Памуккале и озеро Салда - из Анталии

Увлекательное путешествие в Анталье: Памуккале, Иераполис и озеро Салда. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь природной красотой
Тур в Памуккале и озеро Салда - это путешествие в мир древности и природных чудес.

Белоснежные террасы Памуккале, формировавшиеся веками под воздействием термальных источников, поражают своей красотой. В античном Иераполисе можно увидеть руины, которые были важной частью Римской империи. Озеро Салда, с его бирюзовой водой и белоснежными пляжами, напоминает райские уголки. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к истории и насладиться природой
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Белоснежные террасы Памуккале
  • 🏛 Античные руины Иераполиса
  • 🏝 Бирюзовое озеро Салда
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🍽 Включённый завтрак и обед
Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Озеро Салда

Описание водной прогулки

Памуккале

Белоснежные террасы, сформированные воздействием горячих источников, привлекают необычной красотой и уникальными минеральными отложениями. Здесь мы поговорим, как термальные воды влияли на здоровье и образ жизни людей с древних времён.

Античный город Иераполис

Был важным культурным центром Римской империи. Вы увидите руины Римских бань, Древний театр и храм Зевса. А гид расскажет, почему Иераполь считался центром исцеления в Римскую эпоху и кто жил в этом городе.

Озеро Салда

Это место называют «турецкими Мальдивами» — за бирюзовый цвет воды и белоснежные пляжи. Вы прогуляетесь вдоль озера и узнаете, почему NASA использует озеро для изучения условий, схожих с Марсом, и как минералы, содержащиеся в воде и на берегу, влияют на организм человека. А также заглянете в мастерскую камней и винный погреб.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из отеля и завтрак
9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по Иераполису и свободное время
14:00 — обед
15:00 — посещение мастерской камней и винного погреба
16:30 — озеро Салда и свободное время
20:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Mega Sultan или Mercedes Travego в зависимости от размера группы
  • Завтрак и обед (шведский стол или сет-меню) входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается: вход в Памуккале — €30 с чел., ужин (по желанию) — €15
  • По травертинам Памуккале необходимо ходить босиком, возьмите с собой сменную обувь (шлёпанцы)
  • Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 03:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Для взрослых (+8)€40
Дети (4-8 лет)€35
Малыш (0-4)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1398 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Д
Дарья
14 окт 2025
Не рекомендую этого организатора, трансфер всегда с задержкой, отвечают тоже с сильной задержкой.
Гид уставший, не заинтересованный, в целом рассказывал неплохо. И надо отдать должное, что знает несколько языков! Один гид
читать дальше

три раза повторял один и тот же текст, плюс, я думаю, знает еще и турецкий.
Дорога дальняя, через горы и перевал, так что выезд ранний, одеться лучше теплее, озеро Салдо утром будет холодное и воздух холодный, завтрак можно охарактеризовать как «приемлимый», все питание на маршруте это шведский стол, еда не лучшая, где-то откровенно холодная.
Санитарные остановки частые, воды в автобусе нет, учитывайте это! Точнее, есть за 50 лир 0,5 л.
Само Помуккале сказочное! Очень красивое и фотогеничное, ничуть не пожалела, что поехала!
Жаль, мало времени на все, посмотреть захоронения не получилось. И жаль, что гид не проводит экскурсию по самому Иераполису, очень бы хотелось послушать больше истории конкретных мест и развалин, и где что было.
Для ходьбы по террасам возьмите аквашузы или хотя бы носки, на обратном пути стопам просто больно по ним идти.

А
Анастасия
26 сен 2025
маршрут построен интересно, все точки мы объехали, хоть и в другом порядке, чем описано здесь, везде было достаточно времени. мы везде купили сувениры и сделали фотки, водитель автобуса герой -
читать дальше

вез нас с 4 утра до 9 вечера. на борту продавалась вода/газировки по хорошим ценам, было мусорное ведро. на обратном пути нас рассадили на индивидуальные трансферы, которые ездили уже по отелям одного района.
теперь минусы. мы были в итоге в группе с англоговорящими туристами, которым гид дублировал информацию на ломанном английском, что было не очень удобно и перегружало итак нелегкую поездку.
к самому гиду были вопросы, мне он показался скорее продаваном чем гидом, хорошо рекламировал продукты, но саму экскурсию вел неинтересно, часто скатывался в какой-то несмешной стендап ради своей женщины, которая была в числе туристов автобуса. говорит он невнятно и мало в чем уверен, можно сказать почти ничего и не знает из исторических фактов, так что вместо его скучного рассказа лучше почитать что-то в интернете на месте. по сути рассказывает так как будто переехал в эти места пару месяцев назад и что-то услышал от знакомых там-сям, такого уровня информацию вы можете получить от любого вашего знакомого, который хоть раз ездил на подобную экскурсию с 2000 года.
отдельно отмечу еду: это не "шведский стол", а просто 2 блюда типа салат-горячее, которые вам самим нужно положить на свои тарелки. почти одинаковые на все три приема пищи, причем ужин был включен в стоимость. если честно, предпочла бы вместо одной или двух таких столовок зайти в чисто турецкое место где делают только пиде например и съесть его, по цене бы даже доплатила.
за организацию поставила бы 5, но из-за гида снижаю до 4

Входит в следующие категории Антальи

