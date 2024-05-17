Экскурсии в Памуккале из Антальи

Найдено 16 экскурсий в категории «Памуккале» в Анталье, цены от €29, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
4036 за человека
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
591 за всё до 6 чел.
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
100 отзывов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
46$35 за человека
4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
45 отзывов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
15 часов
73 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$30 за человека
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: путешествие с удобством
Насладитесь уникальным путешествием в Памуккале с личным водителем и индивидуальным маршрутом на комфортном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Памуккале из Анталии
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале из Анталии на минивэне
Начните ваше утро с комфортной поездки в Памуккале, где вас ждут незабываемые впечатления и красоты природы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Жемчужина Турции - «Хлопковый замок» Памуккале
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 4 чел.
Памуккале и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
от $29 за человека
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Едем в Паммукале! Групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Едем в Паммукале! Групповая экскурсия из Антальи
Увидеть белоснежные травертины, омолодиться в бассейне Клеопатры и погулять по античному Иераполису
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nina
    17 мая 2024
    4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
    Мне всё очень понравилось!!! Читая отзывы перед поездкой, стало страшно -- столько негативных, ужас. В итоге всё прошло прекрасно: забрали
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    прямо с указанного мной адреса (задержались на 10 минут, но, если честно, я тоже задержалась на 10 минут, поэтому всё идеально), покормили, делали необходимые остановки, увидели красивое озеро Салда, далее были остановки в двух местах, где можно было купить украшения/посуду и вино/сладости/чай. На последний пункт видела много жалоб. Тоже не согласна с такими отзывами: благодаря этим заездам я попробовала самый вкусный рахат-лукум в своей жизни и сразу купила килограмм (а ещё чай:3). Отдельное спасибо! Далее была прекрасная гора Памуккале. Я не купалась в бассейне Клеопатры, т. к. хотелось увидеть Акрополь и Некрополь (на эту локацию отведено три часа, с бассейном успеть сложнее). И да, я успела! Ещё успели сделать много фотографий, дойти почти до конца Некрополя. Ну а в конце театр -- это невероятно красиво! После был обед и домой В общем, большое спасибо за поездку! Обязательно поеду ещё в следующий раз, уже с купанием в бассейне. Также большое спасибо Вере: внимательный и ответственный гид, который помог лучше понять историю всех мест и следил, чтобы никто не потерялся

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но это никак не повлияло
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    на настроение и экскурсию. Гид был потрясающий, много рассказывал, все организовал и наша экскурсия осталась запоминающийся надолго! Места просто потрясающий, которые достойны такой длинной дороги. Спасибо всем, кто притчастен к организации кскурсии 🫶🏻

    Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но
  • O
    Oleg
    4 мая 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи - очень интересный гид
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    Алекс - просто как человек интересный, знает несколько языков, очень очень вежливый, любые вопросы решает максимально, заботится об удобстве. Сама экскурсия даже слишком насыщенная и завод оникса, и Памуккале, и озеро Салда. Микроавтобус конечно не очень приспособленный для 4 часа езды… Просыпаешься рано, можно бы и поспать,но … если вы ниже 170см то может и комфортно, а если выше, то спина очень устанет.

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    Ездила на экскурсию. Так как был не сезон, то экскурсия соборная, проводилась на английском и русском поочередно. Так как девушка изначально русскоязычная, то подача материала была хорошей, дубдирларние на английском Питание, трансфер- тоже все отлично.
  • С
    Стас
    10 апреля 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    Хорошая поездка, необычные пляжи все-таки, непривычно и любопытно глазу. Удобный транспорт.
    Хорошая поездка, необычные пляжи все-таки, непривычно и любопытно глазу. Удобный транспорт
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
    Экскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
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    продуман: на пути туда остановки на завтрак, магазин камней, обед. На пути обратно остановки на ужин и в винодельне. Так что от дороги не устаёшь. Также по дороге туда посетили озеро Салда. Красивое. Группа была большая, полный автобус, но все очень организованы, никого нигде не ждали. Экскурсия была на 2х языках - русском и английском. В самом Памуккале дали 3 часа свободного времени. За них помочили ноги в Травертинах, поплавали в бассейне Клеопатры, забрались на гору посмотреть античный театр. Было здорово!

  • А
    Алёна
    12 октября 2023
    Из Антальи - в Памуккале
    Исмет прекрасный гид! Мы остались очень довольны нашей экскурсией. Хорошая чёткая организация. Интересные рассказы о Турции на отличном русском языке.
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    Остановки на завтрак и обед в чудесных местах. Узнали много нового о стране и её истории. Пемуккале и Иерополис однозначно есть смысл посетить.

  • В
    Виктория
    22 сентября 2023
    Из Антальи - в Памуккале
    Очень советую. Отличный рассказчик и водитель. Мы хорошо провели время, Ismet надёжный, пунктуальный и организовал все наилучшим образом. Большое спасибо.
  • Е
    Елена
    26 августа 2023
    Трансфер-тур в Памуккале
    Потрясающая экскурсия, мы берем ее не первый раз. Обязательно возьмите гида-историка - он правильно поставит акценты и напитает информацией.
  • В
    Виталий
    26 июля 2023
    Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
    Спасибо Угугру за классно организованную экскурсию. 1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое
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    раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли из отеля и сразу нырнули в комфортабельный авто. 2-е - автомобиль. Неудачный опыт предыдущей экскурсии в Анталье (обзорная) вынудил нас при выборе экскурсии обращать в первую очередь не на саму программу, а на условия (погодные) в которых она будет проходить. Ну от жары никуда не убежишь, а вот поездка в автомобиле с отсутствием нормально функционирующего кондиционера испортила бы впечатления от красот, которые предстояло увидеть и послевкусия увиденного) Но нам повезло. Авто оказался очень удобным. Еще 1 плюс 3-е - сама экскурсия. История Иерополиса, Антальи, Денизли и самой Турции оказалась очень познавательной. Не только факты истории, но и культуры и традиции и много другого преподнесены в ненавязчивой и доходчивой форме. Вообщем собеседник Угур чудный) 4-е - природа. Турция - это не только моря) Но и удивительной красоты страна! Горы, много гор, но лучше гор могут быть только горы) Сам Памуккале очень понравился. Необычное место, очень красивое, яркое безоблачное небо, белые уступы Памуккале, зеленые горы. Красотища! Спасибо Угуру за прекрасное знакомство с этим потрясающим местом и открытием Турции, как отличное место для начала путешествий по Малой Азии!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Памуккале»

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  3. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
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