2 отзыва оставили туристы

  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

Из Антальи — в Памуккале!

Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу

5
2 отзыва
Ismet
Ismet – Гид из Антальи
«Хлопковый замок» Памуккале — один из главных символов Турции.

Вы погуляете по искрящимся на солнце ☀️ белоснежным кальциевым террасам, окунетесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдете по улицам старинного Иераполиса.

А я расскажу многовековую историю 📖 этих мест и сделаю все, что наше путешествие прошло легко и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €275 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Антальи — в Памуккале!
Из Антальи — в Памуккале!

Что вас ожидает

«Визитная карточка» Турции
Памуккале — настоящее чудо природы. Вы узнаете, как 20 тысяч лет назад насыщенная кальцием вода вышла на поверхность земли и создала белоснежный каскад террасных бассейнов высотой почти двести метров. Прогуляетесь 👣 босиком по «снежной» горе и раскроете, что такое «травертины». А также искупаетесь в бассейне Клеопатры с горячей, пузырящейся как шампанское, водой и услышите, какие полезные элементы в ней содержатся.

Нескучное погружение в историю
Вас ждут не только сюрреалистичные природные ландшафты, но и удивительный древний город 🏙️ Иераполис. Я расскажу, как и почему он неоднократно перестраивался греками, римлянами и византийскими императорами, покажу отлично сохранившийся древнегреческий театр и раскрою, какие спектакли в нем ставились. А на обратном пути по желанию мы заедем в текстильный центр и винный погреб, где вы сможете продегустировать гранатовое, тутовое и ежевичное вино 🍷.

Организационные детали

  • Расстояние от Антальи до Памуккале — 240 км. Рекомендую выезжать рано (в 5 утра), чтобы опередить автобусы с туристическими группами.
  • Дополнительные расходы: завтрак, обед, напитки и входные билеты 🎫 в древний город, купание в бассейне Клеопатры — 14$ с человека
Из Антальи — в Памуккале!
Из Антальи — в Памуккале!
Из Антальи — в Памуккале!
Из Антальи — в Памуккале!
Из Антальи — в Памуккале!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ismet
Ismet
Здравствуйте, меня зовут Исмет. Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в самом центре города. Закончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учебы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и моя личная история — моя жена родом из Белоруссии, у нас двое детей. С радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о ее культуре и традициях!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
Экскурсия не оставляет равнодушными. Всё продумано до мелочей и с заботой о клиентах. Ощущение как будто встретились с давно знакомым другом. Информативное общение и не только в рамках экскурсионного маршрута.
24 сентября 2020
Измет провел индивидуальную экскурсию для меня и подруги. По рекомендации Измена мы выехали рано утром из отеля, что было правильно. По дороге Измет рассказал про регионы через которые мы проезжали. Было очень много интересных фактов о которых мы не знали. Измет очень хорошо говорит по русски, даже знает поговорки и анекдоты😃

Ismet проводит ещё 2 экскурсии

Старая Анталья — путешествие в прошлое
90
3 часа
Старая Анталья — путешествие в прошлое
3 отзыва
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
275
11 часов
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Рассмотреть античный театр и высеченные в скалах гробницы, а также узнать о жизни Николая Чудотворца

Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Старый город Антальи
скидка25%
125
94
3 часа
Старый город Антальи
48 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка10%
104
94
3 часа
По старинным улочкам к сердцу Антальи
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
$35
10 часов
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
17 отзывов
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
57
4 часа
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
11 отзывов
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
$55
12 часов
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
7 отзывов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
скидка30%
350
245
6 часов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
5 отзывов
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом