Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4

Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Мы любим походы, но гораздо сильнее, когда после треккингов возвращаемся в отель с бассейном и ходим без рюкзаков. Именно так будем в этом путешествии по знаменитому на весь мир маршруту.
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Никаких палаток и лишений! Максимум наслаждения, созерцания прекрасного и купания в море.

Дойдём до живописных бухт с прозрачной водой, заглянем в город-призрак, увидим гробницы и полюбуемся видами с высоты. Опыт походов необязателен — идём в комфортном темпе с остановками на отдых и обеды-пикники.

Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять: пенку-сидушку, спортивную одежду по погоде, удобную разношенную обувь, пару флисок, купальные принадлежности, ланч-бокс, бутылку для воды, треккинговые палки (желательно).

Перед путешествием будет создан общий чат со всеми участниками.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Ensoinn Hotel Kayaköy в 2-местных номерах с ванными комнатами. Большая зелёная территория с бассейном в тихой местности. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com, частично предоставлены организатором

Питание. Включены завтраки в отеле и обеды-пикники во время треккингов. С собой нужно взять ланч-бокс и бутылку для воды. Обеды готовят турлидеры. Пример: курица с булгуром и овощами. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Микроавтобус/минивэн.

Дети. От 10 лет.

Уровень сложности. За 3 дня всего пройдём 36 км. Налегке, с собой берём только маленькие городские рюкзаки с ланч-боксами и самым необходимым на время треккинга. Идём в комфортном для всех темпе по 9-16 км в день. Что занимает около 5-7 часов. Тропа состоит из пологих участков, подъёмов и спусков. Максимальный набор высоты — 712 м. Опыт длительных походов необязателен, справятся новички и дети. Важно быть готовыми идти несколько часов с остановками на отдых и иметь базовую физическую подготовку.

Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На маршруте практически всегда ловит мобильная связь.

Программа тура по дням

1 день

Анталья - Каякёй

Встречаемся в аэропорту Антальи. Если вы прилетели раньше, заберём вас из города. Едем около 3,5 часов до деревни Каякёй, где разместимся в отеле. Отдохнём, поужинаем. Вечером соберёмся вместе. Будет проведён инструктаж по технике безопасности. После чего познакомимся и сыграем в игру.

Анталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - КаякёйАнталья - Каякёй
2 день

Треккинг до Олюдениза

Завтракаем и выходим на тропу. Сегодня пройдём 9 км за 5 часов. Общий набор высоты — 409 м. Общий спуск — 540 м.

По пути заглянем в город-призрак, который когда-то был важным торговым и культурным центром. Вы рассмотрите руины и узнаете его историю. Всю дорогу нас будет сопровождать сосново-морской воздух и горные пейзажи — идём неспешно и наслаждаемся. Сделаем длительную остановку на обед, подкрепимся и отдохнём. Также нам встретятся два шикарных пляжа, где мы обязательно искупаемся.

Совсем скоро дойдём до Олюдениза. Отсюда нас заберёт машина и доставит в отель.

Треккинг до ОлюденизаТреккинг до ОлюденизаТреккинг до ОлюденизаТреккинг до Олюдениза
3 день

Треккинг до Долины бабочек

Сегодня пройдём 16 км за 7 часов. Общий набор высоты — 712 м. Общий спуск — 815 м.

Нас ждёт живописный маршрут от Овачика до Долины бабочек. Увидим арку начала тропы и поднимемся повыше, чтобы полюбоваться впечатляющими морскими видами. Туристическая атмосфера сменится на деревенскую. Зайдём в гости к местным и отведаем лепёшек и айрана. Насладимся панорамой Средиземного моря и на машине вернёмся в отель.

Треккинг до Долины бабочекТреккинг до Долины бабочекТреккинг до Долины бабочекТреккинг до Долины бабочек
4 день

Треккинг через пихтовый лес

Пройдём 10 км за 5,5 часов. Общий набор высоты — 489 м. Общий спуск — 498 м.

Сегодня почти весь день будем идти через пихтовый лес вдоль скалистых бухт. Сделаем несколько остановок на отдых, пофотографируемся и насладимся пейзажами. Финиш — в деревне Кабак. Здесь нас встретит водитель и отвезёт в отель.

Треккинг через пихтовый лесТреккинг через пихтовый лесТреккинг через пихтовый лесТреккинг через пихтовый лес
5 день

Ликийские гробницы в Фетхие и возвращение в Анталью

Позавтракаем и напоследок искупаемся в бассейне отеля. После чего выезжаем в Анталью. По пути сделаем остановку в Фетхие, чтобы рассмотреть древние гробницы, высеченные прямо в скале.

Ликийские гробницы в Фетхие и возвращение в АнтальюЛикийские гробницы в Фетхие и возвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$585
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды-пикники
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды от конечных точек треккинга до отеля на микроавтобусе/минивэне
  • Пользование бассейном на территории отеля
  • Входные билеты (музей Каякёя, Ликийские гробницы)
  • Сопровождение 2 турлидерами
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Треккинговые палки и пенка-сидушка в аренду - $19 за человека за весь тур
  • Полёт на парапланах - $120
  • Страховка
  • 1-местное размещение - доплата $130
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
Завершение: Аэропорт Антальи, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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