С собой нужно взять: пенку-сидушку, спортивную одежду по погоде, удобную разношенную обувь, пару флисок, купальные принадлежности, ланч-бокс, бутылку для воды, треккинговые палки (желательно).

Перед путешествием будет создан общий чат со всеми участниками.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Ensoinn Hotel Kayaköy в 2-местных номерах с ванными комнатами. Большая зелёная территория с бассейном в тихой местности. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com, частично предоставлены организатором

Питание. Включены завтраки в отеле и обеды-пикники во время треккингов. С собой нужно взять ланч-бокс и бутылку для воды. Обеды готовят турлидеры. Пример: курица с булгуром и овощами. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Микроавтобус/минивэн.

Дети. От 10 лет.

Уровень сложности. За 3 дня всего пройдём 36 км. Налегке, с собой берём только маленькие городские рюкзаки с ланч-боксами и самым необходимым на время треккинга. Идём в комфортном для всех темпе по 9-16 км в день. Что занимает около 5-7 часов. Тропа состоит из пологих участков, подъёмов и спусков. Максимальный набор высоты — 712 м. Опыт длительных походов необязателен, справятся новички и дети. Важно быть готовыми идти несколько часов с остановками на отдых и иметь базовую физическую подготовку.

Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На маршруте практически всегда ловит мобильная связь.