1 чел.
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скидка
25%
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
40€30 за человека
скидка
15%
Групповая
9 часов
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34€29 за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKate3 июня 2024Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
- AAndrey31 мая 2024Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
- ООлеся25 мая 2024Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
- ККристина24 мая 2024В целом всё понравилось, хотя и было пару таких себе моментов. 1. Мы ждали 40 минут 4 человек, из-за этого у
- VViktoriia16 мая 2024В целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописано в описании тура (ещё
- ММихаил29 апреля 2024Экскурсия пошла не по плану, но организаторы из РФ и Турции были на связи и решили все вопросы очень оперативно и хорошо. 5 звёзд только за сервис)
- ТТатьяна1 октября 2023Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
- ААлиса2 сентября 2023Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось. Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Остров Сулуада»
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