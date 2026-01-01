Описание тура
Один из самых живописных велотуров в мире — в местах, где проходит маршрут Тропа святого Павла.
Глубокие каньоны и ущелья, горные реки с порогами и водопадами, серпантины, горные озёра и затерянные античные города. Места, недоступные для массового туризма.
Маршрут собран так, чтобы кататься только там, где действительно красиво. Проживание — в комфортных отелях, а катание — по самым выразительным участкам региона. Скучные и проходные отрезки исключены: между локациями используется автозаброска.
В итоге получается концентрированная склейка — 240 км красоты — формат, который за несколько дней даёт плотность впечатлений, недоступную линейным велотурам.
Путешествие доступно участникам без спортивной подготовки. Используются электровелосипеды, а нагрузка выстроена так, чтобы движение оставалось в радость.
Программа тура по дням
Инстурктаж, старт велотура, Озеро Караджаорен
День 1
Встреча группы в точке сбора недалеко от аэропорта Антальи. Трансфер на микроавтобусе к первому отелю, расположенному на берегу озера Караджаорен.
Заселение в бутик-отель с видом на озеро. Свободное время для отдыха, купания и прогулки у воды после дороги.
Вечером — ужин и отдых перед началом программы.
Озеро Караджаорен. Язылы Каньон
День 2
Маршрут на велосипеде вокруг озера Караджаорен. Дорога идёт вдоль воды и по участкам, вырезанным в скале, с тоннелями и водопадами.
В середине дня — остановка в Язылы каньоне. Обед в форелевом хозяйстве и короткая пешая прогулка (около 2 км) по каньону. Купание в горной реке с каскадами и естественными ваннами.
После — продолжение маршрута по другой стороне озера с новыми видами и рельефом. Возвращение в отель, ужин и отдых.
Протяжённость маршрута: 55 км
Пещера Зендан Самый красивый веломаршрут
День 4
С утра микроавтобус забрасывает нас в самую высокую точку маршрута. Здесь мы посещаем пещеру Зиндан со сталактитами и сталагмитами, после чего сразу начинаем веломаршрут.
Дорога идёт вниз вдоль горной реки с порогами и разливами — между скалами, ущельями, плотинами и старыми деревнями.
Основная часть дня — около 60 км плавного извилистого спуска по долине реки. Катание лёгкое и непрерывное: рельеф работает в плюс, а внимание всё время удерживают меняющиеся пейзажи.
При желании маршрут можно продлить ещё примерно на 20 км. Микроавтобус сопровождения следует за группой на всём протяжении маршрута; при необходимости можно в любой момент пересесть в него.
Вечером — заселение в отель ужин и отдых.
Протяжённость маршрута: 60-(80 км по желанию)
Тазы Каньон, Рафтинг. Трансфер в Анталью
День 6
С утра — переезд к смотровой площадке каньона Тазы с видами на глубокое ущелье и реку внизу. Мы приезжаем сюда до основного потока туристов — есть время спокойно посмотреть вокруг и сделать фотографии в тишине.
Затем — рафтинг по реке Кёпрючай. Лёгкий и динамичный формат, хорошая финальная точка путешествия. Уровень сложности минимальный, подходит для людей без опыта.
После сплава — обед с видом на водопад.
Трансфер в аэропорт Антальи. Завершение путешествия.
Римская дорога. Национальный парк Озеро Ковадa
День 3
После часового трансфера — начало дня с пешей прогулки по древнеримской дороге, ведущей к античному городу Адада. Короткий хайкинг по хорошо сохранившемуся участку пути и осмотр безлюдных руин.
Далее — стартуем на велосипедах к месту обеда. Обед в деревне: домашняя еда, приготовленная местными жителями специально для группы.
После обеда — маршрут вдоль скальных участков в национальный парк Ковада. Проезд вдоль озера Ковада и окружающих природных ландшафтов.
Во второй половине дня — трансфер в новый отель на берегу озера Эгридир, второго по величине пресноводного озера Турции. Заселение и прогулка по городу Эгридир.
Вечером — ужин в городе. Возможность попробовать блюда из озёрной рыбы и местных крабов.
Протяжённость маршрута: 40 км
Деревня Дели Сарныч. Каменные люди
День 5
С утра — переезд в деревню Дели Сарныч. Здесь находятся необычные каменные столбы, часть которых жители используют как стены и элементы своих домов.
Далее — короткий пеший маршрут по Тропе святого Павла среди каменных формаций. Один из самых необычных и редких участков маршрута.
После — велосипедный маршрут протяжённостью около 35 км. Посещение античного города Сельге с амфитеатром, рассчитанным примерно на 10 000 зрителей.
Во второй половине дня — спуск по живописному серпантину с открытыми видами.
Протяжённость маршрута: 40 км
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Антальи к старту маршрута
- Проживание в Бутик Отелях и гостиницах на берегу водоемов
- Автосопровождение и автозаброска
- Экскурсия в Тазы каньон
- Все входные билеты на экскурсионные объекты
- Рафтинг, аренда оборудования, сопровождение, трансфер
- Завтраки шведский стол
- Сопровождение двух гидов
- Обратный трансфер в Аэропорт или центр Антальи
- Питание (все включено)
- Аренда электровелосипеда
Что не входит в цену
- Страховка для активного отдыха
- Перелет
О чём нужно знать до поездки
Идея этого велотура родилась из простого наблюдения: самые красивые места любого региона невозможно увидеть в рамках линейного веломаршрута. Не бывает сотен километров непрерывной красоты. В любом велопоходе будут скчные участки и длинные вынужденные
Поэтому формат был собран иначе. Из маршрута убрално всё скучное и требующее серьезных усилий, а остались только те дороги, пейзажи и места, ради которых вообще стоит ехать в эти горы и где кататься в удовольствие. Автозаброска позволила соединить сильные локации в одну логичную последовательность и каждый день кататься в новом, визуально насыщенном ландшафте, не теряя комфорта.
Такой подход даёт редкий эффект: за несколько дней участники видят и проживают больше, чем за недели в классическом формате — без спешки, изнуряющих перегонов и походного быта.
Этот тур — результат многократных проездов по региону и отбора маршрутов по одному критерию: чтобы каждый день давал максимум впечатлений и эмоций без физического переутомления.
Пожелания к путешественнику
Пожелания и требования к участникам Формат путешествия
Тур рассчитан на людей, которым интересны путешествия в движении, насыщенная программа и продуманный формат без походного быта.
Физическая подготовка
Специальная спортивная форма не требуется. Достаточно уметь кататься на велосипеде. Используются электровелосипеды, которые помогают на подъёмах и делают маршрут доступным без изнуряющих нагрузок.
Отношение к формату
Путешествие сочетает катание на велосипеде, короткие пешие прогулки, переезды между локациями и активные форматы вроде рафтинга. Тур подойдёт тем, кому нравится смена ландшафтов и впечатлений, а не однотипный отдых.
Формат группы
Поездка проходит в небольшой группе. Важно уважительное отношение к другим участникам и общему ритму путешествия — это позволяет сохранить комфортную атмосферу на всём маршруте.
Интересы
Тур особенно подойдёт тем, кому интересны горные ландшафты, каньоны, античные города и малоизвестные регионы, а не курортная инфраструктура и массовые маршруты.