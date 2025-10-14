Тур в Памуккале и озеро Салда - это путешествие в мир древности и природных чудес. Белоснежные террасы Памуккале, формировавшиеся веками под воздействием термальных источников, поражают своей красотой. В античном Иераполисе можно увидеть руины, которые были важной частью Римской империи. Озеро Салда, с его бирюзовой водой и белоснежными пляжами, напоминает райские уголки. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к истории и насладиться природой

Описание водной прогулки

Памуккале

Белоснежные террасы, сформированные воздействием горячих источников, привлекают необычной красотой и уникальными минеральными отложениями. Здесь мы поговорим, как термальные воды влияли на здоровье и образ жизни людей с древних времён.

Античный город Иераполис

Был важным культурным центром Римской империи. Вы увидите руины Римских бань, Древний театр и храм Зевса. А гид расскажет, почему Иераполь считался центром исцеления в Римскую эпоху и кто жил в этом городе.

Озеро Салда

Это место называют «турецкими Мальдивами» — за бирюзовый цвет воды и белоснежные пляжи. Вы прогуляетесь вдоль озера и узнаете, почему NASA использует озеро для изучения условий, схожих с Марсом, и как минералы, содержащиеся в воде и на берегу, влияют на организм человека. А также заглянете в мастерскую камней и винный погреб.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из отеля и завтрак

9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по Иераполису и свободное время

14:00 — обед

15:00 — посещение мастерской камней и винного погреба

16:30 — озеро Салда и свободное время

20:00 — возвращение в отели

Организационные детали