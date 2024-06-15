Идеальный треккинг для тех, кто не любит ходить с тяжёлым рюкзаком, спать в палатке, но мечтает пройтись по знаменитому маршруту — Ликийской тропе. Выбран один из самых живописных и под

силу обычному городскому жителю участок от Антальи до Фетхие. По пути посетим древние поселения, увидим амфитеатры и полыхающие огни на горе Химера, отдохнём на пляже черепах и рассмотрим частично затонувший город. Останавливаться будем в гостевых домах, а вещи повезёт машина. Максимум комфорта и наслаждения видами без изнурительных переходов!

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.