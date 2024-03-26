Полеты на воздушном шаре в Анталье

Найдено 3 тура в категории «На воздушном шаре» в Анталье, цены от $65. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Анталии Воздушный шар (Тепловой аэростат) — это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
2 мая в 02:00
3 мая в 02:00
$250 за человека
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
5 дней
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
«Мы будем наблюдать, как рождается утро и по разноцветным воздушным шарам скользят первые солнечные лучи, а вечером поднимемся на самую высокую точку Каппадокии — башню Учхисар — и насладимся невероятным закатом»
14 окт в 19:00
$850 за человека
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин
На автобусе
На воздушном шаре
1 день 14 часов
3 отзыва
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин
Начало: Ваш отель
«День 2 Полет на воздушном шаре или панорамная площадка Начните утро с волшебства»
Расписание: Каждый день, кроме вторника.
Завтра в 03:00
3 мая в 03:00
$65 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    26 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
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    на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На воздушном шаре»

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Сколько стоит тур в Анталье в апреле 2025
Сейчас в Анталье в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 тура от 65 до 850. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте тур в Анталье на 2025 год на воздушном шаре, 7 ⭐ отзывов, цены от $65. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь