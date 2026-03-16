Этот день будет более спокойным. Мы прогуляемся вдоль побережья к скрытому гроту, к которому невозможно попасть напрямую с тропы. Спустившись внутрь, можно будет выплыть прямо в море без ныряния. Пройдём мимо отвесных скал, где встречаются скалолазы, и через заросли лавра — можно набрать листьев с собой.

У грота устроим фруктовый пикник с турецкими сладостями. А вечером отправимся к огням горы Янарташ, чтобы увидеть древнее пламя и поджарить зефир на языках пламени.

Протяжённость маршрута — 10 км, набор высоты — 300 м.