Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Анталии Воздушный шар (Тепловой аэростат) — это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
2 мая в 02:00
3 мая в 02:00
$250 за человека
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
«Мы будем наблюдать, как рождается утро и по разноцветным воздушным шарам скользят первые солнечные лучи, а вечером поднимемся на самую высокую точку Каппадокии — башню Учхисар — и насладимся невероятным закатом»
14 окт в 19:00
$850 за человека
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин
Начало: Ваш отель
«День 2 Полет на воздушном шаре или панорамная площадка Начните утро с волшебства»
Расписание: Каждый день, кроме вторника.
Завтра в 03:00
3 мая в 03:00
$65 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На воздушном шаре»
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Сейчас в Анталье в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 тура от 65 до 850. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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