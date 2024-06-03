Экскурсии на острова из Антальи

Найдено 5 экскурсий в категории «На острова» в Анталье, цены от €17, скидки до 38%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
«В программу входят остановки для купания, высадка на острове и посещение бухты Любви»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
«Отправляйтесь к острову Сулуада — невероятно красивому месту с белым песком и лазурной водой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
скидка
38%
Групповая
10 часов
93 отзыва
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
«Также на острове есть источник пресной воды, который издавна давал морякам чистую питьевую воду»
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45$28 за человека
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
«Экскурсия на Остров Сулуада предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции»
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kate
    3 июня 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
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    рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!

    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в
  • A
    Andrey
    31 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
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    с собой и ведёт вас на лодку. Этих лодок как и операторов около 20-30 штук. Сама поездка в любом случае очень живописно и тут вопрос в том, как вы относитесь к данным поездкам. Лично мне все очень понравилось. красивые места и отличные места для купания. На корабле вас очень вкусно покормят. однако алкоголь, советую брать с собой в какой-нибудь фляге. Это сильно увеселяет всю поездку. Сами места куда вас повезут, +/- одинаковые у каждого оператора. Однако впечатление от поездки зависят исключительно от вас самих. Мне все понравилось, однозначно советую. 👍😊

  • О
    Олеся
    25 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
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    утра из отеля, водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски, но благодаря онлайн переводчику друг друга поняли. Дорога из Белека долгая, по пути забирали остальных записавшихся (среди них в основном иностранцы, кроме нас была только одна русская пара). Два с половиной часа в пути и мы в Андрасане, там нужно еще подождать минут 30, пока остальные автобусы с туристами приедут. Сам Сулуад весь в туристах, на пляже мелкие камни, ходить больно (берите тапки для плавания обязательно!!), но вода чистая как на открытках. Нам попался классный капитан, веселый дядька, изъяснялся понятно, на вопросы отвечал, народ веселил) в общем у нас все классно прошло, обед кстати тоже вкусный) Минус звезда потому что не понятно было, где искать водителя после завершения водной прогулки, хорошо что он стоял там же где и все остальные.

    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас
  • К
    Кристина
    24 мая 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    В целом всё понравилось, хотя и было пару таких себе моментов. 1. Мы ждали 40 минут 4 человек, из-за этого у
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    нас не было предоставленной остановки на завтрак. 2. Нам не досталось рыбки на обед😅 Очень хотелось рыбки, но куриные котлеты тоже были вкусные:) 3. Не было навеса на 2 этаже, 1 этаж уже был наполовину занят другой группой. В итоге мы пеклись наверху. А так в целом всё понравилось, виды прекрасные, было 3 остановки чтобы поплавать и пофоткатся. Вкусно накормили, капитан отличный. Спасибо за экскурсию, будем рекомендовать🙌🏻☺️

  • V
    Viktoriia
    16 мая 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    В целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописано в описании тура (ещё
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    раз обращаю на это внимание). Виды красивые, но вас высаживают на берег не более чем на 30 минут, так что даже покупаться вдоволь нет возможности. Лучше сразу ехать в купальниках, потому что забираться на кораблик вы будете по воде, вот об этом на не предупредили! Соответственно, спускаться также, просто прыгать в воду. Телефон с собой не взять, только если у вас есть специальный водонепроницаемый чехол. На обед дали макароны, овощной салат и курицу (по вкусу очень дешёвую перемороженную). В целом это все, просто морская прогулка

    В целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописаноВ целом, это просто морская прогулка на остров. Никакого рассказа или сопровождения гида нет, это прописано
  • В
    Варвара
    8 мая 2024
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
    5 мая 2024. Съездили на Остров Сулуада. Прекрасный остров. Красиво. Остановка была в 3 местах купались. На яхте вкусно покормили.
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    Советую кто не был съездить отдахнуть там. Концу отпуска перед отъездом еще хочу повторить. Спасибо водителю нашему,работникам яхты и диспетчеру который 24/7 была всегда на связи

  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Экскурсия пошла не по плану, но организаторы из РФ и Турции были на связи и решили все вопросы очень оперативно и хорошо. 5 звёзд только за сервис)
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2023
    Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
    Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
  • А
    Алиса
    2 сентября 2023
    Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
    Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось. Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
  • A
    Aleksandr
    20 июля 2023
    Экскурсия на Остров Сулуада на яхте (встреча в Адрасане)
    Катались по островам, купались, отдыхали) по началу может показаться не очень, пока везут через завтрак, потом ведут к одной из
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    десятков лодок, но как только поплывете будут красивые виды, приятная музыка. Кстати напитки на лодке стоят дорого и видимо можно в рюкзаке брать с собой. Советую к посещению, можно захватить маску с трубкой для снорклинга

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На острова»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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