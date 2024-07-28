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8 дней
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро
«В этот день вы можете выбрать для себя одну из активностей: погружение с аквалангом, выход в море на яхте до тихой бухты, куда можно попасть только по воде, конная прогулка в горы»
28 июля в 10:00
11 авг в 10:00
$1 830 за человека
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
«Ночевать будем в гостиницах и гостевых домах в горах, а наши вещи будет перевозить машина»
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$969 за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
«Сегодня отправимся к подножию самой высокой горы на средиземноморском побережье Турции — Тахталы»
14 сен в 16:00
21 сен в 16:00
$1 225 за человека
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