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раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли из отеля и сразу нырнули в комфортабельный авто. 2-е - автомобиль. Неудачный опыт предыдущей экскурсии в Анталье (обзорная) вынудил нас при выборе экскурсии обращать в первую очередь не на саму программу, а на условия (погодные) в которых она будет проходить. Ну от жары никуда не убежишь, а вот поездка в автомобиле с отсутствием нормально функционирующего кондиционера испортила бы впечатления от красот, которые предстояло увидеть и послевкусия увиденного) Но нам повезло. Авто оказался очень удобным. Еще 1 плюс 3-е - сама экскурсия. История Иерополиса, Антальи, Денизли и самой Турции оказалась очень познавательной. Не только факты истории, но и культуры и традиции и много другого преподнесены в ненавязчивой и доходчивой форме. Вообщем собеседник Угур чудный) 4-е - природа. Турция - это не только моря) Но и удивительной красоты страна! Горы, много гор, но лучше гор могут быть только горы) Сам Памуккале очень понравился. Необычное место, очень красивое, яркое безоблачное небо, белые уступы Памуккале, зеленые горы. Красотища! Спасибо Угуру за прекрасное знакомство с этим потрясающим местом и открытием Турции, как отличное место для начала путешествий по Малой Азии!