В Памуккале и Салда: незабываемое приключение из Анталии

Отправьтесь из Анталии и откройте для себя белые террасы Памуккале и бирюзовые воды озера Салда.

Это незабываемое путешествие сочетает в себе самые впечатляющие природные красоты и историческое богатство, которое не оставит вас равнодушным!
Описание экскурсии

«Турецкие Мальдивы» и Всемирное наследие ЮНЕСКО Первая остановка — спокойное озеро Салда, которое часто называют «Турецкими Мальдивами» благодаря его ослепительным белым пляжам и бирюзовым водам. Визит, запланированный на вторник, предложит вам возможность насладиться природной красотой в уединении. Далее тур направится к древнему чуду — Памуккале, известному своими уникальными термальными водяными террасами и включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По прибытии насладитесь обедом, который обеспечит вам энергию для послеобеденных приключений. Затем вы отправитесь на увлекательное исследование руин античного города Иераполис. Памуккале и ужин в живописном городе В течение дня вам будет предложено выбрать между двумя захватывающими вариантами:
Одна группа отправится в термальные источники, чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами.
Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Анталию завершится приятным ужином в живописном городе Кортекели, где вы сможете насладиться местной кухней. Важная информация:.
• Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Анталию завершится приятным ужином в живописном городе Кортекели, где вы сможете насладиться местной кухней. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Салда
  • Памуккале
  • Античный город Иераполис
  • Античный амфитеатр
  • Травертины Памуккале
  • Термальные источники
Что включено
  • Трансфер от места проживания и обратно
  • Услуги гида
  • Завтрак
  • Обед
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Плата за вход на Памуккале
  • Напитки
  • Плавание в бассейне Клеопатры
  • Личные расходы
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем путешественников из мест их проживания
Завершение: Мы высадим путешественников обратно по месту их проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 04:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Для бесплатного входа детям будет предложено предъявить действующий документ для подтверждения возраста при входе в музей
  • Расстояние между Анталией и Памуккале составляет около 3 часов
  • Автобусы не могут заехать в узкие улицы в старом городе Анталии, поэтому, пожалуйста, встречайтесь с нами перед McDonald’s. Мы дополнительно сообщим вам детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Е
Евгений
19 июл 2025
Сейчас расскажу прям подробно. Наша экскурсия началась с того, что в 00:59 в ватсап сообщили, что заберут в 5:45. До этого выезд был отмечен 4:10. Как будто бы люди, которым
в 4 выезжать в час ночи спят, не? Я проснулся в 3:40, отписал, что ок, 5:45. Через 30 минут звонок на ватсап, что ненене, нифига, 4:45. Супер просто. Чтож, собрались, вышли, ждём. С опозданием на 15 минут нас подбирает ушатанная маршрутка и 1.5 часа мы едем в Анталию к автобусу(чуть менее ушатанном). Ехали 2 часа до озера Салда, где в кафе был завтрак. Жена сказала, что наверное кормили тем, что местные заключенные не доели. И за это брали 5$. Честно, за такую еду эти 5$ должны были доплачивать. Съедобные только овощи, яйца, сыр и лаваш. Хорошо что с собой был перекус из отеля. Быстро-быстро посмотрели озеро и поехали в Памуккале. По дороге заезд в ювелирку Оникс фактори, где продавали искусственные султаниты за х3 цены. В Памуккале 2.5 часа действительно прошли на одном дыхании. Дальше в винную лавку, где продают местное гранатовое вино по цене хорошего французского игристого. Дальше обед, ну поесть можно. Прям без изысков, чисто для поддержки штанов. После - 2 часа до Анталии, где нас опять пересадили в маршрутку и везли 1.5 часа до отеля, который в 20 минутах от аэропорта.
Итого:
Организация - 3. Довезли и слава богу. Жирные минусы за вино, ювелирку, и приколы со временем отправки.
Гид - твёрдая 4+. Обо всём рассказала, но не прям "с огоньком".
Транспорт - 2.
Еда - 3. Спасибо, что живой.

