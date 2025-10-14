Белоснежные террасы Памуккале, формировавшиеся веками под воздействием термальных источников, поражают своей красотой. В античном Иераполисе можно увидеть руины, которые были важной частью Римской империи. Озеро Салда, с его бирюзовой водой и белоснежными пляжами, напоминает райские уголки. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к истории и насладиться природой
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Белоснежные террасы Памуккале
- 🏛 Античные руины Иераполиса
- 🏝 Бирюзовое озеро Салда
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🍽 Включённый завтрак и обед
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Озеро Салда
Описание водной прогулки
Памуккале
Белоснежные террасы, сформированные воздействием горячих источников, привлекают необычной красотой и уникальными минеральными отложениями. Здесь мы поговорим, как термальные воды влияли на здоровье и образ жизни людей с древних времён.
Античный город Иераполис
Был важным культурным центром Римской империи. Вы увидите руины Римских бань, Древний театр и храм Зевса. А гид расскажет, почему Иераполь считался центром исцеления в Римскую эпоху и кто жил в этом городе.
Озеро Салда
Это место называют «турецкими Мальдивами» — за бирюзовый цвет воды и белоснежные пляжи. Вы прогуляетесь вдоль озера и узнаете, почему NASA использует озеро для изучения условий, схожих с Марсом, и как минералы, содержащиеся в воде и на берегу, влияют на организм человека. А также заглянете в мастерскую камней и винный погреб.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из отеля и завтрак
9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по Иераполису и свободное время
14:00 — обед
15:00 — посещение мастерской камней и винного погреба
16:30 — озеро Салда и свободное время
20:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Mega Sultan или Mercedes Travego в зависимости от размера группы
- Завтрак и обед (шведский стол или сет-меню) входят в стоимость
- Отдельно оплачивается: вход в Памуккале — €30 с чел., ужин (по желанию) — €15
- По травертинам Памуккале необходимо ходить босиком, возьмите с собой сменную обувь (шлёпанцы)
- Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Для взрослых (+8)
|€40
|Дети (4-8 лет)
|€35
|Малыш (0-4)
|Бесплатно
