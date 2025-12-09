Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый список вещей:
Удобный рюкзак на 30 литров
Походные штаны из лёгкого непродуваемого материала
Ветровка
Флисовая кофта
Шорты
Пара футболок
Носки и трусы (минимум 3 пары)
Головной убор от солнца
Купальник
Шлепки или сандалии
Средство от солнца
Очки
Пауэрбанк
Личные медикаменты (лейкопластырь, обезболивающие и пр.)
Налобный фонарь
Питание. Включены завтраки и ужины в гостевых домах/отелях (кроме г. Каш). Обеды запланированы в кафе по маршруту и оплачиваются дополнительно. По запросу можем согласовать вегетарианское питание.
Транспорт. Рейсовый автобус, яхта (прогулка на 2 часа).
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Уровень сложности. Средний. Активный треккинг с подъёмами в горы. Идём налегке, вещи едут на машине. В день проходим от 10 до 16 км. Наборы высоты — до 600 м в день.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Фетхие, свободное время
Мы встречаемся на автовокзале Анталии, знакомимся и отправляемся на рейсовом автобусе в Фетхие. Этот регион известен живописными бухтами и одним из красивейших пляжей Турции в посёлке Олюдениз.
После заселения в отель — свободное время для отдыха и купания. Желающие смогут подняться на гору Бабадаг на такси или фуникулёре, чтобы насладиться панорамными видами, или отправиться на экскурсию к Ликийским гробницам (оплачивается отдельно).
Если вы прилетаете в Даламан, мы можем встретиться с вами уже в Фетхие.
Начало треккинга
После завтрака дойдём до арки, обозначающей старт Ликийской тропы, и начинаем наше увлекательное путешествие! Дорога поведёт нас через утопающие в зелени скалы и откроет потрясающие виды на морские просторы и побережье.
Сегодня нам предстоит непростой подъём, но мы преодолеем его в комфортном темпе, делая остановки, чтобы отдохнуть, запечатлеть захватывающие панорамы и насладиться каждым моментом.
Всего за день пройдём 14 км.
Долина Бабочек, сёла Кабак и Алынджа
Продолжим путь по Ликийской тропе. Наш маршрут пройдёт через живописное село Фаралья, расположенное на краю ущелья долины Бабочек. Мы полюбуемся захватывающими видами с высоты и отправимся дальше через цветущие луга и заброшенные сады в сторону села Кабак, где освежимся в море.
Затем будем двигаться вверх по тропе, вдоль склонов горы Карадере, любуясь головокружительными видами. Вечером разместимся в гостевом доме в селе Алынджа.
Всего за день пройдём 17 км.
Село Богазичи, античное поселение Сидима, знакомство с местной семьёй
Утром прогуляемся по асфальтированной дороге до села Богазичи. Мы попробуем свежий виноград, узнаем, какие на вкус кактусовые плоды, и посмотрим, как живут местные жители.
В середине дня исследуем античное поселение Сидима, где сохранились ликийские гробницы и оборонительные башни. Затем тропа приведёт нас в деревню Бель, где мы остановимся у гостеприимной турецкой семьи. Это самое тёплое и атмосферное место нашего маршрута: вы познакомитесь с местным бытом, попробуете домашние национальные блюда и полезный айран.
Всего за день пройдём 12 км.
Спуск к морю, крепость Пиднай, древний Ксантос и переезд в Каш
Этот день начнём со спуска по каменистой дороге, которая приведёт нас к морю. После купания и обеда в уютном кафе мы направимся к крепости Пиднай — заброшенному форту на побережье древней Ликии, построенному для защиты дороги из блоков многоугольной формы. Внутри крепости увидим остатки византийской церкви.
Затем переедем в город Киник. Если останется время, заглянем в античный Ксантос — столицу Ликийского союза, где сохранились амфитеатр, древние мозаики и колоннады. Завершим день переездом в Каш — один из самых живописных городов Турции.
Всего за день пройдём 15 км.
Знакомство с достопримечательностями Каша
Сегодняшний день проведём за неспешным знакомством с Кашем. Прогуляемся по уютным узким улочкам, рассмотрим интересные детали, исследуем местные достопримечательности. Пройдёмся по набережной, попробуем кофе по-турецки и, при желании, посетим хаммам (за доплату). Это идеальное время, чтобы расслабиться и набраться сил перед новыми приключениями!
Вулканические пляжи и дикая природа
Снова в дорогу! Сегодня наш путь пройдёт через необычные лавовые скалы, образовавшие уникальные вулканические пляжи. Мы будем двигаться вдоль берега, спускаясь в расщелины и поднимаясь по каменным уступам, исследуя удивительные природные формы. За день преодолеем 3 бухты и в самой живописной остановимся на ночлег, наслаждаясь уединением и шумом волн.
Всего за день пройдём 14 км.
Руины Апполонии, морское путешествие к затонувшему городу Кекова
Начнём день с подъёма на холм, где сохранились руины древней Апполонии — античного города Ликии, построенного примерно в 5 веке до нашей эры.
Затем мы спустимся к Аперлаэ — старинному городу у самого берега, где нас будет ждать катер. На нём мы отправимся к легендарному затонувшему городу Долихисте, на месте которого возник остров Кекова. По пути сделаем остановку, чтобы поплавать в открытом море, позагораем на палубе, а вечером поужинаем в уютном рыбном ресторане на побережье.
Демре и завершение путешествия
Рано утром мы отправимся в город Демре, где прогуляемся по атмосферным улицам и пообедаем в местном кафе. По желанию можно посетить церковь Святого Николая и античный город Мира (дополнительно). После переедем в Анталью, где завершим наше увлекательное путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвки в отелях и гостевых домах по маршруту
- Завтраки и ужины (кроме г. Каш)
- Проезды на автобусе по программе
- Автосопровождение вещей (идём налегке)
- Сопровождение гидом
- Общая аптечка
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи и обратно
- Обеды - около 600-1500 ₽ за приём
- Питание в г. Каш - около 1000-1500 ₽ за приём
- Страховка - около 500-1000 ₽
- Транспорт от аэропорта до автовокзала в Анталии - 300 ₽
- Входные билеты на достопримечательности - 500 ₽
- Покупка сувениров и прочие личные расходы