Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.
Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.
Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.
Проживание. В 3-звёздочных отелях и пансионах в 2-3-местных номерах. Подселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе.
Питание. Включены завтраки и обеды-перекусы во время треккингов. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Уровень сложности. Низкий, все треккинги налегке. В день проходим от 5 до 16 км. Максимальный перепад высот — 950 м. Чаще — от 50 м до 215 м, что под силу обычному городскому жителю и детям. Желательно любить длительные прогулки и взять с собой удобную треккинговую обувь.
Программа тура по дням
Анталья
Встречаемся в аэропорту в 16:00. Затем заселяемся в отель. Отдохнув, прогуляемся по городу.
Земля древней Ликии
Сегодня ступим на Ликийскую тропу, общая протяжённость которой составляет 540 км. Пешеходный маршрут тянется вдоль побережья древней Ликии — по дороге есть и старинные города, и горные перевалы, и самобытные поселения, и ущелья с реками. Мы пройдём лишь часть тропы, для преодоления которой не нужна специальная физическая подготовка. Все переходы налегке, без тяжёлых рюкзаков. С собой берём только самое необходимое на время треккинга. Остальные вещи поедут в машине.
Первая локация на пути — каньон Гейнюк. Увидим ущелье длиной 14 км, по дну которого протекает одноимённая река. Дойдём до посёлка Чиралы, где остановимся на 2 ночи в гостевой доме совсем недалеко от моря и потрясающего пляжа. Здесь обитают морские черепахи.
Во второй половине дня посетим древний город Олимпос, заставший несколько эпох. Рассмотрим остатки амфитеатра, гробниц, саркофагов, набережных и мостов.
Вечером поднимемся к огням Химеры и увидим уникальное явление — горящие камни. На горе происходит выход метана, который возгорается от статического электричества. Когда-то пламя достигало 2-х метров, а место являлось своего рода маяком для кораблей. На склоне сохранились и руины древнего храма бога огня.
Пройдём 10 км. Перепад высот — 150 м.
У подножия Тахталы
Сегодня отправимся к подножию самой высокой горы на средиземноморском побережье Турции — Тахталы. Её высота достигает 2365 м. Гулять будем по территории национального парка, откуда открываются впечатляющие виды на море. Полюбуемся соснами, кедрами и неприступными скалами.
К вечеру вернёмся в гостевой дом и отдохнём на пляже.
Пройдём 14 км. Перепад высот — 950 м.
Столица Ликии и другие древние города
После завтрака отправимся в столицу Ликии — античный город Мира, основанный в 5-м веке до нашей эры. Рассмотрим гробницы, высеченные в скале, амфитеатр на 15 000 зрителей, церковь Святого Николая.
Далее переезжаем к заливу Кекова, где увидим руины Симены, часть которых ушла под воду. Поднимемся к крепости, откуда открывается потрясающая панорама окрестностей. Здесь же находится самый маленький ликийский театр.
Затем прогуляемся по Кашу, который располагается на месте древнегреческого Антифеллоса. На курорте интересно сочетаются европейская атмосфера и исторические достопримечательности Ликии. Увидим дорическую гробницу, саркофаг Гипосориона, руины эллинистического театра.
Пройдём 16 км. Перепад высот — 215 м.
Религиозный центр и 2 живописных ущелья
Сегодня нас ждёт один из крупнейший городов Ликии, датированный 5-м веком до нашей эры. Пинара является религиозным центром и посвящена Аполлону, Афродите и Афине. По сей день на территории города сохранились важнейшие исторические и культурные достопримечательности. Наибольший интерес представляет храм Афродиты с колоннами в форме сердца. Увидим и царскую гробницу с рельефами, и амфитеатр.
Далее отправимся к ущелью Сыклыкент, которое находится на территории национального парка. Пройдём среди высоких каменных стен и посмотрим на самый длинный и глубокий каньон в Турции. Он же — второй по величине в Европе. В 2 км находится ещё одно живописное ущелье — Гизликент. Оно хорошо скрыто от посторонних глаз и радует в конце освежающим водопадом. Путь к нему лежит через заросшие кустарники и лианы.
Пройдём 12 км. Перепад высот — 120 м.
Море, горы и хвойные леса
Продолжим путь по Ликийской тропе вдоль моря. Почти весь день нас будут сопровождать панорамы бескрайних водных просторов, гор и хвойных лесов. Желающие смогут полетать на параплане над бухтой курортного Олюдениза (за доплату).
Пройдём 10 км. Перепад высот — 50 м.
Заброшенный город, морская прогулка и возвращение в Анталью
Сегодня посетим город-призрак Каякёй, ранее заселённый греками Османской империи. Увидим хорошо сохранившиеся руины крепости, амфитеатра, монастырей и храмов. С холма полюбуемся потрясающим видом на окрестности.
Далее отправимся в путешествие на катере по Средиземному морю. Насладимся брызгами, прозрачной водой, живописными берегами островов. Желающие смогут искупаться.
К вечеру вернёмся в Анталью.
Пройдём 5 км. Перепад высот — 150 м.
Отъезд
Позавтракав, отправимся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 225
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды-перекусы
- Машина-сопровождение
- Услуги водителя
- Работа инструктора-проводника
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Трансфер из/в аэропорт (микроавтобус)
- Экскурсионное сопровождение
- Морская прогулка
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно в ваш город
- Ужины
- Полёт на параплане (по желанию)
- Обратите внимание, стоимость новогоднего тура составляет 1325 $