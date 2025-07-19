Отправьтесь из Анталии и откройте для себя белые террасы Памуккале и бирюзовые воды озера Салда.
Это незабываемое путешествие сочетает в себе самые впечатляющие природные красоты и историческое богатство, которое не оставит вас равнодушным!
Описание экскурсии
«Турецкие Мальдивы» и Всемирное наследие ЮНЕСКО Первая остановка — спокойное озеро Салда, которое часто называют «Турецкими Мальдивами» благодаря его ослепительным белым пляжам и бирюзовым водам. Визит, запланированный на вторник, предложит вам возможность насладиться природной красотой в уединении. Далее тур направится к древнему чуду — Памуккале, известному своими уникальными термальными водяными террасами и включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По прибытии насладитесь обедом, который обеспечит вам энергию для послеобеденных приключений. Затем вы отправитесь на увлекательное исследование руин античного города Иераполис. Памуккале и ужин в живописном городе В течение дня вам будет предложено выбрать между двумя захватывающими вариантами:
Одна группа отправится в термальные источники, чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами.
Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Анталию завершится приятным ужином в живописном городе Кортекели, где вы сможете насладиться местной кухней. Важная информация:.
• Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Анталию завершится приятным ужином в живописном городе Кортекели, где вы сможете насладиться местной кухней. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Салда
- Памуккале
- Античный город Иераполис
- Античный амфитеатр
- Травертины Памуккале
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер от места проживания и обратно
- Услуги гида
- Завтрак
- Обед
- Страхование
Что не входит в цену
- Плата за вход на Памуккале
- Напитки
- Плавание в бассейне Клеопатры
- Личные расходы
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем путешественников из мест их проживания
Завершение: Мы высадим путешественников обратно по месту их проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 04:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Для бесплатного входа детям будет предложено предъявить действующий документ для подтверждения возраста при входе в музей
- Расстояние между Анталией и Памуккале составляет около 3 часов
- Автобусы не могут заехать в узкие улицы в старом городе Анталии, поэтому, пожалуйста, встречайтесь с нами перед McDonald’s. Мы дополнительно сообщим вам детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
19 июл 2025
Сейчас расскажу прям подробно. Наша экскурсия началась с того, что в 00:59 в ватсап сообщили, что заберут в 5:45. До этого выезд был отмечен 4:10. Как будто бы люди, которым
