Каппадокия: двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле

Каппадокия — это уникальный уголок Турции, поражающий своей красотой, живописными ландшафтами и волшебной атмосферой. Это природное чудо ежегодно притягивает путешественников со всех концов света. Окунитесь в сказочную атмосферу Каппадокии и насладитесь её великолепием лично!
5
1 оценка
Каппадокия: двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
Каппадокия: двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
Каппадокия: двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
Ближайшие даты:
13
мая14
мая15
мая17
мая18
мая19
мая20
мая
Время начала: 03:00

Описание тура

Каппадокия: волшебство Турции

Каппадокия — это одно из самых удивительных и магических мест в Турции, которое обязательно оставит яркие впечатления. Приглашаем вас в незабываемое путешествие с нашим эксклюзивным туром "Cappadocia Tour Deluxe". Вас ждут уникальные эмоции и разнообразная программа, которая учтет все ваши желания и предпочтения.

Погружение в культуру и природу

Готовы ли вы окунуться в мир культуры, истории и природы Каппадокии, наслаждаясь увлекательной поездкой на протяжении нескольких дней? Если ваш ответ "да", то давайте начнем наше захватывающее приключение!

Что вас ждет:

  • Уникальное историческое и культурное наследие региона.
  • Захватывающие природные красоты.
  • Посещение Долины Деврент и Долины Голубей с их фантастическими каменными образованиями.
  • Наблюдение за разнообразными каменными обелисками, включая конусы, колонны и скалы, напоминающие шляпы.
  • Экскурсия в подземный город и древние поселения в Гереме, где находятся более 30 скальных церквей и часовен.
  • Прогулка среди античных домов и церквей, погружающая вас в богатую историю региона.

Второй день приключений

Второй день начнется с рассвета на смотровой площадке, где вы сможете наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами. У вас будет возможность даже попробовать полет на одном из них!

Не упустите шанс!

После этого мы продолжим наше приключение, посещая не менее захватывающие места, чем в первый день тура. Не упустите возможность познакомиться с удивительными достопримечательностями Каппадокии в стиле "Cappadocia Tour Deluxe". Этот тур обещает стать для вас незабываемым путешествием.

Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город Каппадокии
  • Национальный парк Гёреме, панорама (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальная крепость Учхисар
  • Долина Любви
  • Долина Трубных Фей
  • Красная река
  • Гончарная мастерская
  • Панорама с видом на воздушные шары (за доп. плату)
  • Долина верблюдов
  • Караван-сарай в городе Аксарай
  • Город Конья
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
  • Страховка
  • Входной билет в Подземный город
  • Завтрак в первый день, завтрак в отеле
  • Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
  • 1 ночь в двухместном номере в пещерном отеле.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Обед в ресторане
  • Отдельный одноместный номер (доплата 25 USD)
  • Закат в «Красной долине» (15$)
  • Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (40-50$)
  • Полет на воздушном шаре на рассвете
  • Фотосессия на джипе (35$)
  • Посещение панорамы воздушных шаров (1, 5 часа - 30$ на автобусе, 50$ на джипах).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Антальи

Индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком: древности и причуды природы
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком: древности и причуды природы
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
$599$665 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
На автобусе
7 дней
4 отзыва
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00
20 окт в 12:00
28 окт в 12:00
$750 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
1.5 день
17 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$110 за человека