю

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