Рекомендуемый список вещей:

Удобный рюкзак на 30 литров

Походные штаны из лёгкого непродуваемого материала

Ветровка

Флисовая кофта

Шорты

Пара футболок

Носки и трусы (минимум 3 пары)

Головной убор от солнца

Купальник

Шлепки или сандалии

Средство от солнца

Очки

Пауэрбанк

Личные медикаменты (лейкопластырь, обезболивающие и пр.)

Налобный фонарь

Питание. Включены завтраки и ужины в гостевых домах/отелях (кроме г. Каш). Обеды запланированы в кафе по маршруту и оплачиваются дополнительно. По запросу можем согласовать вегетарианское питание.

Транспорт. Рейсовый автобус, яхта (прогулка на 2 часа).

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Уровень сложности. Средний. Активный треккинг с подъёмами в горы. Идём налегке, вещи едут на машине. В день проходим от 10 до 16 км. Наборы высоты — до 600 м в день.