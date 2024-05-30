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такую экскурсию собирают ещё в Аланье, поэтому тайминг жёсткий. К Анталье водитель добирается в 5:30, а то и раньше, и в это время собирает местных путешественников.



В описании этой экскурсии время отправления было 6:00. Рано, но что поделать. За сутки мне написал водитель и сказал, что заберёт на полчаса раньше - в 5:30. И не от отеля, а от Макдоналдса в 15 минутах от места, где мы остановились. Якобы по узким улицам квартала Калеичи его автобус не проедет. Видели в Калеичи такие автобусы, проезжали без проблем, но спорить с водителем не стали. Перспектива поспать на 45 минут меньше не обрадовала, но опять-таки - что поделать.



Последней каплей было то, что водитель позвонил в 5:20 и начал торопить с посадкой. Я сказала, что приду через десять минут - к 5:30 как мы и договаривались. Но водитель повторял, что у меня есть только пять минут. В итоге мы пришли через десять. Нас дождались, всё в порядке, но осадок остался.



Если бы туристов не начинали собирать ещё в Аланье и выезд изначально был бы из Антальи, начать экскурсию можно было бы в 9:00. Тогда вышеописанные претензии были бы не критичны. А тут выезжаем на полчаса раньше, из отеля не заберём, да ещё и пошевеливайся. Неприятно. Естественно, мы были невыспавшиеся, злые и без настроения. Вот поэтому советую по возможности брать машину в аренду и ехать самим. Потому что локации правда интересные, но организация такой экскурсии жутко неудобная.