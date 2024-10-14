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Авторский тур
6 дней
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
14 окт в 13:00
11 ноя в 13:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
14 окт в 12:00
11 ноя в 12:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «6-дневные туры»
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