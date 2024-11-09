Описание тура
Организационные детали
С собой нужно взять: пенку-сидушку, спортивную одежду по погоде, удобную разношенную обувь, пару флисок, купальные принадлежности, ланч-бокс, бутылку для воды, треккинговые палки (желательно).
Перед путешествием будет создан общий чат со всеми участниками.
Проживание. В 4-звёздочном отеле Ensoinn Hotel Kayaköy в 2-местных номерах с ванными комнатами. Большая зелёная территория с бассейном в тихой местности. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com, частично предоставлены организатором
Питание. Включены завтраки в отеле и обеды-пикники во время треккингов. С собой нужно взять ланч-бокс и бутылку для воды. Обеды готовят турлидеры. Пример: курица с булгуром и овощами. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Микроавтобус/минивэн.
Дети. От 10 лет.
Уровень сложности. За 3 дня всего пройдём 36 км. Налегке, с собой берём только маленькие городские рюкзаки с ланч-боксами и самым необходимым на время треккинга. Идём в комфортном для всех темпе по 9-16 км в день. Что занимает около 5-7 часов. Тропа состоит из пологих участков, подъёмов и спусков. Максимальный набор высоты — 712 м. Опыт длительных походов необязателен, справятся новички и дети. Важно быть готовыми идти несколько часов с остановками на отдых и иметь базовую физическую подготовку.
Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На маршруте практически всегда ловит мобильная связь.
Программа тура по дням
Анталья - Каякёй
Встречаемся в аэропорту Антальи. Если вы прилетели раньше, заберём вас из города. Едем около 3,5 часов до деревни Каякёй, где разместимся в отеле. Отдохнём, поужинаем. Вечером соберёмся вместе. Будет проведён инструктаж по технике безопасности. После чего познакомимся и сыграем в игру.
Треккинг до Олюдениза
Завтракаем и выходим на тропу. Сегодня пройдём 9 км за 5 часов. Общий набор высоты — 409 м. Общий спуск — 540 м.
По пути заглянем в город-призрак, который когда-то был важным торговым и культурным центром. Вы рассмотрите руины и узнаете его историю. Всю дорогу нас будет сопровождать сосново-морской воздух и горные пейзажи — идём неспешно и наслаждаемся. Сделаем длительную остановку на обед, подкрепимся и отдохнём. Также нам встретятся два шикарных пляжа, где мы обязательно искупаемся.
Совсем скоро дойдём до Олюдениза. Отсюда нас заберёт машина и доставит в отель.
Треккинг до Долины бабочек
Сегодня пройдём 16 км за 7 часов. Общий набор высоты — 712 м. Общий спуск — 815 м.
Нас ждёт живописный маршрут от Овачика до Долины бабочек. Увидим арку начала тропы и поднимемся повыше, чтобы полюбоваться впечатляющими морскими видами. Туристическая атмосфера сменится на деревенскую. Зайдём в гости к местным и отведаем лепёшек и айрана. Насладимся панорамой Средиземного моря и на машине вернёмся в отель.
Треккинг через пихтовый лес
Пройдём 10 км за 5,5 часов. Общий набор высоты — 489 м. Общий спуск — 498 м.
Сегодня почти весь день будем идти через пихтовый лес вдоль скалистых бухт. Сделаем несколько остановок на отдых, пофотографируемся и насладимся пейзажами. Финиш — в деревне Кабак. Здесь нас встретит водитель и отвезёт в отель.
Ликийские гробницы в Фетхие и возвращение в Анталью
Позавтракаем и напоследок искупаемся в бассейне отеля. После чего выезжаем в Анталью. По пути сделаем остановку в Фетхие, чтобы рассмотреть древние гробницы, высеченные прямо в скале.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$585
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды-пикники
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды от конечных точек треккинга до отеля на микроавтобусе/минивэне
- Пользование бассейном на территории отеля
- Входные билеты (музей Каякёя, Ликийские гробницы)
- Сопровождение 2 турлидерами
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно в ваш город
- Ужины
- Треккинговые палки и пенка-сидушка в аренду - $19 за человека за весь тур
- Полёт на парапланах - $120
- Страховка
- 1-местное размещение - доплата $130