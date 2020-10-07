2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитная карточка» Турции

Памуккале — настоящее чудо природы. Вы узнаете, как 20 тысяч лет назад насыщенная кальцием вода вышла на поверхность земли и создала белоснежный каскад террасных бассейнов высотой почти двести метров. Прогуляетесь 👣 босиком по «снежной» горе и раскроете, что такое «травертины». А также искупаетесь в бассейне Клеопатры с горячей, пузырящейся как шампанское, водой и услышите, какие полезные элементы в ней содержатся.

Нескучное погружение в историю

Вас ждут не только сюрреалистичные природные ландшафты, но и удивительный древний город 🏙️ Иераполис. Я расскажу, как и почему он неоднократно перестраивался греками, римлянами и византийскими императорами, покажу отлично сохранившийся древнегреческий театр и раскрою, какие спектакли в нем ставились. А на обратном пути по желанию мы заедем в текстильный центр и винный погреб, где вы сможете продегустировать гранатовое, тутовое и ежевичное вино 🍷.

Организационные детали