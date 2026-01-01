Мои заказы

Таврские горы на электровелосипедах

Велотур в Таврских горах на электровелосипедах. Подходит начинающим
Таврские горы на электровелосипедахФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Таврские горы на электровелосипедахФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Таврские горы на электровелосипедахФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Один из самых живописных велотуров в мире — в местах, где проходит маршрут Тропа святого Павла.

Глубокие каньоны и ущелья, горные реки с порогами и водопадами, серпантины, горные озёра и затерянные античные города. Места, недоступные для массового туризма.

Маршрут собран так, чтобы кататься только там, где действительно красиво. Проживание — в комфортных отелях, а катание — по самым выразительным участкам региона. Скучные и проходные отрезки исключены: между локациями используется автозаброска.

В итоге получается концентрированная склейка — 240 км красоты — В итоге получается концентрированная склейка — 240 км красоты — формат, который за несколько дней даёт плотность впечатлений, недоступную линейным велотурам.

Путешествие доступно участникам без спортивной подготовки. Используются электровелосипеды, а нагрузка выстроена так, чтобы движение оставалось в радость.

Программа тура по дням

1 день

Инстурктаж, старт велотура, Озеро Караджаорен

День 1

Встреча группы в точке сбора недалеко от аэропорта Антальи. Трансфер на микроавтобусе к первому отелю, расположенному на берегу озера Караджаорен.

Заселение в бутик-отель с видом на озеро. Свободное время для отдыха, купания и прогулки у воды после дороги.

Вечером — ужин и отдых перед началом программы.

Инстурктаж, старт велотура, Озеро КараджаоренИнстурктаж, старт велотура, Озеро КараджаоренИнстурктаж, старт велотура, Озеро Караджаорен
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Озеро Караджаорен. Язылы Каньон

День 2

Маршрут на велосипеде вокруг озера Караджаорен. Дорога идёт вдоль воды и по участкам, вырезанным в скале, с тоннелями и водопадами.

В середине дня — остановка в Язылы каньоне. Обед в форелевом хозяйстве и короткая пешая прогулка (около 2 км) по каньону. Купание в горной реке с каскадами и естественными ваннами.

После — продолжение маршрута по другой стороне озера с новыми видами и рельефом. Возвращение в отель, ужин и отдых.

Протяжённость маршрута: 55 км

Озеро Караджаорен. Язылы КаньонОзеро Караджаорен. Язылы КаньонОзеро Караджаорен. Язылы Каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пещера Зендан Самый красивый веломаршрут

День 4

С утра микроавтобус забрасывает нас в самую высокую точку маршрута. Здесь мы посещаем пещеру Зиндан со сталактитами и сталагмитами, после чего сразу начинаем веломаршрут.

Дорога идёт вниз вдоль горной реки с порогами и разливами — между скалами, ущельями, плотинами и старыми деревнями.

Основная часть дня — около 60 км плавного извилистого спуска по долине реки. Катание лёгкое и непрерывное: рельеф работает в плюс, а внимание всё время удерживают меняющиеся пейзажи.

При желании маршрут можно продлить ещё примерно на 20 км. Микроавтобус сопровождения следует за группой на всём протяжении маршрута; при необходимости можно в любой момент пересесть в него.

Вечером — заселение в отель ужин и отдых.

Протяжённость маршрута: 60-(80 км по желанию)

Пещера Зендан Самый красивый веломаршрутПещера Зендан Самый красивый веломаршрутПещера Зендан Самый красивый веломаршрут
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Тазы Каньон, Рафтинг. Трансфер в Анталью

День 6

С утра — переезд к смотровой площадке каньона Тазы с видами на глубокое ущелье и реку внизу. Мы приезжаем сюда до основного потока туристов — есть время спокойно посмотреть вокруг и сделать фотографии в тишине.

Затем — рафтинг по реке Кёпрючай. Лёгкий и динамичный формат, хорошая финальная точка путешествия. Уровень сложности минимальный, подходит для людей без опыта.

После сплава — обед с видом на водопад.

Трансфер в аэропорт Антальи. Завершение путешествия.

Тазы Каньон, Рафтинг. Трансфер в АнтальюТазы Каньон, Рафтинг. Трансфер в АнтальюТазы Каньон, Рафтинг. Трансфер в Анталью
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Римская дорога. Национальный парк Озеро Ковадa

День 3

После часового трансфера — начало дня с пешей прогулки по древнеримской дороге, ведущей к античному городу Адада. Короткий хайкинг по хорошо сохранившемуся участку пути и осмотр безлюдных руин.

Далее — стартуем на велосипедах к месту обеда. Обед в деревне: домашняя еда, приготовленная местными жителями специально для группы.

После обеда — маршрут вдоль скальных участков в национальный парк Ковада. Проезд вдоль озера Ковада и окружающих природных ландшафтов.

Во второй половине дня — трансфер в новый отель на берегу озера Эгридир, второго по величине пресноводного озера Турции. Заселение и прогулка по городу Эгридир.

Вечером — ужин в городе. Возможность попробовать блюда из озёрной рыбы и местных крабов.

Протяжённость маршрута: 40 км

Римская дорога. Национальный парк Озеро КовадaРимская дорога. Национальный парк Озеро КовадaРимская дорога. Национальный парк Озеро Ковадa
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Деревня Дели Сарныч. Каменные люди

День 5

С утра — переезд в деревню Дели Сарныч. Здесь находятся необычные каменные столбы, часть которых жители используют как стены и элементы своих домов.

Далее — короткий пеший маршрут по Тропе святого Павла среди каменных формаций. Один из самых необычных и редких участков маршрута.

После — велосипедный маршрут протяжённостью около 35 км. Посещение античного города Сельге с амфитеатром, рассчитанным примерно на 10 000 зрителей.

Во второй половине дня — спуск по живописному серпантину с открытыми видами.

Протяжённость маршрута: 40 км

Деревня Дели Сарныч. Каменные людиДеревня Дели Сарныч. Каменные людиДеревня Дели Сарныч. Каменные люди
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Антальи к старту маршрута
  • Проживание в Бутик Отелях и гостиницах на берегу водоемов
  • Автосопровождение и автозаброска
  • Экскурсия в Тазы каньон
  • Все входные билеты на экскурсионные объекты
  • Рафтинг, аренда оборудования, сопровождение, трансфер
  • Завтраки шведский стол
  • Сопровождение двух гидов
  • Обратный трансфер в Аэропорт или центр Антальи
  • Питание (все включено)
  • Аренда электровелосипеда
Что не входит в цену
  • Страховка для активного отдыха
  • Перелет
О чём нужно знать до поездки

Идея этого велотура родилась из простого наблюдения: самые красивые места любого региона невозможно увидеть в рамках линейного веломаршрута. Не бывает сотен километров непрерывной красоты. В любом велопоходе будут скчные участки и длинные вынужденные

Поэтому формат был собран иначе. Из маршрута убрално всё скучное и требующее серьезных усилий, а остались только те дороги, пейзажи и места, ради которых вообще стоит ехать в эти горы и где кататься в удовольствие. Автозаброска позволила соединить сильные локации в одну логичную последовательность и каждый день кататься в новом, визуально насыщенном ландшафте, не теряя комфорта.

Такой подход даёт редкий эффект: за несколько дней участники видят и проживают больше, чем за недели в классическом формате — без спешки, изнуряющих перегонов и походного быта.

Этот тур — результат многократных проездов по региону и отбора маршрутов по одному критерию: чтобы каждый день давал максимум впечатлений и эмоций без физического переутомления.

Пожелания к путешественнику

Пожелания и требования к участникам Формат путешествия

Тур рассчитан на людей, которым интересны путешествия в движении, насыщенная программа и продуманный формат без походного быта.

Физическая подготовка

Специальная спортивная форма не требуется. Достаточно уметь кататься на велосипеде. Используются электровелосипеды, которые помогают на подъёмах и делают маршрут доступным без изнуряющих нагрузок.

Отношение к формату

Путешествие сочетает катание на велосипеде, короткие пешие прогулки, переезды между локациями и активные форматы вроде рафтинга. Тур подойдёт тем, кому нравится смена ландшафтов и впечатлений, а не однотипный отдых.

Формат группы

Поездка проходит в небольшой группе. Важно уважительное отношение к другим участникам и общему ритму путешествия — это позволяет сохранить комфортную атмосферу на всём маршруте.

Интересы

Тур особенно подойдёт тем, кому интересны горные ландшафты, каньоны, античные города и малоизвестные регионы, а не курортная инфраструктура и массовые маршруты.

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Павел Я организатор оригинальных авторских путешествий в разных краях света с 2017 года. За прошедшее время провел более 120 групповых велотуров по Нидерландам, Португалии, Карелии, Крыму, Сардинии, Турции. #1
читать дальшеуменьшить

среди русскоязычных организаторов велотуров для начинающих Вы в самых опытных руках. Создатель нового развлекательно экскурсионного формата велотуризма. Для этих велотуров не нужно обладать какой-то спортивной формой. Нужно просто уметь кататься на велосипеде. Самое важное во время путешествия не то, сколько километров вы проедете. Важно сколько раз вы скажете восторженное —"Вау"! Важно то, чем мы будем заниматься помимо кручения педалей. В турах всегда интересная культурная программа. Каждое путешествие содержит особую идею и сценарий. Моя миссия — открыть велопутешествия для людей как вид активного отдыха. Я организую авторские туры более 7-ти лет. За это время более 1000 человек стали участниками моих туров. В Турции я создал новые форматы, которых не было за всю историю туризма в регионе. В Нидерландах и Португалии делаю событийные велотуры. Доверившись мне, вы получите путешествие мирового уровня, недоступное для любых других путешественников. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры на «Таврские горы на электровелосипедах»

От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Пешая
9 дней
5 отзывов
От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
3 окт в 08:00
10 окт в 08:00
92 400 ₽ за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Пешая
5 дней
5 отзывов
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
3 окт в 14:00
10 окт в 14:00
$750 за человека
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пешая
7 дней
4 отзыва
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
52 000 ₽ за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Пешая
9 дней
3 отзыва
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точное место - по договорённости, 14:00 (...
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи
от 175 996 ₽ за человека