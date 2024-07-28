Найдено 3 тура в категории « Горы » в Анталье, цены от $969. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 8 дней В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре Начало: Анталья, аэропорт, утро «В этот день вы можете выбрать для себя одну из активностей: погружение с аквалангом, выход в море на яхте до тихой бухты, куда можно попасть только по воде, конная прогулка в горы» $ 1 830 за человека 8 дней Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море Начало: Анталья, аэропорт, 15:00 «Ночевать будем в гостиницах и гостевых домах в горах, а наши вещи будет перевозить машина» $ 969 за человека Пешая 8 дней Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море Начало: Анталья, аэропорт, 16:00 «Сегодня отправимся к подножию самой высокой горы на средиземноморском побережье Турции — Тахталы» $ 1 225 за человека Все туры Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Горы»

Забронируйте тур в Анталье на 2024 год по теме «Горы», цены от $969. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь