1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€489 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
40€36 за человека
Индивидуальная
9 часов
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€591 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
46$35 за человека
Групповая
15 часов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
скидка
44%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$30 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: путешествие с удобством
Насладитесь уникальным путешествием в Памуккале с личным водителем и индивидуальным маршрутом на комфортном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале из Анталии на минивэне
Начните ваше утро с комфортной поездки в Памуккале, где вас ждут незабываемые впечатления и красоты природы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
от $29 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Едем в Паммукале! Групповая экскурсия из Антальи
Увидеть белоснежные травертины, омолодиться в бассейне Клеопатры и погулять по античному Иераполису
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNina17 мая 2024Мне всё очень понравилось!!! Читая отзывы перед поездкой, стало страшно -- столько негативных, ужас. В итоге всё прошло прекрасно: забрали
- ААльбина16 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но это никак не повлияло
- OOleg4 мая 2024На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи - очень интересный гид
- ННаталья24 апреля 2024Ездила на экскурсию. Так как был не сезон, то экскурсия соборная, проводилась на английском и русском поочередно. Так как девушка изначально русскоязычная, то подача материала была хорошей, дубдирларние на английском Питание, трансфер- тоже все отлично.
- ССтас10 апреля 2024Хорошая поездка, необычные пляжи все-таки, непривычно и любопытно глазу. Удобный транспорт.
- ААнна17 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
- ААлёна12 октября 2023Исмет прекрасный гид! Мы остались очень довольны нашей экскурсией. Хорошая чёткая организация. Интересные рассказы о Турции на отличном русском языке.
- ВВиктория22 сентября 2023Очень советую. Отличный рассказчик и водитель. Мы хорошо провели время, Ismet надёжный, пунктуальный и организовал все наилучшим образом. Большое спасибо.
- ЕЕлена26 августа 2023Потрясающая экскурсия, мы берем ее не первый раз. Обязательно возьмите гида-историка - он правильно поставит акценты и напитает информацией.
- ВВиталий26 июля 2023Спасибо Угугру за классно организованную экскурсию. 1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Памуккале»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Памуккале" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 29 до 750 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Памуккале», 270 ⭐ отзывов, цены от €29. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август