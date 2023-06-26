Уникальное природное наследие: двухдневный тур в Каппадокию из Анталии
Каппадокия считается одним из самых красивых, живописных, сюрреалистичных и тем самым вдохновляющих мест во всей Турции. Это чудо природы ежегодно привлекает толпы туристов со всего мира. Не оставайтесь в стороне и посмотрите на красоты Каппадокии собственными глазами.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|$95
|Детский от 4 до 7 лет
|$85
|Детский от 0 до 3 лет
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
- Древний подземный город Каяшехир
- Византийская крепость
- Единственная церковь
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии, Римский хамам
- Город Ортахисар, панорама Лаванды
- Город Ургуп
- Долина Деврент
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская «Хитит»
- Церковь Святая Нино Грузия
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гореме
- Полет на воздушном шаре
- Рассвет в Каппадокии
- Долина Голубей
Описание
Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.
Что вас ждет
Каппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шля. Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.
Воздушные шары на рассвете
На второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура. Важная информация:
Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
Поедельник, Четверг, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
- Древний подземный город Каяшехир
- Византийская крепость
- Единственная церковь
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии, Римский хамам
- Город Ортахисар, панорама Лаванды
- Город Ургуп
- Долина Деврент
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская «Хитит»
- Церковь Святая Нино Грузия
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гореме
- Полет на воздушном шаре
- Рассвет в Каппадокии
- Долина Голубей
Что включено
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
- Входной билет в Подземный город
- Завтрак в первый день
- Завтрак в отеле
- Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
- Страховка
- Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
Что не входит в цену
- Напитки
- Отдельный одноместный номер (доплата 25$).
- Обед в ресторане
- Закат в «Красной долине»
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» - 40-50$
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Фотосессия на джипе - 35$
- Панорама - 25$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Поедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После бронирования мы сообщим Вам место геолокации
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
26 июня 2023
Что понравилось:
* +1 звезда за гида Ильяса, хорошо рассказывал, шутил, держал внимание аудитории, тут никаких нареканий
* +1 звезда за набор впечатлений в первый день поездки, и хорошую организацию дополнительных экскурсий на рассвете (приехали на сафари на джипах за нами точно вовремя)
Остальное плохо - не забрали точно у отеля и не довезли обратно, везде опоздания, обедам за 15 долларов красная цена 3-5 (и не включены напитки), автобус без кондиционера, заезды в магазины
* +1 звезда за гида Ильяса, хорошо рассказывал, шутил, держал внимание аудитории, тут никаких нареканий
* +1 звезда за набор впечатлений в первый день поездки, и хорошую организацию дополнительных экскурсий на рассвете (приехали на сафари на джипах за нами точно вовремя)
Остальное плохо - не забрали точно у отеля и не довезли обратно, везде опоздания, обедам за 15 долларов красная цена 3-5 (и не включены напитки), автобус без кондиционера, заезды в магазины
Тур входит в следующие категории Антальи
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