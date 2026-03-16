От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Отправляемся в путешествие между морем, горами и древностями.
Вас ждут дни с походами по живописным тропам над бирюзовыми бухтами, которые будут сменяться вечерами на побережье.
Мы увидим завораживающие огни Химеры, исследуем руины читать дальшеуменьшить
Олимпоса и скрытый грот, полюбуемся маяком Гелидония и видом на необитаемые острова.
Насладимся тишиной и спокойствием рыбацких деревушек и проскользим на кораблике над затонувшим городом Кекова. А в завершение познакомимся с красивым и уютным городом Каш, наполненным цветом и милыми деталями.
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в 2-местных номерах. Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы. Важно: Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании. Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за 1-местное размещение.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морю
Встречаемся у торгового центра «МаркАнталия» и отправляемся в прибрежную деревушку Текирова. Дорога займёт около 1,5–2 часов. По приезде будет время на восстановление после дороги, прогулке к морю, знакомству участников, ужину и отдыху перед выходом на тропу. При необходимости в любой из дней будет доступна возможность передвижения на авто вместе с багажом, но количество мест ограничено.
2 день
Переход из Текирова в Чиралы
В 9:00 покинем отель и выйдем налегке на тропу. Наш маршрут пройдёт вдоль моря через живописные бухты, с купанием на одном из диких пляжей. К вечеру прибудем в Чиралы, наш багаж уже доставят сюда. После отдыха и ужина, с наступлением темноты, запланирован выход на пляж для наблюдения за неоновым планктоном — сезонным природным явлением, возможном при спокойном море.
Маршрут дня: Текирова — Чиралы, протяжённость — 23 км, набор высоты — 650 м.
3 день
Прогулка к гроту, пикник, гора Янарташ
Этот день будет более спокойным. Мы прогуляемся вдоль побережья к скрытому гроту, к которому невозможно попасть напрямую с тропы. Спустившись внутрь, можно будет выплыть прямо в море без ныряния. Пройдём мимо отвесных скал, где встречаются скалолазы, и через заросли лавра — можно набрать листьев с собой.
У грота устроим фруктовый пикник с турецкими сладостями. А вечером отправимся к огням горы Янарташ, чтобы увидеть древнее пламя и поджарить зефир на языках пламени.
Протяжённость маршрута — 10 км, набор высоты — 300 м.
4 день
Олимпос, переход в Адрасан
Начнём день с осмотра древнего города Олимпос, существующего более 2000 лет: увидим дом с мозаичным полом, руины амфитеатра, бани и церкви. Далее выйдем на маршрут в направлении Адрасана и пройдём по тенистой тропе среди густых зарослей, создающих прохладу и насыщенный древесный аромат. По пути будут встречаться земляничные деревья, известные также как крымская бесстыдница. Сделаем остановку на отдых и обед с панорамным видом. Затем спустимся к садам гранатов и апельсинов у подножия горы.
Маршрут дня: Чиралы — Адрасан, протяжённость — 19 км, набор высоты — 750 м.
5 день
Путь к маяку Гелидония, переезд в рыбацкую деревню
День будет посвящён переходу к маяку Гелидония — одному из самых живописных участков маршрута. Тропа пройдёт вдоль моря на высоте, без спусков к воде. По пути нам встретятся дикие оливковые рощи. У маяка запланирован обед и отдых с видом на архипелаг Беш Адалар, состоящий из пяти необитаемых островов.
После проедем ещё около 3 км до рыбацкой деревни Калеучаыз, дорога займёт около 3 часов. По прибытии разместимся в гостевом доме. Маршрут дня: Адрасан — Гелидония — Калеучагиз, протяжённость — 19 км, набор высоты — 750 м.
6 день
Крепость Симена, морская прогулка
Позавтракав, отправимся к крепости Симена 5 века до н. э., откуда открываются виды на марину и затонувший город. Здесь можно будет попробовать домашнее мороженое из козьего молока.
Далее нас ждёт морская прогулка: купание в уединённых бухтах, подход к затонувшему городу Кекова и обед на корабле. В меню: рыба на гриле, овощи и турецкие сладости. Возвращение в деревню планируется около 17:00, после — свободное время.
7 день
Активность на выбор, переезд в Каш
Этот день проведём по вашему усмотрению. Первый вариант — морская прогулка на каяках продолжительностью 3–4 часа с инструктором и лодкой сопровождения (за дополнительную плату и при спокойном море). Второй вариант — пеший маршрут вдоль побережья к Демре. Тропа пройдёт по бывшему дну моря с выходом на белокаменный пляж и песчаную косу в бухте Андрияке. Оттуда переедем в Каш. Маршрут дня: Калеучагиз — Демре — Каш, протяжённость — 15 км, набор высоты — 150 м.
8 день
Знакомство с городком Каш
Сегодня познакомимся с курортным городком Каш с узкими улочками, ремесленными лавками и набережной. Поднимемся на смотровую площадку с резким набором высоты 450 м на 1,6 км, откуда нам откроются виды на город и берега греческих Эгейских островов.
После прогулки можно будет отправиться купаться или пройти дополнительный маршрут к пляжу Лимонадзи через Ликийские гробницы с возвращением на кораблике. Вечером соберёмся в ресторане для подведения итогов путешествия.
Основной маршрут — 5 км с набором высоты — 500 м, дополнительный — 6 км без набора высоты.
9 день
Завершение тура, отъезд
Наше путешествие по Ликийской тропе завершается. При желании вы можете остаться в Каше для отдыха. Возвращение в Анталью возможно на рейсовом автобусе, который отправляется каждый час и идёт около 4 часов, либо воспользоваться индивидуальным трансфером.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
92 400 ₽
1-местное проживание
120 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и перекусы на маршрутах
Все трансферы по программе
Сопровождение гидом
Входные билеты: Огни Химеры, Олимпос, Симена
Прогулка на кораблике с обедом
Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
Авиабилеты до Антальи и обратно
Все ужины и обеды в Калеучгизе и Каше, ежедневная вода на маршрут
Медицинская страховка
Трансфер из/в аэропорт
Аренда треккинговых палок - 1500 ₽
1-местное размещение - 28 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
Завершение: Каш, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 104 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет).
Горжусь читать дальшеуменьшить
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км.
Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!
Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира.
В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов.
Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты.
Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!
Елена
Всё понравилось без исключения — и как всё организовали, и сам маршрут, и люди в группе. Очень кайфанули от самой поездки, общения и местной еды, плюс здорово, что были разные активности — ходили в походы и катались на каяках. Уже хочется планировать новые путешествия!
Анна
У меня недавно было путешествие, о котором сложно подобрать слова, настолько оно было классным. В Турции я была впервые, и сразу всё сложилось отлично. Давно хотела пройти Ликийскую тропу, и читать дальшеуменьшить
вот, наконец, мечта сбылась! Получила намного больше, чем ожидала, особенно впечатлила атмосфера у огней Химеры, её сложно представить. Огромное количество апельсиновых и гранатовых садов вокруг, невероятно древние города, все это словно из другой эпохи. Ещё я попробовала самые вкусные в жизни креветки и рыбу, приготовленную на гриле. Каждый день был наполнен такими насыщенными красками… Не могу выразить, как я счастлива, что это путешествие прошло именно в ноябре и именно с нашей компанией. Особенно повезло с инструктором, потому что Света просто идеальный человек, всегда учитывала, как мы себя чувствуем и что хотим. С ней было интересно, весело и не страшно, и ещё она постоянно удивляла нас крутыми перекусами;)
Светлана
Это было просто супер, ставлю 10 из 10! Мне очень зашло. Вокруг такая красота, столько пеших переходов, хотя мне бы и побольше не помешало. Все четко продумано и организовано, чувствуешь читать дальшеуменьшить
себя комфортно. Гид относился очень внимательно и доброжелательно. В общем, организация на высоте, можно полностью расслабиться и кайфовать от поездки!
И плюс, здорово что каждый может идти в своем ритме, я например шла немного быстрее)
Ольга
Маршрут получился отличный — и активный, и с возможностью понежиться у моря, при этом ещё и вкусно поесть и здорово пообщаться удалось. Наш гид была Алёна — она здорово нас читать дальшеуменьшить
поддерживала на всех этапах, организовывала трансферы и подбирала классные места для еды.
Самое крутое, что в нашей группе собралась просто потрясающая компания, мы от души посмеялись, хватит наверное на несколько месяцев вперёд))
Алёна, спасибо тебе огромное за твою заботу, весёлый настрой и тёплое отношение. Благодаря тебе мы сдружились и смогли пройти все трудные подъемы на маршруте. Отдельное спасибо за этот волшебный сок из граната и апельсина — для меня это был спасением после долгих переходов.
Маршрут был просто невероятно красивым, я точно собираюсь ещё на треккинги, если получится. Спасибо за отлично организованное путешествие!
Юлия
Мы только что вернулись с путешествия по Ликийской тропе и это было просто нереально! Природа, море, горы и солнце — все вместе создавало удивительную картину. Но больше всего запомнились люди читать дальшеуменьшить
которые были с нами, у нас отличная компания собралась. По дороге встречали много улыбчивых и добрых местных, и это всё заслуга нашего гида! Огромное спасибо Алене! Она провела нас по тропе очень внимательно и тактично, показывая совсем другую Турцию, открывая свои секреты. Ее забота о нашем комфорте — и телесном и душевном — была настоящей поддержкой на протяжении всего пути. К концу тура фраза "Алена сказала…" стала для нас как истина, как закон природы. Если думаете ехать с Аленой или Светой или нет — однозначно советую! Будет интересно, весело и комфортно, чувствуешь себя в безопасности и при этом получаешь настоящее удовольствие. Красота вокруг на самом деле есть почти везде, но чтобы по-настоящему её почувствовать и увидеть — нужны такие проводники, как эти девушки, которые помогают погрузиться в культуру и атмосферу страны. Большое спасибо им за все!!!
Похожие туры на «От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях»