Описание тура
Каппадокия: волшебство Турции
Каппадокия — это одно из самых удивительных и магических мест в Турции, которое обязательно оставит яркие впечатления. Приглашаем вас в незабываемое путешествие с нашим эксклюзивным туром "Cappadocia Tour Deluxe". Вас ждут уникальные эмоции и разнообразная программа, которая учтет все ваши желания и предпочтения.
Погружение в культуру и природу
Готовы ли вы окунуться в мир культуры, истории и природы Каппадокии, наслаждаясь увлекательной поездкой на протяжении нескольких дней? Если ваш ответ "да", то давайте начнем наше захватывающее приключение!
Что вас ждет:
- Уникальное историческое и культурное наследие региона.
- Захватывающие природные красоты.
- Посещение Долины Деврент и Долины Голубей с их фантастическими каменными образованиями.
- Наблюдение за разнообразными каменными обелисками, включая конусы, колонны и скалы, напоминающие шляпы.
- Экскурсия в подземный город и древние поселения в Гереме, где находятся более 30 скальных церквей и часовен.
- Прогулка среди античных домов и церквей, погружающая вас в богатую историю региона.
Второй день приключений
Второй день начнется с рассвета на смотровой площадке, где вы сможете наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами. У вас будет возможность даже попробовать полет на одном из них!
Не упустите шанс!
После этого мы продолжим наше приключение, посещая не менее захватывающие места, чем в первый день тура. Не упустите возможность познакомиться с удивительными достопримечательностями Каппадокии в стиле "Cappadocia Tour Deluxe". Этот тур обещает стать для вас незабываемым путешествием.
Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Каппадокии
- Национальный парк Гёреме, панорама (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная крепость Учхисар
- Долина Любви
- Долина Трубных Фей
- Красная река
- Гончарная мастерская
- Панорама с видом на воздушные шары (за доп. плату)
- Долина верблюдов
- Караван-сарай в городе Аксарай
- Город Конья
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
- Страховка
- Входной билет в Подземный город
- Завтрак в первый день, завтрак в отеле
- Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
- 1 ночь в двухместном номере в пещерном отеле.
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед в ресторане
- Отдельный одноместный номер (доплата 25 USD)
- Закат в «Красной долине» (15$)
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (40-50$)
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Фотосессия на джипе (35$)
- Посещение панорамы воздушных шаров (1, 5 часа - 30$ на автобусе, 50$ на джипах).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования