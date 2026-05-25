Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля
Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж
Бесплатное ожидание, если рейс задержали
Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону
Индивидуальный трансфер и фиксированная цена
Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков
Круглосуточная поддержка оператора на русском языке
Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7
Организационные детали
- Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
- Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2624 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Сначала думали взять гида, но в итоге выбрали этот сервис и совсем не пожалели! Очень советую всем, тут и цены приятнее, и машины намного лучше, и вообще всё сделано так, чтобы вам было удобно и комфортно. Водитель просто отличный, ему отдельное спасибо и уважение!
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П
Впервые решили попробовать трансфер и оказалось, что все опасения были напрасны. Машина приехала ровно в оговоренное время, до места добрались без заминок. Водитель вел себя аккуратно и строго по графику.
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Благодарю за такой отличный сервис. Рейс наших родителей задержали на два часа. С водителем были на связи. Встретил как полагается, без накладок.
Родители остались очень довольны и машиной и поездкой.
Родители остались очень довольны и машиной и поездкой.
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Заказали трансфер, потому что Этот сайт - это надежность и качество.
Водитель встретил в аэропорту с красиво написанным нашим именем, донес и загрузил чемоданы и быстро довез!!!
Благодарим водителя и ставим высший балл.
Водитель встретил в аэропорту с красиво написанным нашим именем, донес и загрузил чемоданы и быстро довез!!!
Благодарим водителя и ставим высший балл.
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О
Впервые заказывала трансфер самостоятельно из отеля в аэропорт. Переживала по незнанию.
За сутки до выезда списалась с водителем, все согласовали.
Машина была подана во время. Поездка комфортная. Водитель вежливый)
Все прошло хорошо.
Спасибо
За сутки до выезда списалась с водителем, все согласовали.
Машина была подана во время. Поездка комфортная. Водитель вежливый)
Все прошло хорошо.
Спасибо
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К
Заказала трансфер из аэропорта Анталии до отеля. Водитель встретил точно в срок, держал табличку, машина была классная, и детское кресло тоже подготовили, как просила. Доехали ровно за 50 минут. Спасибо большое, теперь буду обращаться только сюда.
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