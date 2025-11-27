Отправьтесь в увлекательное двухдневное путешествие в Каппадокию с проживанием в пещерном отеле: полёт на воздушном шаре, фантастические скальные ландшафты, подземные города и магия «Труб Фей» подарят вам незабываемые впечатления.
Описание тураПутешествие в сердце Каппадокии Вас ждёт автобусное путешествие в один из самых сказочных регионов Турции — Каппадокию. Дорога пройдёт среди сменяющихся пейзажей, а прибытие в регион погрузит вас в атмосферу древней истории и природных чудес. Проживание в аутентичном пещерном отеле создаст особое чувство погружения в местный колорит. Полёт над страной скал и легенд Ранним утром вы отправитесь на полёт на воздушном шаре — культовое впечатление, которое дарит вид на бескрайние долины, причудливые скалы и знаменитые «Трубы Фей». Мягкий рассветный свет и панорамные виды делают этот момент поистине незабываемым. Древние города и природные чудеса В программе — посещение подземных городов, созданных тысячелетия назад, прогулки по долинам с фантастическими скальными образованиями и знакомство с культурным наследием региона. Вы увидите ландшафты, которых нет нигде больше в мире, и увезёте с собой не только фотографии, но и особое чувство прикосновения к чуду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каппадокия
- Пещерный отель
- Трубы Фей
- Подземные города
- Долины со скальными образованиями
Что включено
- Трансфер от вашего отеля или места проживания и обратно
- Услуги гида-историка
- Завтрак во 2-ой день экскурсии
- Ужин в 1-й день экскурсии
- Двухместное проживание в пещерном отеле
- Входные билеты, кроме Гёреме музей
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед в 1-й день экскурсии - 15$
- Обед во 2-ой день экскурсии - 15$
- Полёт на шаре - от 120€ (цена меняется в зависимости от сезона)
- Поездка на панорамную площадку - 30$
- Джип-сафари по Долинам на рассвете - 50$
- Турецкое шоу «Ночь в Каппадокии» - 40$
- Конная прогулка по Долинам - 40$
- Закат в Красной Долине - 15$
- Доплата за одноместное проживание в пещерном отеле - 25$
- Входные билеты в Гёреме музей
- Завтрак в первый день =5$
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
