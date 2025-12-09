Мои заказы

Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием

Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Отправляемся в неизведанную Турцию с её нетронутой природой, античными городами и завораживающими морскими пейзажами. Вас ждёт один из лучших пляжей страны в посёлке Олюдениз. Мы прогуляемся по невероятной долине Бабочек,
читать дальше

где отвесные скалы скрывают от глаз бирюзовые воды.

Поднимемся к руинам Апполонии и во время морского путешествия на катере увидим затонувший Долихисте, на месте которого возник остров Кекова.

Посмотрим на пляжи с застывшей вулканической лавой, а также античный Ксантос, хранящий истории древних ликийцев.

В Демре сможем заглянуть в церковь Святого Николая, а в Каше пройдёмся по атмосферным улочкам и живописной набережной.

Вы познакомитесь с местным укладом жизни, попробуете домашнюю турецкую кухню и даже узнаете, какие на вкус плоды кактуса.

Идти будем налегке, преодолевая в день от 10 до 16 км, а ночевать — в домах, виллах и апартаментах по маршруту. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и откроет вам далёкую от стереотипов Турцию!

Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый список вещей:
Удобный рюкзак на 30 литров
Походные штаны из лёгкого непродуваемого материала
Ветровка
Флисовая кофта
Шорты
Пара футболок
Носки и трусы (минимум 3 пары)
Головной убор от солнца
Купальник
Шлепки или сандалии
Средство от солнца
Очки
Пауэрбанк
Личные медикаменты (лейкопластырь, обезболивающие и пр.)
Налобный фонарь

Питание. Включены завтраки и ужины в гостевых домах/отелях (кроме г. Каш). Обеды запланированы в кафе по маршруту и оплачиваются дополнительно. По запросу можем согласовать вегетарианское питание.

Транспорт. Рейсовый автобус, яхта (прогулка на 2 часа).

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Уровень сложности. Средний. Активный треккинг с подъёмами в горы. Идём налегке, вещи едут на машине. В день проходим от 10 до 16 км. Наборы высоты — до 600 м в день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Фетхие, свободное время

Мы встречаемся на автовокзале Анталии, знакомимся и отправляемся на рейсовом автобусе в Фетхие. Этот регион известен живописными бухтами и одним из красивейших пляжей Турции в посёлке Олюдениз.

После заселения в отель — свободное время для отдыха и купания. Желающие смогут подняться на гору Бабадаг на такси или фуникулёре, чтобы насладиться панорамными видами, или отправиться на экскурсию к Ликийским гробницам (оплачивается отдельно).

Если вы прилетаете в Даламан, мы можем встретиться с вами уже в Фетхие.

Встреча, переезд в Фетхие, свободное времяВстреча, переезд в Фетхие, свободное времяВстреча, переезд в Фетхие, свободное времяВстреча, переезд в Фетхие, свободное время
2 день

Начало треккинга

После завтрака дойдём до арки, обозначающей старт Ликийской тропы, и начинаем наше увлекательное путешествие! Дорога поведёт нас через утопающие в зелени скалы и откроет потрясающие виды на морские просторы и побережье.

Сегодня нам предстоит непростой подъём, но мы преодолеем его в комфортном темпе, делая остановки, чтобы отдохнуть, запечатлеть захватывающие панорамы и насладиться каждым моментом.

Всего за день пройдём 14 км.

Начало треккингаНачало треккингаНачало треккингаНачало треккингаНачало треккингаНачало треккинга
3 день

Долина Бабочек, сёла Кабак и Алынджа

Продолжим путь по Ликийской тропе. Наш маршрут пройдёт через живописное село Фаралья, расположенное на краю ущелья долины Бабочек. Мы полюбуемся захватывающими видами с высоты и отправимся дальше через цветущие луга и заброшенные сады в сторону села Кабак, где освежимся в море.

Затем будем двигаться вверх по тропе, вдоль склонов горы Карадере, любуясь головокружительными видами. Вечером разместимся в гостевом доме в селе Алынджа.

Всего за день пройдём 17 км.

Долина Бабочек, сёла Кабак и АлынджаДолина Бабочек, сёла Кабак и АлынджаДолина Бабочек, сёла Кабак и АлынджаДолина Бабочек, сёла Кабак и АлынджаДолина Бабочек, сёла Кабак и АлынджаДолина Бабочек, сёла Кабак и Алынджа
4 день

Село Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёй

Утром прогуляемся по асфальтированной дороге до села Богазичи. Мы попробуем свежий виноград, узнаем, какие на вкус кактусовые плоды, и посмотрим, как живут местные жители.

В середине дня исследуем античное поселение Сидима, где сохранились ликийские гробницы и оборонительные башни. Затем тропа приведёт нас в деревню Бель, где мы остановимся у гостеприимной турецкой семьи. Это самое тёплое и атмосферное место нашего маршрута: вы познакомитесь с местным бытом, попробуете домашние национальные блюда и полезный айран.

Всего за день пройдём 12 км.

Село Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёйСело Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёйСело Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёйСело Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёйСело Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёй
5 день

Спуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в Каш

Этот день начнём со спуска по каменистой дороге, которая приведёт нас к морю. После купания и обеда в уютном кафе мы направимся к крепости Пиднай — заброшенному форту на побережье древней Ликии, построенному для защиты дороги из блоков многоугольной формы. Внутри крепости увидим остатки византийской церкви.

Затем переедем в город Киник. Если останется время, заглянем в античный Ксантос — столицу Ликийского союза, где сохранились амфитеатр, древние мозаики и колоннады. Завершим день переездом в Каш — один из самых живописных городов Турции.

Всего за день пройдём 15 км.

Спуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в КашСпуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в КашСпуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в КашСпуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в КашСпуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в Каш
6 день

Знакомство с достопримечательностями Каша

Сегодняшний день проведём за неспешным знакомством с Кашем. Прогуляемся по уютным узким улочкам, рассмотрим интересные детали, исследуем местные достопримечательности. Пройдёмся по набережной, попробуем кофе по-турецки и, при желании, посетим хаммам (за доплату). Это идеальное время, чтобы расслабиться и набраться сил перед новыми приключениями!

Знакомство с достопримечательностями КашаЗнакомство с достопримечательностями КашаЗнакомство с достопримечательностями КашаЗнакомство с достопримечательностями Каша
7 день

Вулканические пляжи и дикая природа

Снова в дорогу! Сегодня наш путь пройдёт через необычные лавовые скалы, образовавшие уникальные вулканические пляжи. Мы будем двигаться вдоль берега, спускаясь в расщелины и поднимаясь по каменным уступам, исследуя удивительные природные формы. За день преодолеем 3 бухты и в самой живописной остановимся на ночлег, наслаждаясь уединением и шумом волн.

Всего за день пройдём 14 км.

Вулканические пляжи и дикая природаВулканические пляжи и дикая природаВулканические пляжи и дикая природаВулканические пляжи и дикая природаВулканические пляжи и дикая природаВулканические пляжи и дикая природа
8 день

Руины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу Кекова

Начнём день с подъёма на холм, где сохранились руины древней Апполонии — античного города Ликии, построенного примерно в 5 веке до нашей эры.

Затем мы спустимся к Аперлаэ — старинному городу у самого берега, где нас будет ждать катер. На нём мы отправимся к легендарному затонувшему городу Долихисте, на месте которого возник остров Кекова. По пути сделаем остановку, чтобы поплавать в открытом море, позагораем на палубе, а вечером поужинаем в уютном рыбном ресторане на побережье.

Руины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу КековаРуины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу КековаРуины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу КековаРуины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу КековаРуины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу Кекова
9 день

Демре и завершение путешествия

Рано утром мы отправимся в город Демре, где прогуляемся по атмосферным улицам и пообедаем в местном кафе. По желанию можно посетить церковь Святого Николая и античный город Мира (дополнительно). После переедем в Анталью, где завершим наше увлекательное путешествие.

Демре и завершение путешествияДемре и завершение путешествияДемре и завершение путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки в отелях и гостевых домах по маршруту
  • Завтраки и ужины (кроме г. Каш)
  • Проезды на автобусе по программе
  • Автосопровождение вещей (идём налегке)
  • Сопровождение гидом
  • Общая аптечка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Обеды - около 600-1500 ₽ за приём
  • Питание в г. Каш - около 1000-1500 ₽ за приём
  • Страховка - около 500-1000 ₽
  • Транспорт от аэропорта до автовокзала в Анталии - 300 ₽
  • Входные билеты на достопримечательности - 500 ₽
  • Покупка сувениров и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
Завершение: Автовокзал Антальи, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 306 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
читать дальше

одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника. Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены. Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу)

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры из Антальи

Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Пешая
7 дней
2 отзыва
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
69 000 ₽ за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Пешая
5 дней
2 отзыва
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
4 апр в 14:00
11 апр в 14:00
$650 за человека
Комфорт-хайкинг по западной части Ликийской тропы: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Пешая
5 дней
4 отзыва
Комфорт-хайкинг по западной части Ликийской тропы: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
28 мар в 14:00
4 апр в 14:00
$750 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи